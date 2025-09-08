US short-term visa rule: ভারতীয়দের আমেরিকা যাওয়া আরও চাপের! এবার স্বল্পমেয়াদি ভিসার জন্যও ক্ষইবে জুতোর সুকতলা...

US short-term visa rule: ভারতীয়দের আমেরিকা যাওয়া আরও চাপের! এবার স্বল্পমেয়াদি ভিসার জন্যও ক্ষইবে জুতোর সুকতলা...
বিদেশে গিয়ে দ্রুত ভিসা পাওয়ার সুযোগ আর থাকবে না। ইতিমধ্যেই মার্কিন ভিসার জন্য অপেক্ষার সময় ভারতে কয়েক মাস থেকে এক বছরেরও বেশি, ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট নন-ইমিগ্রান্ট ভিসা (NIV) আবেদনকারীদের জন্য নতুন নিয়ম চালু করেছে। এখন থেকে ভিসা ইন্টারভিউয়ের সময়সূচি আবেদনকারীর নিজের দেশ বা আইনগত যে দেশে রযেছেন সেখান থেকেই নির্ধারণ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সেই প্রথার ইতি ঘটল, যেখানে অনেক ভ্রমণকারী, বিশেষত ভারতীয়রা—নিজ দেশের কনস্যুলেটের দীর্ঘ অপেক্ষার সময় এড়াতে বিদেশের মার্কিন কনস্যুলেটে আবেদন করতেন।
মার্কিন ভিসা আবেদনে নতুন নিয়ম
মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে— “যদি আবেদনকারীরা তাদের বসবাসের দেশে ভিত্তি করে আবেদন করেন, তবে অবশ্যই সেই দেশে বৈধভাবে বসবাসের প্রমাণ দেখাতে হবে।” এটি ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে ভিসা নীতি পরিবর্তনের ধারাবাহিক পদক্ষেপের অংশ। সহজ কথায় বলতে হলে, মার্কিন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসা পেতে হলে এখন থেকে আর অন্য দেশে গিয়ে ইন্টারভিউ দেওয়া যাবে না। কেবল নিজের দেশ বা বৈধ বসবাসের দেশেই তা সম্ভব।
মার্কিন ভিসা নীতিতে বড় পরিবর্তন, ভারতীয়দের জন্য বাড়ল ঝক্কি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট নতুন নিয়ম ঘোষণা করেছে, যার ফলে এখন থেকে সমস্ত নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি তাদের নিজস্ব নাগরিকত্বের দেশ বা আইনগত বসবাসের দেশেই করতে হবে। এই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে সব ধরনের নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ক্ষেত্রে— পর্যটন ভিসা (B-2), ব্যবসায়িক ভিসা (B-1), শিক্ষার্থী ভিসা, অস্থায়ী কর্মী ভিসা।
স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, যেসব আবেদনকারী নিজের দেশ বা আইনগত আবাসস্থল ছাড়া অন্য কোনও দেশে সাক্ষাৎকার দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাঁদের জন্য ভিসা পাওয়া আরও কঠিন হতে পারে। তাছাড়া, ফি একবার জমা দিলে তা ফেরত বা অন্যত্র স্থানান্তরযোগ্য হবে না। এই সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে প্রভাব পড়বে ভারতীয় আবেদনকারীদের ওপর, কারণ এতদিন বহু মানুষ দীর্ঘ অপেক্ষার ঝামেলা এড়াতে অন্য দেশের কনস্যুলেট থেকে দ্রুত ভিসা পেতে চেষ্টা করতেন। নতুন নিয়ম চালু হওয়ায় সেই সুযোগ আর থাকছে না।
মার্কিন ভিসা নীতির নতুন নিয়মে ধাক্কা খেলেন ভারতীয়রা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, ভিসা সাক্ষাৎকারের অপেক্ষার সময় (Appointment Wait Times) জায়গাভেদে ভিন্ন হয়। তবে যারা নিজেদের দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশে ভিসার জন্য আবেদন করবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অপেক্ষার সময় আরও অনেক বেশি দীর্ঘ হবে।
ভারতীয়দের উপর এর প্রভাব
ভারতীয়রা বহু বছর ধরে একটি প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করে আসছেন, যাকে বলা হয় ‘ভিসা শপিং’। অর্থাৎ, দীর্ঘ লাইনের ঝামেলা এড়াতে তাঁরা নিজেদের দেশের বাইরে, এমন কোনো দেশে ভিসার জন্য আবেদন করতেন যেখানে প্রক্রিয়াটি তুলনামূলকভাবে দ্রুত বা সহজ। কিন্তু নতুন নিয়ম অনুযায়ী এখন থেকে আবেদনকারীদের নিজস্ব নাগরিকত্বের দেশ বা আইনগত আবাসস্থলেই সাক্ষাৎকারের সময়সূচি করতে হবে। এর ফলে— ভারতীয় পর্যটক, শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে।
মার্কিন ভিসা নীতির নতুন নিয়মে ভারতীয়দের সামনে আরও জটিলতা
কোভিডের পর বিমানের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় মার্কিন ভিসার জন্য আবেদনকারীদের সংখ্যা হু হু করে বাড়ে। এর ফলে ভারতীয় আবেদনকারীরা দীর্ঘ ব্যাকলগ ও সাক্ষাৎকারের লম্বা লাইনের মুখোমুখি হন। দ্রুত ভিসা পাওয়ার আশায় অনেকেই থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানি বা ব্রাজিলের মতো দেশে গিয়ে ভিসার জন্য আবেদন করতেন।কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিয়ম এই সুযোগ পুরোপুরি বাতিল করেছে। এখন থেকে আবেদনকারীদের অবশ্যই নিজস্ব দেশেই ভিসা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি করতে হবে।
ভারতে অপেক্ষার সময় আরও বাড়বে
বর্তমানে স্বল্পমেয়াদি মার্কিন ভিসার সাক্ষাৎকারের জন্য ভারতীয় দূতাবাস ও কনস্যুলেটে অপেক্ষার সময় গড়ে সাড়ে তিন মাস। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে এ সময়সীমা আরও দীর্ঘ হতে পারে। সব বয়সীদের সাক্ষাৎকার বাধ্যতামূলক: শিশু (১৪ বছরের নিচে) এবং প্রবীণ (৭৯ বছরের ওপরে) আবেদনকারীদেরও এখন সাধারণত সরাসরি কনস্যুলার অফিসারের সাক্ষাৎকারে হাজির হতে হবে।
বিদেশে দ্রুত ভিসা পাওয়ার সুযোগ শেষ। আগে যেখানে অন্য দেশে গিয়ে দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যেত, নতুন নিয়মে তা আর সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তে ভারতীয় পর্যটক, শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীরা প্রত্যাশিতভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবেন।
