/Nipah Virus: ফের নিপা সংক্রমণ! আতঙ্কে কাঁপছে দেশ; জারি হাই অ্যালার্ট, এল কোয়ারান্টাইনেরও ভয়-জাগানো নির্দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আট বছর পরের একদিন! না, কোনও কবিতার রেফারেন্স নয়। নিপা ভাইরাসের এ বছরের প্রথম সংক্রমণ (first case of Nipah virus), যা দেখা গেল কেরালায় (Kerala), যেটা ঘটল ৮ বছর পরে। গত আট বছরে এই নিয়ে নিপা ভাইরাস (Nipah virus) সংক্রমণের ঘটনা ঘটল মোট ৬ বার! আজ, বৃহস্পতিবারই জানা গিয়েছে, কেরালার কোঝিকোড়ের বছরতেতাল্লিশের এক যুবকের দেহে নিপা সংক্রমণ ঘটেছে। কেরালা রাজ্য সরকার তীব্র সতর্কতা জারি করেছে (state government issued a high alert across state)।
পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি
ফের নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক দেশে। প্রাথমিক পরীক্ষা রিপোর্টে কেরালার কোঝিকোডের ফেরোকে এলাকার এক ব্যক্তির শরীরে নিপা ভাইরাসের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। তিনি কোঝিকোডের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেখানেই তাঁকে কোয়ারানটাইনে রাখা হয়েছে। জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজির রিপোর্টের জন্য অবশ্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। ওই ব্যক্তির দেহে নিপা ভাইরাসের উপস্থিতি মেলায় বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে কেরালা জুড়ে।
বছরের শুরুতে বঙ্গে
চলতি বছরের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। দুই নার্সের শরীরে নিপা ভাইরাসের উপস্থিতি মিলেছিল। তাঁদের একজনের মৃত্যুও ঘটেছিল। অন্য জন অবশ্য সুস্থই আছেন।
সংক্রমণের উৎস?
এবার নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত কেরালার ওই যুবকের শরীরে সংক্রমণের প্রকৃত উৎস কী-- তা এখনও জানা যায়নি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করতে বৃহস্পতিবার কোঝিকোডে ডাকা হয়েছিল মেডিক্যাল বোর্ডের এক বৈঠক। কোঝিকোডের জেলাশাসকের সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা বৈঠকও হবে। ওই বৈঠকে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা ও বিভিন্ন বিধিনিষেধ লাগু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
কোয়ারান্টাইনের নির্দেশ
ইতিমধ্যেই কেরালার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা মানুষজনের খোঁজ করা শুরু হয়েছে। কেরালা স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ওই রোগী অনেকের সংস্পর্শে এলেও এই মুহূর্তে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। আগাম সতর্কতা হিসেবে, হাসপাতালের যেসব কর্মী ওই রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের কোয়ারান্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বৃহস্পতিবার তিরুবনন্তপুরমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দফতরে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠকও ডাকা হয়েছে।
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