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মোদী মন্ত্রিসভায় বিরাট রদবদল! বড় দায়িত্ব পেতে পারেন গডকরি, নতুন মন্ত্রী হতে পারেন কারা?

Union Cabinet Reshuffle:পঞ্জাব থেকে মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পঞ্জাবের প্রতিনিধিত্ব বেশ কমই ছিল

Written BySekender Abu ZafarEdited By:Sekender Abu Zafar
Published: Jun 28, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:10 PM IST
মোদী মন্ত্রিসভায় বিরাট রদবদল! বড় দায়িত্ব পেতে পারেন গডকরি, নতুন মন্ত্রী হতে পারেন কারা?
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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