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'আমাকে ক্ষমা কোরো মা...' শেষ ভিডিয়ো বার্তায় শ্বশুরবাড়ির ভয়ঙ্কর সত্যি ফাঁস সৃষ্টির

Dehradun suspicious death: বিয়ের মাত্র ৮ মাসের মাথায় দেরাদুনের এক তরুণী শিক্ষিকার রহস্যমৃত্যু। মৃত্যুর ঠিক আগে মায়ের জন্য রেকর্ড করা এক জলছলছল ভিডিয়োতে কাঁপা গলায় কী বলতে চেয়েছিলেন তিনি? পুরোহিতের কথায় বিশ্বাস করে একটি পারিবারিক দুর্ঘটনার পর কেন তাঁকে 'অপয়া' বানাল শ্বশুরবাড়ি? পুলিসি তদন্তে বেরিয়ে আসছে এক হাড়হিম করা চিত্র।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 31, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:42 PM IST
'আমাকে ক্ষমা কোরো মা...' শেষ ভিডিয়ো বার্তায় শ্বশুরবাড়ির ভয়ঙ্কর সত্যি ফাঁস সৃষ্টির
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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'আমাকে ক্ষমা কোরো মা...' শেষ ভিডিয়ো বার্তায় শ্বশুরবাড়ির ভয়ঙ্কর সত্যি ফাঁস সৃষ্টির
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