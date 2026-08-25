/আমি আর কাজ করতে পারছি না: ইথানলের দায় মাথায় নিয়ে এবার মন্ত্রিত্ব ছাড়ছেন গডকরী? জোর জল্পনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকড়ীর সাম্প্রতিক একটি বক্তব্য জাতীয় রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য রদবদল এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সাংগঠনিক পুনর্গঠনের আবহে প্রবীণ এই নেতার মুখে ‘নতুন প্রজন্মের আগমন’ এবং ‘কাজের ক্ষমতা কমে যাওয়া’-র কথা উঠে আসায় তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও অবসর নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।
অনুষ্ঠানে কী বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী?
মহারাষ্ট্রের নাগপুরে ‘একলব্য একল বিদ্যালয় শিক্ষক-পরিদর্শক প্রশিক্ষণ’ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নীতিন গডকড়ী নিজের দীর্ঘ তিন দশকের রাজনৈতিক সফরের স্মৃতিচারণ করেন। খোলামেলা সুরে তিনি বলেন, 'আমি বিগত ৩০ বছর ধরে একটানা জনজীবনে সক্রিয় রয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে বহু চড়াই-উতরাই দেখেছি, একাধিক সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছি। কিন্তু সত্যি বলতে, এখন আর আমি আগের মতো বেশি কাজ করতে পারছি না। তাই আমার মনে হয়, এবার নতুন প্রজন্মকে সুযোগ ও দায়িত্ব দেওয়া উচিত, যাতে তারা এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং প্রবীণদের উচিত তাদের পথ দেখানো।' এর আগেও চলতি বছরের শুরুতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে প্রবীণ প্রজন্মের উচিত ধীরে ধীরে সরে দাঁড়িয়ে যোগ্য উত্তরসূরিদের জায়গা ছেড়ে দেওয়া।
স্বাস্থ্য সচেতনতা ও দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তন:
বক্তব্যের এক পর্যায়ে গডকড়ী নিজের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, কোভিড-১৯ মহামারীর পর তাঁর জীবনধারায় বড় ধরনের বদল এসেছে। আগে দলের সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি অত্যন্ত অনিয়মিত জীবনযাপন করতেন-- খাওয়া-দাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময় ছিল না এবং যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়তেন। তবে করোনা পর্বের পর তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলছেন এবং প্রতিদিন নিয়ম করে যোগব্যায়াম করছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, শরীর ও স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে ক্ষমতা বা পদমর্যাদার কোনো বাস্তব মূল্য থাকে না। এ প্রসঙ্গে একটি জনপ্রিয় গানের কলি টেনে তিনি বলেন, 'সজন রে ঝুট মত বোলো... জীবন অত্যন্ত মূল্যবান।'
কৃষি ও সামাজিক উন্নয়নে অগ্রাধিকার:
প্রশাসনিক বা দলীয় কাজের পরিধি কমানোর ইঙ্গিত দিলেও জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে পুরোপুরি দূরে সরে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর নেই। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র তথা দেশের কৃষকদের ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, আগামী দিনগুলিতে তিনি গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের সার্বিক বিকাশ এবং কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে সামাজিক কাজে বেশি সময় বিনিয়োগ করতে চান।
বিজেপির সাংগঠনিক পরিবর্তন ও নতুন প্রজন্মের উত্থান:
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গডকড়ীর এই বক্তব্য যেন আরও বেশি ইঙ্গিত করছে যে, বিজেপিতে স্পষ্ট ‘প্রজন্মগত পরিবর্তন’ (Generational Shift) শুরু হয়েছে। দলের শীর্ষ সাংগঠনিক পদগুলিতে তরুণ ও নতুন মুখদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে যোগী আদিত্যনাথ এবং মহারাষ্ট্রে দেবেন্দ্র ফড়ণবীসের মতো পরবর্তী প্রজন্মের নেতাদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ২০১৪ সাল থেকে মোদী সরকারের সড়ক পরিকাঠামোয় যুগান্তকারী সাফল্য আনা প্রাক্তন বিজেপি সভাপতির এই বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ।
দফতরের স্পষ্টীকরণ:
বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ার পর অবসর নিয়ে তুমুল চর্চা শুরু হলে মন্ত্রীর দফতরের পক্ষ থেকে দ্রুত বক্তব্য পেশ করা হয়। সেখানে জানানো হয়, এই বক্তব্যের পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা পদত্যাগের ইঙ্গিত নেই; নিজের সামাজিক ও শিক্ষামূলক ট্রাস্টের প্রেক্ষাপটে তরুণদের উৎসাহিত করতেই তিনি এ কথা বলেছিলেন। তবে দফতরের ব্যাখ্যার পরেও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা, এটি সক্রিয় প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য পথ সুগম করার এক পরোক্ষ বার্তা।
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