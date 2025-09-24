English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
NEET student's of maharashtra: পুলিস জানিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং সুইসাইড নোটের বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য অনুরাগের পরিবারের সদস্য ও কাছের বন্ধুদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 24, 2025, 04:51 PM IST
Maharashtra Teen death case: আমার একেবারেই ইচ্ছে নেই! ডাক্তারিতে ভর্তির দিনই NEET-এ ৯৯.৯৯% পাওয়া ছাত্র জীবনকে বললেন টাটা! পাশেই রাখা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যে দিনটির জন্য বাবা-মায়ের দীর্ঘদিনের অপেক্ষা ছিল, অবশেষে সেই দিন এল। কিন্তু সেই বিশেষ দিনেই একমাত্র ছেলের নিথর দেহ মিলল নিজের ঘরে। পড়ার টেবিলে রাখা এক টুকরো চিঠিতে লেখা— 'আমি ডাক্তার হতে চাইনি...' বাবা-মা চাইলেও তিনি নিজে কখনও চিকিৎসক (Doctor) হতে চাননি। তাই নিজেকে শেষ করে দিচ্ছেন।

মঙ্গলবার ছিল মহারাষ্ট্রের (Maharashtra) চন্দ্রপুর (Chandrapur) জেলার বাসিন্দা, ১৯ বছরের অনুরাগ অনিল বরকরের (Anil Barkar) এমবিবিএস (MBBS) কোর্সে ভর্তির দিন। কিন্তু যে স্বপ্নকে তাঁর পরিবার সত্যি হতে দেখছিল, সেই স্বপ্নই অনুরাগের কাছে ছিল এক দুঃস্বপ্ন। তাই ডাক্তার হওয়ার আগেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এই মেধাবী ছাত্র।

পরিবার সূত্রে খবর, এ বছর নিট ইউজি (NEET UG 2025) পরীক্ষায় ৯৯.৯৯ পার্সেন্টাইল পেয়েছিলেন অনুরাগ। ওবিসি ক্যাটেগরিতে তাঁর সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ছিল ১৪৭৫। এই অসাধারণ ফলের ভিত্তিতে তিনি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের একটি নামী মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পড়ার সুযোগ পান। মঙ্গলবার ভর্তির জন্য তাঁর গোরক্ষপুর যাওয়ার কথা ছিল। সকালে ছেলে তৈরি হয়েছে কি না দেখতে তাঁর ঘরে ঢুকেই বাকরুদ্ধ হয়ে যান বাবা-মা। তাঁরা দেখেন, সিলিং ফ্যানে কাপড় বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন অনুরাগ।

তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। ঘরের টেবিল থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করে পুলিস। তাতে লেখা ছিল মাত্র কয়েকটি শব্দ, "আমি ডাক্তার হতে চাই না।" তবে এই সিদ্ধান্তের জন্য তিনি কাউকেই দায়ী করেননি।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস জানিয়েছে, হতাশার কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন অনুরাগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুরাগ ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে পরিবারের স্বপ্নপূরণের চাপ তিনি আর সামলাতে পারছিলেন না। ডাক্তারি পড়ার কোনও ইচ্ছেই তাঁর ছিল না। পরিবারের চাপেই তিনি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেন এবং এই বিপুল সাফল্য পান। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিস জানিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং সুইসাইড নোটের বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য অনুরাগের পরিবারের সদস্য ও কাছের বন্ধুদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এক মেধাবী ছাত্রের এই অকালমৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই ঘটনাটি আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, কী ভাবে প্রতিযোগিতা এবং পরিবার ও সমাজের আকাশছোঁয়া প্রত্যাশার চাপ আজকের তরুণ প্রজন্মকে মানসিক দিক থেকে ভেঙে দিচ্ছে। অনেকের কাছে যা স্বপ্নপূরণ, তা যে কারও কাছে দুঃস্বপ্নের কারণও হয়ে উঠতে পারে, অনুরাগের মর্মান্তিক পরিণতি সেই কঠিন বাস্তবকেই সামনে নিয়ে এল।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
MaharashtraNEETDoctorMBBSMBBS admissionshocking case
