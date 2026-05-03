Delhi Howrah Vande Bharat Express: দিল্লি-হাওড়া রুটে দৌড়বে নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, জেনে নিন সফরের সময়-রুট

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Delhi Howrah Vande Bharat Express: সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এটিই হবে বাংলা থেকে সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন...

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 3, 2026, 07:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার জন্য বড় খবর। হাওড়া-নয়াদিল্লির মধ্যে চলবে নতুন হাই স্পিড বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এটি তৈরি হয়েছে রায়বেরেলির মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরিতে। এটির ট্রায়াল রানের জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ওই ট্রায়াল রানে দিল্লি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের গতি, নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতা যাচাই করতে এখন বিশেষ 'অসিলেশন টেস্ট' করা হবে।  ওই ট্রায়ালের শেষই ট্রেনটি যাত্রী নিয়ে নিয়মিত চলাচল শুরু করবে।

সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী রেল কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, দিল্লি থেকে হাওড়া রুটে বন্দে ভারত ট্রেন চালানোর প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। এই প্রস্তাবিত ট্রেনটি কানপুর, মির্জাপুর, দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, আরা, পাটনা, ঝাঝা, জসিডি, আসানসোল এবং বর্ধমানের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হয়ে হাওড়ায় পৌঁছাবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই পরিষেবা শুরু হতে পারে। এতে এই ব্যস্ত রুটের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার পাশাপাশি যাত্রীদের দ্রুত ভ্রমণের সুযোগ করে দেবে।

বর্তমানে দিল্লি-হাওড়া রুটের দ্রুততম ট্রেন হল হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ রাজধানী এক্সপ্রেস, যেগুলি খুব কম স্টেশনে থেমে প্রায় ১৬-১৭ ঘণ্টায় গন্তব্যে পৌঁছায়। এছাড়া দুরন্ত এক্সপ্রেসও একটি ভালো বিকল্প যা প্রায় ১৭-১৮ ঘণ্টা সময় নেয়। তবে পরীক্ষার সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, নতুন উচ্চগতির হাওড়া-নয়াদিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এই পথ মাত্র ১৫ ঘণ্টায় অতিক্রম করতে পারবে।

ট্রেনটি ১০০তম বন্দে ভারত ট্রেন তৈরির লক্ষ্যের দিকে আরও একটি বড় পদক্ষেপ। ২০১৮ সালে মাত্র দুটি ট্রেন সেট দিয়ে শুরু হয়েছিল। সিমেন্স প্রপালশন সিস্টেমের মতো উন্নত প্রযুক্তিতে সজ্জিত এই ট্রেনটি যাত্রীদের এক অত্যন্ত মসৃণ এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেবে।

যাত্রীরা নতুন এই বন্দে ভারতে আরামদায়ক আসন, কম শব্দ, বায়ুরোধী গ্যাংওয়ে এবং স্বয়ংক্রিয় দরজার সুবিধা পাবেন। এর পাশাপাশি সুরক্ষার দিকটিও অত্যন্ত শক্তিশালী করা হয়েছে। এতে রয়েছে ভারতের নিজস্ব ‘কবচ’ প্রযুক্তি, উন্নত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং অ্যারোসল-ভিত্তিক আগুন নেভানোর প্রযুক্তি, যা যাত্রীদের অনেকটাই স্বস্তি দেবে। 

