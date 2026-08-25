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আমি আর কাজ করতে পারছি না: ইথানলের দায় মাথায় নিয়ে এবার মন্ত্রিত্ব ছাড়ছেন গডকরী? জোর জল্পনা

Nitin Gadkari: প্রশাসনিক বা দলীয় কাজের পরিধি কমানোর ইঙ্গিত দিলেও জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে পুরোপুরি দূরে সরে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর নেই। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র তথা দেশের কৃষকদের ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 25, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:50 PM IST
আমি আর কাজ করতে পারছি না: ইথানলের দায় মাথায় নিয়ে এবার মন্ত্রিত্ব ছাড়ছেন গডকরী? জোর জল্পনা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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