Ahmedabad Ambulance Fire: সেই আমদাবাদ, সেই আতঙ্ক! চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্সে আগুন! ঝলসে মৃত সদ্যোজাত শিশু, ডাক্তার-সহ ৪...
Ahmedabad shocking case: প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিস জানিয়েছে, জন্মের পরেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। সেই কারণেই মোদাসার হাসপাতাল থেকে আমেদাবাদের অন্য একটি বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল শিশুটিকে। পথে দেখভালের জন্য শিশুটির বাবা-মা ছাড়াও সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একজন চিকিৎসক এবং নার্সকে। ছিলেন ২ আত্মীয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক! আচমকাই আগুন অ্যাম্বুল্যান্সে। এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে যাওয়ার পথে ঝলসে মৃত্যু হল এক সদ্যোজাত এবং সঙ্গে থাকা চিকিৎসক, নার্স-সহ মোট ৪ জনের। অভিশপ্ত ওই অ্যাম্বুল্যান্সে ছিলেন সদ্যোজাতের বাবা-মাও। মৃত্যু হয়েছে বাবারও। মঙ্গলবার সকালে ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে আমদাবাদের আরাবল্লি জেলার মোদাসা শহরে। তবে আগুনের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ পরিদর্শক ডিবি ভালা বলেছেন, মোডাসা-ধানসুরা সড়কে রাত আনুমানিক ১টা নাগাদ অ্যাম্বুল্যান্সটিতে আগুন লাগে।
প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিস জানিয়েছে, জন্মের পরেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। সেই কারণেই মোদাসার হাসপাতাল থেকে আমেদাবাদের অন্য একটি বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল শিশুটিকে। পথে দেখভালের জন্য শিশুটির বাবা-মা ছাড়াও সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একজন চিকিৎসক এবং নার্সকে। ছিলেন ২ আত্মীয়।
মোদাসা-ধানসুরা রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় আচমকাই আগুন ধরে যায় অ্যাম্বুল্যান্সে। আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পিছনের দরজা-জানলা খোলা বা ভাঙার সুযোগ পাননি যাত্রীরা। শুধুমাত্র চালক এবং তাঁর পাশের আসনে বসা শিশুর ২ আত্মীয় গুরুতর দগ্ধ হয়েও লাফিয়ে পড়েন নিচে। কিন্তু ভেতরেই ঝলসে মৃত্যু হয় সদ্যোজাত শিশুটির, তার বাবা জিগনেশ মোচি, চিকিৎসক শান্তিলাল রেন্টিয়া এবং নার্স ভুরিবেন মনতের। অন্য তিনজন— মোচির দুই আত্মীয় এবং বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স চালক—আগুনে পুড়ে আহত হয়েছেন এবং তাদের নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ভালা আরও বলেন, 'জিগনেশ মোচি পার্শ্ববর্তী মহিসাগর জেলার বাসিন্দা এবং তাঁর নবজাতক শিশু জন্মের পর মোডাসার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। তাকে অন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত কোনও কারণে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন লেগে যায়।'
পুলিসের প্রকাশিত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, চালক অ্যাম্বুলেন্সের পিছনের দিকে আগুন লাগার বিষয়টি বুঝতে পেরে পেট্রোল পাম্পের কাছে গতি কমিয়েছিলেন।
ভালা বলেন, 'চালক এবং মোচির দুই আত্মীয়, যারা সামনের আসনে ছিলেন, তারা আহত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারলেও, শিশুটি, তার বাবা, ডাক্তার এবং একজন নার্স, যারা গাড়ির পিছনের দিকে ছিলেন, তারা আগুনে পুড়ে মারা যান।'
তিনি বলেন, স্থানীয় দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়ার পর তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও, চারজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। আহতদের মধ্যে রয়েছেন চালক অঙ্কিত ঠাকুর এবং জিগনেশ মোচির আত্মীয় গৌরব মোচি ও গীতাবেন মোচি।
জেলা পুলিস সুপার মনোহরসিং জাদেজা জানিয়েছেন, এই ঘটনা তদন্ত এবং দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করার জন্য ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়েছে।
আরও পড়ুন: LPG Import from US: ট্রাম্পের হুংকারের জের? এই প্রথম আমেরিকার থেকে LPG কিনছে ভারত! দাম কমছে...
আরও পড়ুন: UP Crime Incident: 'বাচ্চা কেন হয় না তোর... ', রাগে বউকে মেরে তাঁরই রক্ত দিয়ে দেওয়ালে লিখল বর্বর... 'আমার বর ভালো, আমারই মাথায় ছিট...'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)