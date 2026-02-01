Budget 2026: জেল নয়; আয়কর ফাঁকিতে জরিমানা দিলেই মিলবে রেহাই! বিরাট ঘোষণা নির্মলার

Budget 2026: জেল নয়; আয়কর ফাঁকিতে জরিমানা দিলেই মিলবে রেহাই! বিরাট ঘোষণা নির্মলার
Budget 2026: আইটি রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমাও বাড়ল। এবার স্বল্প জরিমানায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত রিটার্ন রিভাইজ করা যাবে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আয়কর ফাঁকি দিলে জেল আর নয়, বরং জরিমানা দিলেই মিলবে রেহাই! রবিবার তাঁর বাজেট বক্তৃতায় প্রায় এমনটাই ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মল সীতারমন। তবে তার মধ্য়েও কিছু শর্ত রয়েছে। করকাঠামোয় কোনও বদল হল না। ১ এপ্রিল থেকে চালু হতে চলেছে নতুন আয়কর আইন। আইনে ৩১ জুলাই পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন দাখিল করা যাবে। অডিট হয়নি এমন ব্যবসায়িক মামলা বা ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ৩১ অগস্ট পর্যন্ত রিটার্ন দাখিল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
কর ফাঁকি দেওয়া অত্যন্ত চেনা বিষয়। নির্মলার বাজেটে এবার তাদের জন্য বড় ঘোষণা করা হয়েছে। ছোটখাট কর যারা ফাঁকি দেবেন তাঁদের জেল হবে না। শুধু ১০ শতাংশ অতিরিক্ত জরিমানা দিলেই মুক্তি মিলবে।
নির্মলা সীতারমন বলেন, ছোট আয়করদাতারা যেমন পড়ুয়া, ছোট চাকরিজীবী, টেক কর্মী, এনআরআই-সহ অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৬ মাসের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে তাদের বিদেশের সম্পত্তি ও আয় ঘোষণা করার জন্য। দুই ধরনের আয়করদাতাদের জন্য এই প্রকল্প কাজ করবে। এক ধরনের আয়করদাতা যারা তাদের আয় বা বিদেশের সম্পত্তি ঘোষণা করেন না। দ্বিতীয় শ্রেণির আয়করদাতারা হলেন যারা তাদের বিদেশের আয় ঘোষণা করেন। কিন্তু আয়কর দিলেও তাদের সম্পত্তির পরিমাণ ঘোষণা করেন না। প্রথম শ্রেণির আয়করদাতাদের আয় ও সম্পত্তির পরিমাণে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত তাদের সম্পত্তির ৩০ শতাংশ দিতে হবে। অথবা তাদের ঘোষণা না করা আয়ের ৩০ শতাংশ কর হিসেবে দিতে হবে। পাশাপাশি আরও ৩০ শতাংশ কর হিসেবে দিতে হবে জেল জরিমানা থেকে বাঁচতে।
অন্যদিকে, দ্বিতীয় শ্রেণির আয়করদাতাদের ক্ষেত্রে বিদেশে সম্পত্তির পরিমাণের সীমা করা হয়েছে ৫ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে আয়কর ফাঁকির ক্ষেত্রে জেল ও জরিমানা থেকে বাঁচা যাবে ১ লাখ টাকা দিলেই। আয়কর দানের ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।
এখনথেকে আর দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না, সিস্টেমের মাধ্যমেই কম কর কাটার সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। আপনার যদি অনেক কোম্পানিতে শেয়ার বা বন্ড থাকে, তবে প্রতিটি কোম্পানিকে আলাদা করে ফর্ম না দিয়ে শুধু ডিপোজিটরিকে যেমন NSDL বা CDSL দিলেই কাজ হয়ে যাবে।
আইটি রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমাও বাড়ল। এবার স্বল্প জরিমানায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত রিটার্ন রিভাইজ করা যাবে। আগে ডেডলাইন ছিল ৩১ ডিসেম্বর। নতুন আয়কর আইনে ৩১ জুলাই পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন দাখিল করা যাবে। অডিট হয়নি এমন ব্যবসায়িক মামলা বা ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ৩১ অগস্ট পর্যন্ত রিটার্ন দাখিল করার সুযোগ। লগ্নিতে আগ্রহ বাড়াতে করদাতাদের জন্য ১৫জি আবং ১৫ এইচ নিয়ে বড় ঘোষণা। একাধিক সংস্থায় যাঁরা লগ্নি করেছেন তাঁরা সরাসরি সংস্থ থেকে সংসাপত্র নিতে পারবেন।
১৬তম ফিনান্স কমিশনের প্রস্তাবে মান্যতা। মোট আয়ের ৪১ শতাংশ ফিরিয়ে দেওয়া হবে রাজ্যগুলিকেই। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ ১.৪ লক্ষ কোটি টাকা।
সামুদ্রিক পণ্যের দাম কমবে। চামড়া শিল্পকে ছাড় দেওয়া হবে। দাম কমবে পারমাণবিক বিদ্যুতেরও।
ভারতের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের পোর্টফোলিয়ো বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে ইকুইটিতে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হবে। ব্যক্তিগত সীমা ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে এই ধরনের সমস্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্মিলিত সীমা ১০% থেকে বাড়িয়ে ২৪% করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় সংস্থাগুলিতে আরও অর্থবহ অংশীদার হতে পারেন।
