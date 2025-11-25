News Anchor mysterious death: বিয়ের বাকি ১০ দিন, 'রহস্যমৃত্যু' তরুণী নিউজ অ্যাঙ্করের! নিউজরুমেই মিলল দেহ, নোটে লেখা...

News Anchor mysterious death: বিয়ের বাকি ১০ দিন, 'রহস্যমৃত্যু' তরুণী নিউজ অ্যাঙ্করের! নিউজরুমেই মিলল দেহ, নোটে লেখা...
News Anchor mysterious death in newsroom: আগামী ৫ ডিসেম্বর তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল এবং সেইমতো প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সহকর্মীরা জানাচ্ছেন, নিজের বিয়ে নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিতও ছিলেন ঋতুমণি। তবে কেন হঠাৎ বিয়ের কদিন বাকি থাকতে আত্মঘাতী হলেন ঋতুমণি?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউজ অ্যাঙ্করের রহস্যমৃত্যু (News Anchor mysterious death)! নিউজরুমের মধ্যেই মিলল তরুণী নিউজ অ্যাঙ্করের দেহ (News Anchor hanging body found in newsroom)! ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই ঘটনায়। গুয়াহাটিতে (Guwahati) এক সংবাদমাধ্যম অফিসে উদ্ধার হল এক তরুণী নিউজ অ্যাঙ্করের ঝুলন্ত দেহ। নিউজরুমের ভিতরেই সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় ওই সংবাদপাঠিকাকে। এই ঘটনায় পুলিস একটি সুইসাইড নোটও (Suicide Note) উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে।
কয়েক সপ্তাহ পরই ছিল ওই তরুণী নিউজ অ্যাঙ্করের বিয়ে। সেই মতো বিয়ের প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত ছিলেন ঋতুমণি রায় নাম বছর ২৭-এর ওই নিউজ অ্যাঙ্কর। পরিবারের সন্দেহ, আর্থিক চাপের কারণেই হয়তো আত্মহত্যার মতো চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঋতুমণি রায় (২৭) (News Anchor mysterious death before wedding)। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে। ঋতুমণি রায় নামে তরুণী সংবাদপাঠিকা গুয়াহাটি শহরের খ্রিস্টান বস্তি এলাকাভিত্তিক একটি স্থানীয় নিউজ পোর্টালে কাজ করতেন।
৫ ডিসেম্বর বিয়ে...
আগামী ৫ ডিসেম্বর তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল এবং সেইমতো প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি চলছিল এখন। সেই নিয়ে ব্যস্তও ছিলেন ঋতুমণি। কিন্তু আনন্দ উদ্যাপনের বদলে পরিবারে নেমে এল শোকের ছায়া (News Anchor mysterious death before wedding)। এই ঘটনায় হতভম্ব শোকস্তব্ধ পরিবার। পুলিস জানিয়েছে, আত্মঘাতী তরুণী নিউজ অ্যাঙ্করকে অফিসের ভিতরই ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় (News Anchor hanging body found in newsroom)। দেহের পাশ থেকে মেলে একটি সুইসাইড নোটও (Suicide Note)।
ঋতুমণির লিখে যাওয়া সেই নোট থেকে জানা গিয়েছে তিনি লিখেছেন, সবার ভালো থাকার জন্য তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সবাইকে তাঁর অনুপস্থিতিতে ভালো থাকতে ও তাঁকে ক্ষমা করে দিতে বলেছেন। ঋতুমণির আকস্মিক মৃত্যুতে কর্মক্ষেত্রে চাপ নিয়ে নতুন করে প্রশ্নের মুখে। সহকর্মীরা জানিয়েছেন, ঋতুমণি অত্যন্ত প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী ছিলেন। নিজের বিয়ে নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিতও ছিলেন তিবি। তবে কেন হঠাৎ বিয়ের কদিন বাকি থাকতে আত্মঘাতী হলেন ঋতুমণি?
দেহ উদ্ধারের পরই তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। কী কারণে আত্মাতী হলেন ওই নিউজ অ্যাঙ্কর, তার কারণ অনুসন্ধান করছে পুলিস। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস। ফরেনসিক দলও ঘটনাস্থল পরীক্ষা করেছে। ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিস।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
