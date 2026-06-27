/বিয়ের সবে এক মাস, পাহাড় চূড়ায় পা পিছলে নীচে স্পটডেড অনিতা! স্বামীর চোখের সামনেই কীভাবে ঘটল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মে মাসেই বিয়ে হয়েছিল। সবে মাত্র একমাস হয়েছে বিয়ের। এরই মধ্যে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পাহাড় থেকে পড়ে গেলেন ২৪ বছরের নববধূ। দুর্ঘটনাটি ঘটে তামিলনাড়ুর থুতুকুড়িতে। মৃত তরুণীর নাম অনিতা।
অনিতা থুতুকুড়ির সাউথ থিত্তাঙ্কুলাম (South Thittankulam) এলাকার বাসিন্দা। গত মাসেই ২৯ বছর বয়সী সুরেশের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সুরেশ বিদেশে চাকরি করেন এবং সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরেছিলেন। এরপরই নবদম্পতি কাজুগুমালাইয়ের কালুগাসালামুর্তি মন্দিরে পুজো দিতে যান। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মূল মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর দম্পতি পাহাড় চূড়ায় উঠেছিলেন। সেখানে ছিল উচিপিল্লাইয়ার মন্দির।
সেই মন্দিরে নবদম্পতি বাঁদরদের ফল খাওয়াচ্ছিলেন। ব্যাস, তখনই ঘটে গেল অঘটন। আচমকাই বেশ কয়েকটি বাঁদর তাঁদের ঘিরে ফেলেন। স্বাভাবিকভাবে, তীব্র আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। পুলিস জানিয়েছেন, বাঁদরের দল দেখে অনিতা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তীব্র ভয়ে ভারসাম্য হারিয়ে তিনি পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু। স্ত্রীর নিথর দেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বামী।
ঘটনার পর কাজুগুমালাই ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসেস ও পুলিস কর্মীরা গিয়ে অনিতার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এই ঘটনায় পুলিস একটি মামলা দায়ের করেছে এবং মৃত্যুর আসল কারণ জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে পুণেতে হবু বউয়ের হাতে হাড়হিম খুন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী। লোহাগড় দুর্গে ঘুরতে যাওয়ার বাহানায় গভীর খাদে ঠেলে দেয় সিয়া নামের তরুণী। এই ঘটনায় দেশ জুড়ে তোলপাড়। তদন্তে জানা যায়, সিয়ার চেতন নামে যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে ছিল। কিন্তু পরিবার তার বিয়ে কেতনের সঙ্গে ঠিক করে দেয়।
এমনকী গত ফেব্রুয়ারিতে কেতন-সিয়ার বাগদান হয়। এই বছরের নভেম্বরেই তাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের সঙ্গে কেতনের পরিবার কোটি টাকা উদয়পুরের প্যালেসও বুক করে রেখেছিল। এই হাড়হিম কাণ্ডে পুলিসের হাতে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সর্বশেষ আপডেটে জানা যায় যে, সিয়া ভাইয়ের ক্রিকেট খেলা সূত্র ধরেই তার চেতনের সঙ্গে আলাপ। সিয়ার ভাই সাহিল এবং চেতন একই জায়গায় ক্রিকেট খেলতে যেত। এবং তারা একসঙ্গে একাধিক ম্যাচও খেলেছে। ক্রিকেটের মাঠ থেকেই সিয়া ও চেতনের প্রেমের সূত্রপাত। প্রায় ১০ ঘণ্টা পুলিসের জেরার মুখে পড়ে সিয়ার ভাই সাহিল।
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