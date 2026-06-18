/Nimesh Chandan Investment Philosophy: মেগাট্রেন্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ: নিমেশ চন্দনের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাজারের তীব্র অস্থিরতার মাঝে, যদি কোনো একটি জিনিস বিনিয়োগকারীদের স্থিতিশীলতা দিতে পারে, তা হলো ভবিষ্যৎকে রূপদানকারী বড় ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনগুলো শনাক্ত করা এবং বোঝা। বাজাজ ফিনসার্ভ এএমসি-র চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার নিমেশ চন্দনের মতে, সফল বিনিয়োগের জন্য এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। তিনি মনে করেন, স্বল্পমেয়াদী বাজারের কোলাহলে বিভ্রান্ত না হয়ে বিনিয়োগকারীদের মেগাট্রেন্ডগুলোর ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত, এগুলো হলো শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তি, যা আগামী বছরগুলোতে অর্থনীতি, শিল্প এবং ভোক্তার আচরণকে নতুন রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে।
তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় সুযোগগুলো ত্রৈমাসিক আয় বা স্বল্পমেয়াদী বাজারের ওঠানামার মাধ্যমে তৈরি হয় না। বরং, এগুলো উদ্ভূত হয় বৃহৎ ও দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন থেকে, যাকে তিনি মেগাট্রেন্ড বলেন,যা সময়ের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে অর্থনীতি, শিল্প এবং ভোক্তার আচরণকে নতুন রূপ দেয়।
চন্দনের দর্শনটি সহজবোধ্য: সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনিয়োগের সুযোগগুলো প্রায়শই সেইসব কোম্পানিতেই থাকে, যারা বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তনের সঠিক দিকে অবস্থান করে। প্রযুক্তি, ডিজিটালাইজেশন, নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যাতত্ত্ব, স্থায়িত্ব এবং বিবর্তিত সামাজিক পছন্দের মতো দীর্ঘমেয়াদী ঘটনাপ্রবাহ এই পরিবর্তনগুলোকে চালিত করে। তাঁর মতে, পরবর্তী প্রজন্মের সফল ব্যবসাগুলো সম্ভবত এই মেগাট্রেন্ডগুলো থেকেই উঠে আসবে।
চন্দন বড় ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক প্রভাবের দিকেও ইঙ্গিত করেন। উদাহরণস্বরূপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে প্রায়শই শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত প্রবণতা হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু এর প্রভাব প্রযুক্তি খাতের বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। বৃহৎ পরিসরের উদ্ভাবন সম্পদের চাহিদা বাড়াতে পারে, যা পণ্য, উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিতে সুযোগ তৈরি করে। এ কারণেই আর্থিক পরিষেবা, শিল্প এবং কাঁচামালের মতো খাতগুলি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। ভারতে, ক্রমবর্ধমান আর্থিকীকরণ, শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা এবং সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা হলো সেইসব কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম, যা আগামী বছরগুলিতে অর্থনীতির গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে।
এই পদ্ধতি বিনিয়োগকারীদের সুযোগ মূল্যায়নের জন্য একটি ভিন্ন কাঠামো প্রদান করে। মেগাট্রেন্ড পদ্ধতিটি শুরু হয় আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরে প্রবৃদ্ধি লাভ করতে পারে এমন খাতগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে এবং তারপর নির্ধারণ করে কোন কোম্পানিগুলো সেই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত অবস্থানে রয়েছে ।
এই দৃষ্টিকোণটি এই বিষয়টিও তুলে ধরে যে, বর্তমানে ভারতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আর্থিকীকরণ, ক্রমবর্ধমান ভোগ, স্বাস্থ্যসেবা, পরিকাঠামো ও নির্মাণ, জ্বালানি রূপান্তর এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির গ্রহণের মতো ক্ষেত্রগুলিতে শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। চন্দন মনে করেন, বিনিয়োগকারীদের শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ফলাফলের উপর মনোযোগ না দিয়ে, ধৈর্য ও শৃঙ্খলার সাথে এই রূপান্তরগুলিতে অংশগ্রহণ করা উচিত।
মূল বার্তাটি স্পষ্ট: আজকের এই পরিবর্তনশীল বাজার পরিবেশে, স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে যারা মেগাট্রেন্ড পড়তে শেখে, সেই বিনিয়োগকারীদেরই সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সঠিক মেগাট্রেন্ড শনাক্ত করা, ধৈর্যশীল থাকা এবং মানসম্পন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ ধরে রাখাই হলো নিমেশ চন্দনের বিনিয়োগ দর্শনের মূল ভিত্তি।
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