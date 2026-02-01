Union Budget 2026: নজর তামিলনাড়ুতে! কাঞ্জিভরমেই এবার বাজেট পেশ নির্মলার...
Nirmala Sitharaman saree: নবমবারের বাজেট পেশে তামিলনাড়ুর ঐতিহ্যবাহী শাড়ি পরনে বেছে নিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। নজর কি তবে এবার তামিলনাড়ুতে, ফের বাদ যাবে বাংলা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নবমবারের মত বাজেট পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এদিন বাজেট পেশে যেমন গুরুত্ব থাকে তেমনই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কী শাড়ি পরলেন সেদিকেও নজর থাকে সকলের। ২০২৫ সালে বিহারের একটি বিখ্যাত হস্তশিল্প মধুবনী শাড়ি পরে বাজেট পেশ করেছিলেন নির্মলা। আর সেই বছরই বিহার ভোটের আগে সেখানে বিপুল ৬০ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল।
এবছর পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিধানসভা ভোটের দোরগোড়ায় তামিলনাড়ু, অসম, কেরালা এবং পুদুচেরি। প্রতিবছরই তিনি হ্যান্ডলুম শাড়ি পরার জন্য পরিচিত হয়েছেন। যা দেশের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্প ও কারিগরি সম্প্রদায়কে সমর্থন দেয়। এই উদ্যোগটি সরকারের 'ভোকাল ফর লোকাল' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। নবম বাজেটে অর্থমন্ত্রী পরনে বেছে নেন তামিলনাড়ুর ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডলুম শাড়ি।
গাঢ় মেরুন রংয়ের কাঞ্জিভরম শাড়ি পরে বাজেট পেশ করতে এসেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। যার উপরে হালকা সোনালী-বাদামী চেকস রয়েছে। যেটি কাট্টাম নামে পরিচিত। কফি বাদামী বর্ডারে সূঁচ কাজ রয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২৫ এর বাজেটসজ্জায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পরনে ছিল সাদা ও সোনালি পাড়ের মধুবনী শাড়ি।
উল্লেখ্য, এবছর কেন্দ্রীয় বাজেট ৭৫ বছরের ঐতিহ্য ভেঙে নতুন ধরণের হতে চলেছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ তাঁর বক্তৃতার অংশ বি-তে ভারতের অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা জানাবেন।
আগের বাজেটগুলোতে, মূল আলোচনা ছিল অংশ A-তে। আর অংশ B-তে কর ও নীতির ঘোষণা হত। কিন্তু এবার অংশ বি-তে ভারতীয় অর্থনীতির স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলো জানানো হবে। এতে ভারতের শক্তি এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যগুলো তুলে ধরা হবে। ভারত এবং বিদেশের অর্থনীতিবিদরা বাজেটের দিক নজর রাখছেন, কারণ তারা এমন কিছু আশা করছেন যা সাধারণ কর পরিবর্তন থেকে অনেক বেশি হবে।
