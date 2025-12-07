Nightclub Fire: রাতের পার্টি বদলে গেল দুঃস্বপ্নে! জনপ্রিয় নাইটক্লাবে বিধ্বংসী আগুন, ঝলসে গেল ২৫ পর্যটক...

Nightclub Fire: রাতের পার্টি বদলে গেল দুঃস্বপ্নে! জনপ্রিয় নাইটক্লাবে বিধ্বংসী আগুন, ঝলসে গেল ২৫ পর্যটক...
Goa nightclub fire: নাইটক্লাবে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। সেকেন্ডের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে গোটা ব্লিডিং। ইর্মাজেন্সি দিয়ে পথ দিয়ে বেরোতে না পেরে ঝলসে মৃত্যু ২৫ পর্যটকের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাইট ক্লাবের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেল দুঃস্বপ্নে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জীবন্ত ঝলসে গেল কমপক্ষে ২৫ পর্যটক। ঘটনাটি ঘটে গোয়ায়। উত্তর গোয়ার জনপ্রিয় নাইটক্লাব বার্চ বাই রোমিও লেন-এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে।
গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল এবং সেরা চিকিৎসা পাচ্ছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে ধোঁয়ার কারণে। নিহতদের মধ্যে চারজন পর্যটক এবং ১৪ জন স্টাফ। বাকি সাতজনের পরিচয় এখনও যাচাই করা হচ্ছে। তারা পর্যটক নাকি কর্মী, তা জানা যাচ্ছে। রাত ১টার দিকে আগুন লাগে। শুরুতে পুলিস ধারণা করেছিল, রান্নাঘরের কাছে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে আগুন লেগেছে। তবে পরে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, সিলিন্ডারগুলি ঠিকই ছিল।
পুলিস আরও জানিয়েছে, আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুরো ব্লিডিং জ্বলে ওঠে। এবং ভেতরে থাকা মানুষদের পালানোর জন্য সময় পাননি। নিহতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আহতদের সংখ্যা ও অবস্থার বিস্তারিত তথ্য এখনও আসেনি। উদ্ধার কাজ রাতভর চলেছে। কর্তৃপক্ষ নিহতদের শনাক্ত করে পরিবারকে জানাচ্ছে।
জানা গিয়েছে, আগুন লাগার পর প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে নেভানোর কাজ চলে। ঘটনাস্থলে একাধিক ফায়ার টেন্ডার পাঠানো হয়। নাইটক্লাবটি এখন সিল করা হয়েছে। মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ক্লাবটি আগুন নিরাপত্তা নিয়ম মেনে চলেনি। পুলিস জানিয়েছে, তদন্তে ক্লাবের সেফটি ব্যবস্থা, গ্যাস সংযোগ ও জরুরি প্রস্থান পথ পরীক্ষা করা হবে। কোনও নিয়ম ভাঙা হয়েছে কি না তাও দেখা হবে।
মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত বেদনাদায়ক' বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। তিনি পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আগুনের আসল কারণ বের করা যায় এবং দেখা যায়, আগুন নিরাপত্তা ও ভবন নিয়ম মানা হয়েছিল কি না।
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শোক প্রকাশ করে বলেছেন, 'উত্তর গোয়াতে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মূল্যবান প্রাণ হারানোর খবর শুনে আমি গভীরভাবে ব্যথিত।' তিনি নিহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আরপোরা, গোয়াতে আগুনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমার চিন্তা সকলের সঙ্গে যারা প্রিয়জন হারিয়েছেন। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। গোয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের সঙ্গে কথা হয়েছে। রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সর্বাত্মক সহায়তা করছে।'
