Delhi Red Fort Blast: এনআইএর জালে উমরের সঙ্গী জাসির, ড্রোন-রকেট হামলার ভয়ংকর পরিকল্পনা...

Zee News Bengali
Delhi Red Fort Blast: জাসিরকে তিন দিন আগে আটক করে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিস। তার বাবা শুকনো ফলের ব্যবসা করতেন। গত রবিবার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেন।  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 17, 2025, 09:34 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে এনআইএ-র জালে জম্মু ও কাশ্মীর-এর বাসিন্দা জাসির বিলাল ওয়ানি, ওরফে দানিশ। জাতীয় এনআইএর একটি দল তাঁকে শ্রীনগর থেকে গ্রেপ্তার করেছে। জম্মু ও কাশ্মীর-এর অনন্তনাগ জেলার কাজিগুন্ড-এর বাসিন্দা এই অভিযুক্ত দিল্লি বিস্ফোরণে একজন সক্রিয় সহ-ষড়যন্ত্রকারী ছিল। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ডা উমর উন নবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ভয়াবহ হামলার পরিকল্পনা করেছিল।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, দানিশ কেবল উমরের সঙ্গে বোমা হামলার ষড়যন্ত্রেই জড়িত ছিলেন না বরং তাঁকে একটি ফিদায়েঁ হামলার জন্যও তৈরি  থাকতে বলেছিল উমর। তাদের দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল কাশ্মীরের একটি মসজিদে। যেখানে ডা উমর দানিশের মগজ ধোলাই করে এবং তাঁকে একটি আত্মঘাতী হামলার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন।

এনআইএর প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, লাল কেল্লার কাছে মারাত্মক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের আগে জাসির একটি ড্রোন মডিফাই করে এবং রকেট বানানোর চেষ্টা করে সন্ত্রাসী হামলার জন্য তৈরি হচ্ছিল। এই জাসিরকে তিন দিন আগে আটক করে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিস। তার বাবা শুকনো ফলের ব্যবসা করতেন। গত রবিবার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেন।

একাধিক রাজ্যে বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত চলার কারণে এনআইএ দিল্লি পুলিস, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিস, হরিয়ানা পুলিস, উত্তর প্রদেশ পুলিস এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ইউনিটগুলির সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে।  এনআইএর এখন অগ্রাধিকার হল হামলার পেছনের নেটওয়ার্কটি খুঁজে বের করা। কারা এর পরিকল্পনা করেছিল। কারা লজিস্টিকসের ব্যবস্থা করেছিল। কারাই বা টাকা দিয়েছিল তা খুঁজে দেখা হচ্ছে।

