Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বিয়ের সবে এক মাস, পাহাড় চূড়ায় পা পিছলে নীচে স্পটডেড অনিতা! স্বামীর চোখের সামনেই কীভাবে ঘটল?

বিয়ের সবে এক মাস, পাহাড় চূড়ায় পা পিছলে নীচে স্পটডেড অনিতা! স্বামীর চোখের সামনেই কীভাবে ঘটল?

তামিলনাড়ুতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ফল খাওয়াতে গিয়ে বাঁদরের দলের সামনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এক নববধূ। তারপর পাহাড়ের চূড়া পিছলে পড়ে মৃত্যু। কান্নায় ভেঙে পড়েন অসহায় স্বামী।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 27, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:43 PM IST
বিয়ের সবে এক মাস, পাহাড় চূড়ায় পা পিছলে নীচে স্পটডেড অনিতা! স্বামীর চোখের সামনেই কীভাবে ঘটল?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কালীঘাটে মেট্রোর রেলিং টপকে লাইনে ঝাঁপ ৬৫ বছরের বৃদ্ধের, ব্যাহত পরিষেবা
kolkata metro55 min ago
2
Councillor Tarakeswar Chakraborty Arrest1 hr ago
3
Pune Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
4
Uniform Civil Code1 hr ago
5
Dr. Shyama Prasad Mukerjee birth anniversary2 hrs ago