Greater Noida Dowry Murder Case: পণের জন্য স্ত্রীকে জ্যা*ন্ত জ্বা*লাল! পুলিসি এনকাউন্টারে বর্বর বিপিনকে...
Nikki Murder Case: গ্রেটার নয়ডায় পণের বলি এক গৃহবধূ। বাপের বাড়ি পণ দিতে না পারায় ২৮ বছর বয়সী মহিলাকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিল শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত স্বামীকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় গৃহবধূকে পুড়িয়ে খুন করার অভিযোগে তোলপাড়। জানা যায়, ৩৬ লাখ টাকা পণ দিতে না পারায় ২৮ বছর বয়সী নিক্কিকে বেধড়ক মারধর, তারপর জ্যান্ত জ্বালিয়ে খুন করার অভিযোগ স্বামী এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধে।
ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বিপিন ভাটিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিসের হাত থেকে বাঁচতে বিপিন পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা একেবারেই বিফলে যায়। বিপিন পালানোর চেষ্টা করলে তার পায়ে গুলি করে বলে পুলিস জানিয়েছে।
নিক্কির বোন কাঞ্চন, যিনি বিপিনের ভাই রোহিতের স্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেছেন- বিপিন ও তার মা দয়া মিলে নিক্কিকে আগুনে পুড়িয়ে খুন করে। কাঞ্চনের শেয়ার করা ভয়ঙ্কর ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মা ও ছেলে মিলে নিক্কিকে মারধর করছে। আরেকটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, আগুনে জ্বলন্ত নিক্কি লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। অন্য়দিকে, বিপিনকে গ্রেফতার করা হলেও তার মা দয়া, বাবা সত্যবীর এবং ভাই রোহিত এখনও পলাতক।
২১ আগস্ট নিক্কিকে দগ্ধ অবস্থায় দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মেয়েকে হারানোর শোকে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে নিক্কির পরিবার। নিক্কির বাবা এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'ওরা খুনি। ওদের গুলি করে মারা হোক, ওদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। আমার মেয়ে একটা পার্লার চালিয়ে নিজের ছেলেকে বড় করছিল। ওরা তাকে হাড়হিম নির্যাতন করেছে। পুরো পরিবার এই ষড়যন্ত্রে জড়িত। ওরা আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছে।'
সিনিয়র পুলিস অফিসার সুধীর কুমার জানান, রবিবার বিপিনকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কারণ নিক্কিকে পুড়িয়ে মারতে যে দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই বোতল উদ্ধারের জন্য। তখনই সে এক পুলিসকর্মীর পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে গুলি ছোড়ে, এবং পালানোর চেষ্টা করে। আত্মরক্ষামূলক গুলিতে তার পায়ে গুলি লাগে।
অন্যদিকে, আহত অবস্থায় ভর্তি বিপিন। সংবাদ সংস্থা ANI-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিপিন ভাটি বলেন, 'আমি কিছু করিনি। ও নিজে থেকেই মারা গিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া তো সব বাড়িতেই হয়, এটা কোনো বড় বিষয় না।' বিপিনের এই বক্তব্যের পর, নিক্কির বাবা বলেন, 'আমি খুশি। এমন লোকদের গুলি করে মারা উচিত, কিংবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত। ওর বুকেই গুলি করা উচিত ছিল। যারা এখনও পলাতক, তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হোক।'
নিক্কির বোন অভিযোগে জানান, 'আমাদের বাবা বিয়েতে টপ-মডেলের স্করপিও গাড়ি, একটি বুলেট (রয়্যাল এনফিল্ড) বাইক, নগদ টাকা, সোনা—সবকিছু দিয়েছিলেন। এমনকি করওয়া চৌথেও আমাদের বাড়ি থেকে উপহার পাঠানো হত। মা-বাবা সব দিয়েছেন, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কখনও খুশি ছিল না। তারা সব সময় সমালোচনা করত, বলত-'তোমার বাবার দেওয়া জামার দাম দুই টাকা।'
কাঞ্চন আরও বলেন, 'বিপিন ও রোহিত প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফিরত, ফোন ধরত না। আমরা জানতে চাইলে রাগ করত, চিৎকার করত। তারা অন্য মহিলাদের সঙ্গে সময় কাটাত। আমরা কিছু বললেই মারধর করত। আমাদের রাত কেটেছে কাঁদতে কাঁদতে। এখন আর কিছুই রইল না। আমার বোন চলে গেছে। সে আমার চেয়ে দুই-তিন বছর ছোট হলেও, সবাই ভাবত আমরা যমজ।'
তিনি জানান, দুই বোন মিলে একটি মেকআপ স্টুডিয়ো চালাতেন, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তা পছন্দ করত না। 'আমরা যা আয় করতাম, সব নিয়ে নিত। এই নিয়েও মারধর করত। আমি যদি সেই ভিডিও না করতাম, কেউ জানতই না আমার বোনকে কীভাবে মারা হয়েছে। আমি জল ঢেলে ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মাঝপথে অজ্ঞান হয়ে পড়ি,' বলেন কাঞ্চন। নিকি ও বিপিনের একটি ৬ বছর বয়সী ছেলে আছে, যে নিজের চোখে মায়ের ওপর অত্যাচার ও মৃত্যুদৃশ্য দেখেছে।
