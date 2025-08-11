New Income Tax Bill Explained: বাজেটের হইচই ফেলা আয়কর বিল তুলে নিয়ে নতুন বিল সংসদে পেশ নির্মলার! কী বদলে গেল? ছাড় একই তো?

New Income Tax Bill Explained: বাজেটের হইচই ফেলা আয়কর বিল তুলে নিয়ে নতুন বিল সংসদে পেশ নির্মলার! কী বদলে গেল? ছাড় একই তো?
New Income Tax Bill: নতুন খসড়াটির লক্ষ্য হলো ছয় দশকের পুরোনো ১৯৬১ সালের আয়কর আইনকে প্রতিস্থাপন করে একটি আধুনিক ও সরলীকৃত আইন তৈরি করা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে আয়কর স্ল্যাবে পরিবর্তন এনেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে আয়কর স্ল্যাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে প্রস্তাবিত আয়কর স্ল্যাবগুলি নিম্নরূপ:
১. ০-৪ লক্ষ টাকা শূন্য কর, ৪ লক্ষ টাকা এবং ৮ লক্ষ টাকা - ৫%, ৮ লক্ষ টাকা এবং ১২ লক্ষ টাকা - ১০%, ১২ লক্ষ টাকা এবং ১৬ লক্ষ টাকা - ১৫%, ১৬ লক্ষ টাকা এবং ২০ লক্ষ টাকা - ২০%, ২০ লক্ষ টাকা এবং ২৪ লক্ষ টাকা - ২৫% এবং ২৪ লক্ষ টাকার উপরে - ৩০%। নতুন ইনকো নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে me ট্যাক্স স্ল্যাবগুলি করদাতাদের এক আর্থিক বছরে ১.১৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করার সুযোগ দেবে। নতুন কর ব্যবস্থাটি ডিফল্ট কর ব্যবস্থা হিসাবেই থাকবে।
সরকার ফেব্রুয়ারী মাসের খসড়া প্রত্যাহার করার পর নতুন আয়কর বিল লোকসভায় পেশ
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন লোকসভায় নতুন আয়কর বিল পেশ করেছেন। সরকার ফেব্রুয়ারী, ২০২৫-এর আগের বিলটি প্রত্যাহার করে এই সংশোধিত সংস্করণটি এনেছে।
কেন বিলটি প্রত্যাহার করা হলো?
আগের বিলটি প্রত্যাহার এবং নতুন করে পেশ করার প্রধান কারণ ছিল, বাইজয়ন্ত পাণ্ডার নেতৃত্বাধীন একটি সিলেক্ট কমিটির (Select Committee) সুপারিশগুলি নতুন বিলে অন্তর্ভুক্ত করা। পাশাপাশি, আগের খসড়ায় থাকা কিছু অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে। নতুন খসড়াটির লক্ষ্য হলো ছয় দশকের পুরোনো ১৯৬১ সালের আয়কর আইনকে প্রতিস্থাপন করে একটি আধুনিক ও সরলীকৃত আইন তৈরি করা।
মূল পরিবর্তনসমূহ:
সিলেক্ট কমিটি যেসব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিল এবং যা নতুন বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো হলো:
ধারা ২১: "in normal course" (স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়) বাক্যটি বাদ দেওয়া হয়েছে, যা করদাতাদের জন্য আরও স্বচ্ছতা আনবে।
ধারা ২২: স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে গৃহসম্পত্তির জন্য ৩০% স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন (standard deduction) পৌরকর (municipal taxes) বাদ দেওয়ার পরেই প্রযোজ্য হবে।
ধারা ২০: সংশোধিত এই ধারায় এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে সাময়িকভাবে অব্যবহৃত ব্যবসায়িক সম্পত্তিকে "গৃহসম্পত্তি থেকে আয়" হিসেবে কর ধার্য করা না হয়।
আগের বিলটিকে একটি বড় সংস্কার হিসেবে দেখা হয়েছিল, যেখানে সরল ভাষা, কম জরিমানা এবং "আগে বিশ্বাস, পরে যাচাই" (trust first, scrutinise later) পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। নতুন বিলেও এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখা হয়েছে, তবে কমিটির মতামতের ভিত্তিতে এর আইনি ভাষা ও স্পষ্টতা আরও উন্নত করা হয়েছে।
