Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
Amrit Bharat Express: ওইসব অমৃত ভারত ট্রেনগুলি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ট্রেনগুলি বিপুল যাত্রীচাপ সামলাতে পারে। বিশেষকরে উত্সব ও পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের জায়গায় যাওয়ার সময়ে  

Updated By: Jan 14, 2026, 12:13 PM IST
Amrit Bharat Express: ভোটমুখী বাংলায় রেলের রাজসূয় যজ্ঞ! দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের পাশাপাশি ৭ অমৃত ভারত, জেনে নিন রুট...
-ছবি-প্রতীকী

রাজীব চক্রবর্তী: প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেই বাংলা পাচ্ছে  ৭টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস।  পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম থেকে ৯ টি অমৃত ভারত ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রেল।  অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লি এবং ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকে একাধিক জায়গায় পৌঁছবে ওইসব ট্রেন। 

পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে স্বল্প খরচে এই ট্রেন যাত্রার সূচনা করতে চলেছে রেল। চেন্নাই এবং বেঙ্গালুর মত শহরে পৌঁছানোর সুবিধা বাড়ছে। উত্তরবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি,আলিপুরদুয়ার বাড়তি গুরুত্ব পেতে চলেছে। ট্রেনগুলি হবে নন এসি। 

রেলের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওইসব অমৃত ভারত ট্রেনগুলি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ট্রেনগুলি বিপুল যাত্রীচাপ সামলাতে পারে। বিশেষকরে উত্সব ও পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের জায়গায় যাওয়ার সময়ে। ট্রেনগুলি হবে খুবই আরামদায়ক। দেশের বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করবে এই ট্রেন। ফলে যারা কাজ, পড়াশোনা বা অন্য়ান্য প্রয়োজনে বিভিন্ন রাজ্যে যাবেন তাদের জন্য এই ট্রেন বেশ উপকারী হবে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে যাত্রা শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩০টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করছে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এই তালিকায় আরও ৯টি নতুন ট্রেন যুক্ত হতে চলেছে। অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের এই নতুন পরিষেবাগুলো দেশের পূর্বাঞ্চল এবং হিমালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ ও উন্নত করবে।

কোন রুটে চলবে নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

১. গুয়াহাটি(কামাক্ষা)-রোহতক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

২. ডিব্রুগড়-লখনউ(গোমতী নগর) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

৩. নিউ জলপাইগুড়ি-নাগেরকোলি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

৪. নিউ জলপাইগুড়ি-তিরুচিরাপল্লী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

৫. আলিপুরদুয়ার-এসএমভিডি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

৬. আলিপুরদুয়ার-মুম্বই(পানভেল) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

৭. কলকাতা(সাঁতরাগাছি)-তাম্বারম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

৮. কলকাতা(হাওড়া)-আনন্দ বিহার টার্মিনাল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

৯. কলকাতা(শিয়ালদহ)-বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

Tags:
Amrit Bharat ExpressBengal to get 5 Amrit Bharat Expressindian railRail News
