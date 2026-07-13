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কমিশনের বিগ আপডেট! নতুন ভোটারদের জন্য নিয়মে বড় বদল! ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এবার নতুন শর্ত!

Name Inclusion in Electoral Rolls: কমিশনের বিগ আপডেট! নতুন ভোটরদের জন্য নিয়মে বড় বদল! ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এবার নতুন শর্ত! বিহারে এসআইআর কর্মসূচি চালুর সময় প্রথম এই ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে SIR হয়েছে বা হয়ে চলছে, সেখানেও একই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। কমিশনের মতে, এই পদ্ধতিতে নতুন ভোটারদের পরিচয় যাচাই আরও সহজ হবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 13, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:56 PM IST
কমিশনের বিগ আপডেট! নতুন ভোটারদের জন্য নিয়মে বড় বদল! ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এবার নতুন শর্ত!
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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