২. আয়কর পরিবর্তন ছাড়াও, ধারা ৮৭এ-এর অধীনে কর ছাড় ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। ধারা ৮৭এ-এর অধীনে কর ছাড়ের প্রস্তাবিত বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে যে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর শূন্য কর প্রদেয়। বর্তমান আয়কর আইন ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নেট করযোগ্য আয়ের উপর শূন্য কর অনুমোদন করে। এর ফলে তারা ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বর্তমান কর ছাড়ের যোগ্য হয়ে ওঠে।
৩. নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে প্রস্তাবিত নতুন আয়কর স্ল্যাবগুলিতে আয়করের মৌলিক ছাড়ের সীমা বর্তমান সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
৪. নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে উপলব্ধ কর্তনের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়নি। আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য, ব্যক্তি বেতন আয় থেকে ৭৫,০০০ টাকা এবং মূল বেতনের ১৪% NPS Tier-I অ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তার অবদান হিসাবে দাবি করতে থাকবেন।
২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে আয়কর দায়ের উপর আরোপিত সারচার্জে কোনও পরিবর্তন হয়নি।
নতুন কর ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি করদাতাদের জন্য এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। সম্ভবত আরও বেশি করদাতা এখন নতুন কর ব্যবস্থা বেছে নেবেন।
১. 'পূর্ববর্তী বছর' এবং 'অ্যাসেসমেন্ট বছর'-এর পরিবর্তে 'কর বছর': নতুন বিলে করদাতাদের সুবিধার জন্য 'পূর্ববর্তী বছর' এবং 'অ্যাসেসমেন্ট বছর' ধারণা দুটিকে 'কর বছর' দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে কর হিসাব ও দাখিল করা আরও সহজ হবে।
২. 'সেফ হারবার' বিধি: নির্দিষ্ট কিছু লেনদেনের ক্ষেত্রে করদাতাদের আইনি সুরক্ষা দেওয়ার জন্য 'সেফ হারবার' বিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি করদাতাদের জন্য আরও স্বচ্ছতা এবং নিশ্চিততা আনবে।
৩. ডিজিটাল সম্পদ অন্তর্ভুক্তিকরণ: ভার্চুয়াল ডিজিটাল সম্পদ, যেমন ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং এনএফটি, এখন থেকে আয়ের সংজ্ঞা এবং কর আইনের আওতায় আসবে। এটি ডিজিটাল লেনদেনের উপর করের নিয়মকে সুস্পষ্ট করবে।
৪. গৃহসম্পত্তি থেকে আয়: নতুন বিলে গৃহসম্পত্তি থেকে আয়ের হিসাব সহজ করা হয়েছে। এটি বাড়ির মালিকদের জন্য করের নিয়ম বোঝা আরও সহজ করে দেবে।
৫. টিডিএস/টিসিএস বিধানের সরলীকরণ: ট্যাক্স ডিডাকশন অ্যাট সোর্স (TDS) এবং ট্যাক্স কালেকশন অ্যাট সোর্স (TCS) সম্পর্কিত বিধানগুলি সরল করা হয়েছে, যা করদাতাদের সম্মতি প্রক্রিয়াকে সহজ করবে।
৬. ট্রাস্ট এবং প্রতিষ্ঠানের কর: বিলটিতে ধর্মীয় এবং দাতব্য ট্রাস্টগুলোর জন্য বেনামী অনুদানের উপর কর ছাড়ের বিধান অব্যাহত রাখা হয়েছে, যা এই সংস্থাগুলোর কাজকে সহজ করবে।
৭. রিফান্ড প্রক্রিয়া: নতুন নীতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের নির্ধারিত তারিখ পেরিয়ে গেলেও টিডিএস রিফান্ড দাবি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যা করদাতাদের জন্য একটি বড় স্বস্তি।
৮. দন্ড এবং আপিল প্রক্রিয়া: কর ফাঁকি এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য জরিমানা এবং আপিল প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল করা হয়েছে, যাতে কোনো অনিয়মের ক্ষেত্রে দ্রুত এবং কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
