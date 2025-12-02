English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Newlywed separation: শ্বশুরবাড়িতে আসার ২০ মিনিটের মধ্যেই বিচ্ছেদ! নাছোড়বান্দা নববধূ যা করলেন শেষমেশ...

Marriage controversy: শ্বশুরবাড়িতে এসে ২০ মিনিট থাকার পরই চরম বিবাদ। কোনওমতেই শ্বশুরবাড়িতে থাকবেন না নববধূ। কিন্তু কেন? শেষমেশ কী হল?

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 2, 2025, 02:04 PM IST
Newlywed separation: শ্বশুরবাড়িতে আসার ২০ মিনিটের মধ্যেই বিচ্ছেদ! নাছোড়বান্দা নববধূ যা করলেন শেষমেশ...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ২০ মিনিট হয়েছে নববধূ শ্বশুরবাড়িতে পা রেখে। তারপরই বিয়েবাড়ির আনন্দের মুহূর্তে পাল্টে হয়ে গেল চরম বিবাদে। শ্বশুরবাড়িতে কোনওমতেই থাকবেন না নববধূ। এক্ষুণি পাঠাতে হবে বাপের বাড়ি। নাছোড়বান্দা পরিস্থিতি। শেষমেশ কী হল?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Class 12 Student Death: দশম শ্রেণিতে ৯৭.৪%, জেলার টপার রৌনক! টুয়েলভের প্রি-বোর্ডের কিছু ঘণ্টা আগেই রেললাইনে মিলল...

ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের ভালুয়ানি নগর পঞ্চায়েত এলাকার। যেখানে সালেমপুর নগর পঞ্চায়েতের এক মহিলার সঙ্গে এক যুবকের বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল। ২৫ নভেম্বর বিয়েও হয়। বিয়ের পরেরদিন সকালে, ২৬ নভেম্বর, কনে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছান। বাড়ির মহিলারা এবং প্রতিবেশীরা ঐতিহ্যবাহী 'দুলা চেহারা দেখাই' অনুষ্ঠান শুরু করেন। হঠাৎ করেই কনে বাইরে বেরিয়ে যান এবং বলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার মায়ের বাড়িতে ফোন করতে চান। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি জানিয়েছেন, তিনি শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চান না এবং সঙ্গে সঙ্গে বাপের বাড়িতে ফিরে যেতে চান।

স্বামী ও তাঁর পরিবার তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু কনে বারবার থাকার অস্বীকৃতি জানান। কোনওভাবেই তাঁকে বোঝানো সম্ভব হয়নি। তড়িঘড়ি কনের পরিবার এসে পৌঁছায়। তারাও তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু নববধূ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, শ্বশুরবাড়ির মানুষের অমৈত্রীর কথা উল্লেখ করে।

আরও পড়ুন:Metro Stuck: পাতালপথে আটকে পড়েছে মেট্রো, অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরেই হাঁটা লাগালেন যাত্রীরা! সাতসকালে বিভীষিকা...

চাপ বাড়তে থাকায় স্থানীয় পঞ্চায়েত আয়োজন করা হয়, যা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা চলে। শেষ পর্যন্ত দুই পরিবারই পারস্পরিক সম্মতিতে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিয়ের সময় দেওয়া উপহার ও জিনিসপত্র উভয় পক্ষ ফেরত দেয় এবং নববধূকে তাঁর পরিবার নিয়ে চলে যান। বিষয়টি সাময়িকভাবে ডায়াল ১১২-তে পৌঁছালেও কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

ভলুয়ানি থানার ইনচার্জ প্রদীপ পাণ্ডে নিশ্চিত করেছেন যে বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে, তবে এটি আনুষ্ঠানিক পুলিসি মামলা করা হয়নি। তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েতেই উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হয়েছে।' এই অদ্ভুত ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই অবাক হয়েছেন যে, যেটি বড় উদযাপনের সঙ্গে শুরু হয়েছিল, সেই বিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Deoria marriageBride refuses to stayPanchayat dissolves marriageNewlywed separationIn-laws disputeMarriage ends quicklyTraditional Hindu weddingBhaluani NagarSalempur NagarMarriage controversy
পরবর্তী
খবর

Sanchar Saathi App: আপনার ফোনেও রাষ্ট্রের নজরদারি! ইনস্টল হবে এমন অ্যাপ যা ডিলিটও করা যাবে না...
.

পরবর্তী খবর

Dr Subhash Chandra a visionary: সময়ের থেকে এগিয়ে, বিশ্বে ভারতকে মিডিয়া পাওয়ার হিসেবে তুলে ধর...