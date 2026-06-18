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Nimesh Chandan Investment Philosophy: মেগাট্রেন্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ: নিমেশ চন্দনের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি

Megatrends for Long-Term Wealth: বাজারের রোজকার ওঠানামা আর ত্রৈমাসিক ফলাফলের কোলাহলে কি আপনিও বিভ্রান্ত? শেয়ার বাজার থেকে দীর্ঘমেয়াদে বড় সম্পদ তৈরি করার আসল রহস্য কিন্তু লুকিয়ে আছে অন্য কোথাও!বাজাজ ফিনসার্ভ এএমসি-র সিআইও (CIO) নিমেশ চন্দন মনে করেন, শর্ট-টার্ম ট্রেন্ড ছেড়ে আমাদের নজর দেওয়া উচিত ভবিষ্যতের 'মেগাট্রেন্ড' বা দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত পরিবর্তনের ওপর। ভারতজুড়ে ক্রমবর্ধমান আর্থিকীকরণ (Financialization), শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা (Manufacturing) এবং এআই (AI)-এর মতো প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের পোর্টফোলিও বদলে দিতে পারে, তা নিয়ে রইল তাঁর বিশেষ ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক। বাজারের অস্থিরতাকে জয় করে ধৈর্য ও শৃঙ্খলার সাথে কীভাবে সঠিক স্টক বেছে নেবেন? 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 18, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:03 PM IST
Nimesh Chandan Investment Philosophy: মেগাট্রেন্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ: নিমেশ চন্দনের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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মেগাট্রেন্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ: নিমেশ চন্দনের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি
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