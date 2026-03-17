KISS Humanitarian Award 2025: অনন্য অবদান: নীতা আম্বানির মুকুটে কিস হিউম্যানিটারিয়ান ২০২৫ সম্মান

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 17, 2026, 06:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারপার্সন নীতা এম আম্বানিকে সোমবার এখানে কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস (কিস) ক্যাম্পাসে মর্যাদাপূর্ণ কিস হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাওয়ার্ড 2025 প্রদান করা হয়েছে।

কেআইআইটি, কিস এবং কিমসের প্রতিষ্ঠাতা ড. অচ্যুত সামন্তের উপস্থিতিতে শ্রীলঙ্কার নোবেল বিজয়ী মোহন মুনাসিংহে এই পুরস্কার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গ্রামীণ রূপান্তর, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়া প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে শ্রীমতী আম্বানির অসামান্য মানবিক উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিয়ে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

স্বীকৃতি ভাষণে শ্রীমতী আম্বানি বলেন, এই সম্মানে তিনি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছেন। ডঃ সামন্তের কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, তিনি দুটি মহান মন্দির তৈরি করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল শিক্ষার কেন্দ্রই নয়, সমগ্র দেশের জন্য গর্বের বিষয়। "এই দুটি অসাধারণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা এবং আজ আপনাদের সকলের চমৎকার শিশুদের সাথে দেখা করতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। 

"আমি এখানে যা দেখেছি - শিশুদের উত্সাহ এবং স্বপ্ন এবং শিক্ষার রূপান্তরকারী শক্তি - সত্যিই বিনয়ী ছিল। ডঃ সামন্তের দৃষ্টিভঙ্গী কেবল প্রতিষ্ঠানই নয়, শিক্ষার মন্দির তৈরি করেছে যা সবচেয়ে দুর্বলদের মর্যাদা এবং সুযোগ ফিরিয়ে আনে। কলিঙ্গ পরিবারের সদস্য হতে পেরে আমি গর্বিত। এখানকার তরুণ মনের প্রতি, বড় স্বপ্ন দেখুন, সত্য ও সততার সাথে যুক্ত থাকুন এবং মনে রাখবেন - আমাদের জাতির ভবিষ্যত গঠনের ক্ষমতা আপনার রয়েছে। 

কেআইআইটি ক্যাম্পাস পরিদর্শনকালে তাকে তার অসামান্য মানবিক উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, "এই কিট এবং কিস পরিবারের সদস্য হতে পেরে আমি গর্বিত। এই সম্মানটি পুরো রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন টিমের প্রাপ্য, যারা ভারত জুড়ে সম্প্রদায়ের সেবা করতে এবং নিষ্ঠার সাথে জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। আমি কেআইআইটি এবং কিসের অসাধারণ কাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে এটি গ্রহণ করি। ভারতের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্বকারী অনুপ্রেরণাদায়ক তরুণ মনের মধ্যে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলাম। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও স্বপ্ন দেখে আমি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা ও মর্যাদার রূপান্তরকারী শক্তিকে প্রতিফলিত করে। ডঃ সামন্তের দৃষ্টিভঙ্গী জাতি গঠনের একটি প্রকৃত মডেল তৈরি করেছে, সবচেয়ে দুর্বলদের ক্ষমতায়ন।

ডঃ সামন্ত তাঁর ভাষণে শ্রীমতী আম্বানি এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাঁর কাজের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করলে মহান উদ্যোগ কখনই বৃথা যাবে না। তিনি শ্রীমতি আম্বানির বহুমুখী সামাজিক কাজের প্রশংসা করেন। এজন্য তিনি সকলের কাছে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করেন। কিস হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করার জন্য তিনি তাকে ধন্যবাদ জানান।

Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

