/মোদী মন্ত্রিসভায় বিরাট রদবদল! বড় দায়িত্ব পেতে পারেন গডকরি, নতুন মন্ত্রী হতে পারেন কারা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:বিরাট রদবদল হতে চলেছে নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভায়। সেক্ষেত্রে অনেক হেভিওয়েট মন্ত্রীর পদ যেতে পারে, কারও দফতর বদল হতে পারে। এমনটাই জল্পনা রয়েছে দিল্লির রাজনৈতিক মহলে। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশে মন্ত্রিসভায় রদবদল হয়েছে। মনে করা হচ্ছে ২০২৭ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে এই রদবদল হতে পারে।
দিল্লির রাজনৈতিক মহলে জল্পনা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। নিট-এর প্রশ্ন ফাঁসের পর ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি আরও জোরাল হয়েছে। জানা যাচ্ছে নির্মলা সীতারমন, মনোহরলাল খট্টর ও নিতিন গড়কড়ির পদও বদল হতে পারে। পাশাপাশি, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হতে পারে।
যেভাবে রদবদল হতে পারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়
রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন প্রধান সচিব শক্তিকান্ত দাসকে পূর্ণ মন্ত্রী করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। সম্ভবত তাঁকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।
পঞ্জাব থেকে মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পঞ্জাবের প্রতিনিধিত্ব বেশ কমই ছিল।
সরানো হতে পারে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। তাঁর জায়গায় শিখ সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি বা পাঞ্জাবের কোনো নেতাকে আনা হতে পারে। কথা উঠছে রাঘব চাড্ডাকে নিয়ে। কোনও কোনও মহলের ধারনা, এপস্টিন ফাইলে তাঁর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তাকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে।
সরিয়ে দেওয়া হতে পারে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। নিট-এর প্রশ্নর ফাঁসের পর তাঁকে হয়তো সরিয়ে দেওয়া হতে পারে।
নির্মলা সীতারামন, নিতিন গড়করী এবং মনোহর লাল খাট্টারের মতো মন্ত্রীদের দপ্তর পরিবর্তন করা হতে পারে।
জেডিইউ প্রধান এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে পারেন।
নিতিন গড়করিকে নতুন কোনও দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।
মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের ছেলে তথা লোকসভা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আনা হতে পারে। শ্রীকান্তই শিবসেনার ৬ সাংসদকে এনডিএ জোটে এনেছিলেন।
বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আসা সুখেন্দু শেখর রায়কেও মন্ত্রিসভায় শামিল করা হতে পারে।
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