Aviation Rules: LPG সংকটের মাঝে সরকারের বড় ছাড়: ফ্লাইটে ৬০% সিট এখন ফ্রি, থাকছে আরও সুবিধা
New Flight Rules In India: বিমানযাত্রীদের সুবিধার্থে ভারত সরকারের নতুন নিয়ম। এখন থেকে ফ্লাইটের ৬০% সিট ফ্রিতে বেছে নেওয়া যাবে এবং একই টিকিটে থাকা যাত্রীদের পাশাপাশি বসার সুযোগ দিতে হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্যাস সংকটে নাজেহাল গোটা দেশ। এরই মধ্যে এল সুখবর। বিমান যাত্রীদের জন্য সুখবর। এখন থেকে সিট বেছে নেওয়া বা অন্যান্য অতিরিক্ত খরচ কমাতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। এয়ারলাইন্সগুলোর ওপর নতুন কিছু নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।
প্রধান পরিবর্তনগুলো কী কী?
৬০% সিট হবে একদম ফ্রি: এখন থেকে যেকোনও ফ্লাইটের অন্তত ৬০ শতাংশ সিট যাত্রীরা কোনও অতিরিক্ত টাকা ছাড়াই বেছে নিতে পারবেন। আগে অনেক এয়ারলাইন্স ওয়েব চেক-ইন বা টিকিট কাটার সময় প্রায় সব সিটের জন্যই আলাদা টাকা নিত। এখন থেকে সেটি আর করা যাবে না।
একসঙ্গে বসার সুবিধা: যদি একাধিক যাত্রী একটি টিকিট বা পিএনআর (PNR) নম্বরের অধীনে ভ্রমণ করেন, তবে তাদের একই সঙ্গে বা পাশাপাশি সিট দিতে হবে। পরিবার বা বন্ধুদের জন্য এটি বড় স্বস্তি, কারণ আগে তাদের পাশাপাশি বসার জন্য বাড়তি টাকা দিতে হতো।
ব্যাগ এবং পোষা প্রাণী নিয়ে স্বচ্ছ নিয়ম: খেলাধুলার সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র বা পোষা প্রাণী বিমানে বহনের ক্ষেত্রে এয়ারলাইন্সগুলোকে পরিষ্কার এবং সহজ নিয়ম তৈরি করতে বলা হয়েছে, যাতে যাত্রীদের কোনও বিভ্রান্তি না হয়।
কেন এই পদক্ষেপ?
ভারত বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বিমান চলাচলের বাজার। প্রতিদিন প্রায় ৫ লাখেরও বেশি মানুষ বিমানে যাতায়াত করেন। সরকার চাইছে যাত্রীদের যাতায়াত যেন আরও সহজ এবং স্বচ্ছ হয়। শুধু সিট নয়, বিমানবন্দরে কম দামে খাবার (উড়ান যাত্রী ক্যাফে) এবং ফ্রি ওয়াই-ফাইয়ের মতো সুবিধাও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।
যাত্রীদের অধিকারের উপর কঠোর নজরদারি
ফ্লাইট দেরি হলে, বাতিল হলে বা বোর্ডিং করতে না দিলে যাত্রীদের কী কী অধিকার আছে, তা এয়ারলাইন্সগুলোকে তাদের ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপে স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে। এমনকি যাত্রীরা যাতে সহজে সবকিছু বুঝতে পারেন, তাই এই তথ্যগুলো শুধু ইংরেজি নয়, বরং আঞ্চলিক ভাষাতেও জানাতে হবে।
