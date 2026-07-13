/কমিশনের বিগ আপডেট! নতুন ভোটারদের জন্য নিয়মে বড় বদল! ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এবার নতুন শর্ত!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্বাচন কমিশনের বিগ আপডেট! কী আপডেট? নতুন ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার নিয়মে এবার এল বড় বদল। কমিশনের মতে, এই পদ্ধতিতে নতুন ভোটারদের পরিচয় যাচাই আরও সহজ হবে।
এবার থেকে নিজের নাম তুলতে গেলে মা-বাবা বা পূর্বপুরুষদের এসআইআর তথ্য বাধ্যতামূলক করল নির্বাচন কমিশন। অনলাইনে ফর্ম-৬ ফিলআপের ক্ষেত্রে এই নির্বাচনী নথি না দিলে জমা দেওয়া যাবে না নতুন ভোটারের আবেদনপত্র। জারি নয়া নির্দেশিকা।
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়নি
প্রথম ভোটার হিসেবে নাম তোলা, সদ্য প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বা আগে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নাগরিকদের ক্ষেত্রে নতুন করে নাম নথিভুক্তি করার জন্য নির্ধারিত হল ফর্ম-৬। যদিও এই ফর্মে সংশোধনের জন্য এখনও কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়নি কমিশনের তরফে। তবে অনলাইন আবেদনকারীদের জন্য নতুন তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
পোর্টালে অনলাইন ফর্ম-৬
নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে অনলাইন ফর্ম-৬-এ আবেদনকারীকে জানাতে হবে, SIR-এর ভোটার তালিকায় তাঁর নিজের নাম ছিল কি না, অথবা বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুমার নাম ছিল কি না। যদি এই দুই ক্ষেত্রের কোনওটিই প্রযোজ্য না হয়, তাহলে তৃতীয় বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। প্রথম বা দ্বিতীয় বিকল্প বেছে নিলে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের নাম, বুথ নম্বর ও ভোটার তালিকায় ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে আবেদনকারীকে। তবে তৃতীয় বিকল্প বেছে নিলে আবেদনের উপর কী প্রভাব পড়বে, পোর্টালে তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।
পরিচয় যাচাই আরও সহজ
এখনকার নিয়ম অনুযায়ী, ফর্ম-৬-এ আবেদনকারীর সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের নাম ও তাঁদের এপিক নম্বর দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় সেই তথ্যের পাশাপাশি আগের SIR-এর ভোটার তালিকার সঙ্গেও যুক্ত করে যাচাই করা হবে। নির্বাচন কমিশনে সূত্রে খবর, বিহারে এসআইআর কর্মসূচি চালুর সময় প্রথম এই ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে SIR হয়েছে বা চলছে, সেখানেও একই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। কমিশনের মতে, এই পদ্ধতিতে নতুন ভোটারদের পরিচয় যাচাই আরও সহজ হবে।
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