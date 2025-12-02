Newlywed separation: শ্বশুরবাড়িতে আসার ২০ মিনিটের মধ্যেই বিচ্ছেদ! নাছোড়বান্দা নববধূ যা করলেন শেষমেশ...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ২০ মিনিট হয়েছে নববধূ শ্বশুরবাড়িতে পা রেখে। তারপরই বিয়েবাড়ির আনন্দের মুহূর্তে পাল্টে হয়ে গেল চরম বিবাদে। শ্বশুরবাড়িতে কোনওমতেই থাকবেন না নববধূ। এক্ষুণি পাঠাতে হবে বাপের বাড়ি। নাছোড়বান্দা পরিস্থিতি। শেষমেশ কী হল?
ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের ভালুয়ানি নগর পঞ্চায়েত এলাকার। যেখানে সালেমপুর নগর পঞ্চায়েতের এক মহিলার সঙ্গে এক যুবকের বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল। ২৫ নভেম্বর বিয়েও হয়। বিয়ের পরেরদিন সকালে, ২৬ নভেম্বর, কনে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছান। বাড়ির মহিলারা এবং প্রতিবেশীরা ঐতিহ্যবাহী 'দুলা চেহারা দেখাই' অনুষ্ঠান শুরু করেন। হঠাৎ করেই কনে বাইরে বেরিয়ে যান এবং বলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার মায়ের বাড়িতে ফোন করতে চান। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি জানিয়েছেন, তিনি শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চান না এবং সঙ্গে সঙ্গে বাপের বাড়িতে ফিরে যেতে চান।
স্বামী ও তাঁর পরিবার তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু কনে বারবার থাকার অস্বীকৃতি জানান। কোনওভাবেই তাঁকে বোঝানো সম্ভব হয়নি। তড়িঘড়ি কনের পরিবার এসে পৌঁছায়। তারাও তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু নববধূ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, শ্বশুরবাড়ির মানুষের অমৈত্রীর কথা উল্লেখ করে।
চাপ বাড়তে থাকায় স্থানীয় পঞ্চায়েত আয়োজন করা হয়, যা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা চলে। শেষ পর্যন্ত দুই পরিবারই পারস্পরিক সম্মতিতে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিয়ের সময় দেওয়া উপহার ও জিনিসপত্র উভয় পক্ষ ফেরত দেয় এবং নববধূকে তাঁর পরিবার নিয়ে চলে যান। বিষয়টি সাময়িকভাবে ডায়াল ১১২-তে পৌঁছালেও কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।
ভলুয়ানি থানার ইনচার্জ প্রদীপ পাণ্ডে নিশ্চিত করেছেন যে বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে, তবে এটি আনুষ্ঠানিক পুলিসি মামলা করা হয়নি। তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েতেই উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হয়েছে।' এই অদ্ভুত ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই অবাক হয়েছেন যে, যেটি বড় উদযাপনের সঙ্গে শুরু হয়েছিল, সেই বিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল।
