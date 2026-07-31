'আমাকে ক্ষমা কোরো মা...' শেষ ভিডিয়ো বার্তায় শ্বশুরবাড়ির ভয়ঙ্কর সত্যি ফাঁস সৃষ্টির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ওদের মানসিকতা কোনওদিন বদলাবে না!' মৃত্যুর আগে কাঁদতে কাঁদতে ভিডিয়ো বার্তা শিক্ষিকার, 'অপয়া' তকমা দেওয়ার অভিযোগ। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে বিয়ের মাত্র ৮ মাসের মাথায় এক সরকারি স্কুল শিক্ষিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আত্মহত্যার আগে নিজের মায়ের উদ্দেশ্যে রেকর্ড করা ভিডিয়ো বার্তায় শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে বিগত কয়েক মাস ধরে চলা মানসিক অত্যাচারের অভিযোগ তুলে গেছেন ওই যুবতী।
'আমাকে ক্ষমা করে দিও মা...'
নিহত শিক্ষিকার নাম সৃষ্টি কান্ধারী। ২০২৫ সালের নভেম্বরে সৌরভ রাতুরি নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। মৃত্যুর ঠিক আগে কান্নায় ভেঙে পড়ে তৈরি করা ভিডিয়োতে সৃষ্টি বলেন, “আমাকে মাফ করে দাও মা। আমি চলে যাচ্ছি। সব কিছু খুব অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে। গত ৬ মাস ধরে সব সহ্য করে যাচ্ছি, আর পারছি না। এই মানুষগুলোর মানসিকতা কোনোদিন বদলাবে না। সব সময় আমাকে মেহনা দেয়, বিয়ের পর থেকেই এটা চলছে।”
'অপয়া' ও দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলে চরম নির্যাতন
সৃষ্টির মা সীমা কান্ধারীর দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, বিয়ের পর থেকেই তাঁর মেয়ের ওপর ক্রমাগত মানসিক অত্যাচার চালানো হতো। কথায় কথায় সৃষ্টিকে 'অপয়া' বা 'অশুভ' বলে খোঁটা দেওয়া হত এবং সংসারের সব বিপদের জন্য তাকেই দায়ী করা হত। অভিযোগে আরও জানানো হয়, কয়েক মাস আগে সৃষ্টির শ্বশুর হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এই লাঞ্ছনা বহু গুণ বেড়ে যায়। এক পুরোহিতের পরামর্শে শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, সৃষ্টির পা রাখার পর থেকেই পরিবারে অলক্ষ্মী প্রবেশ করেছে। ঘটনার মাত্র ৩ দিন আগে সৃষ্টির শ্বশুরের মৃত্যু হলে তাঁর ওপর অত্যাচারের মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছয়।
মৃত্যুর খবর লুকানোর চেষ্টা ও পুলিসি পদক্ষেপ
পরিবারের দাবি, গত ২৮ ও ২৯ জুলাই তারা সৃষ্টির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন। সন্দেহ হওয়ায় পরিচিত এক ব্যক্তি দেরাদুনের বাড়িতে গেলে জানতে পারেন সৃষ্টিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে পরিবার দেরাদুন পৌঁছানোর আগেই সৃষ্টির মৃত্যু হয়। অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির তরফে মৃত্যুর খবরও পরিবারকে সঠিকভাবে জানানো হয়নি। ঘটনায় দেরাদুন পুলিস সৃষ্টির স্বামী সৌরভ রাতুরি, শাশুড়ি পরবীণা দেবী এবং ননদ চারুর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র ৮০(২) ধারা অর্থাৎ 'পণের জন্য মৃত্যু'-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে। পুলিস জানিয়েছে, যুবতীর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, মোবাইল ভিডিয়ো এবং ফরেনসিক নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
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