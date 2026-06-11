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Nipah Virus: ফের নিপা সংক্রমণ! আতঙ্কে কাঁপছে দেশ; জারি হাই অ্যালার্ট, এল কোয়ারান্টাইনেরও ভয়-জাগানো নির্দেশ

Nipah Virus in Kerala: ফের নিপা-আতঙ্ক দেশে। প্রাথমিক পরীক্ষা রিপোর্টে কেরালার কোঝিকোডের ফেরোকে এলাকার এক যুবকের শরীরে নিপার উপস্থিতি মিলেছে। তিনি কোঝিকোড়ের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 11, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:42 PM IST
Nipah Virus: ফের নিপা সংক্রমণ! আতঙ্কে কাঁপছে দেশ; জারি হাই অ্যালার্ট, এল কোয়ারান্টাইনেরও ভয়-জাগানো নির্দেশ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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