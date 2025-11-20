Nitish Kumar Net Worth: ১৩টি গরু, ১০টি বাছুর, মাত্র ২১ হাজার ক্যাশ! ১০ বারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের এই মাত্র মোট সম্পত্তি? আশ্চর্য...
Nitish Kumar's Net Worth: সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়, বিহারের মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নীতীশ কুমারের চেয়েও বেশি! এই তথ্য ক্যাবিনেট সচিবালয় বিভাগের ওয়েবসাইটে থেকেই পাওয়া যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী (Bihar CM) হলেন নীতীশ কুমার (Nitish Kumar)। এই নিয়ে ১০ বার। নীতীশ কুমার দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের হল, দশকের পর দশক ধরে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা সত্ত্বেও, নীতীশের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ খুবই সীমিত। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি বিধায়ক (MLA), সাংসদ (MP) এবং এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও একাধিকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ অবিশ্বাস্য ভাবে কম।
সম্পত্তির বার্ষিক হিসেব
সম্পত্তির বার্ষিক প্রকাশ বা 'অ্যানুয়াল ডিসক্লোজার অফ অ্যাসেটস'-এ নীতীশ কুমার প্রতি বছর তাঁর সম্পত্তির বিবরণ সেখানে সকলের জন্য 'পুট' করেন। সর্বজনীন সেই সাইটে ঢুকে সকলেই দেখতে পারে, কার কত সম্পত্তি। বিহার সরকারের ওয়েবসাইটে ৩১ ডিসেম্বর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নীতীশের মোট মুভেবল বা অস্থাবর এবং ইমমুভেবল বা স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ মোটামুটি ১.৬৫ কোটি টাকা। এই হিসেবে একটি নিয়ম মানা হয়। নিয়মটি হল, এখানে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং সমস্ত মন্ত্রীদের প্রতি বছরের শেষ দিনে তাঁদের মোট সম্পদের কথা ঘোষণা করতে হয়। আর এই নিয়মটি নীতীশ কুমারের সরকারই চালু করেছিল।
নীতীশ কুমারের মোট সম্পত্তি
সবচেয়ে চমকপ্রদ হল, নীতীশ কুমারের সম্পত্তির বিবরণ। কেমন সেটা? জানা গিয়েছে, নীতীশ কুমারের ১৩টি গরু এবং ১০টি বাছুর রয়েছে। তাঁর একটি Ford EcoSport গাড়ি আছে। নগদ অর্থের কথা বলতে গেলে, তাঁর হাতে রয়েছে মাত্রই ২১,০৫২ টাকা। তবে, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে প্রায় ৬০,৮১১.৫৬ টাকা জমা আছে। তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১৬,৯৭,৭৪১.৫৬ টাকা।
দিল্লিতে ফ্ল্যাট, বিহারে জমি
নীতীশকুমারের স্থাবর সম্পত্তিও কিছু আছে। তাঁর স্থাবর সম্পত্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল দিল্লির দ্বারকাতে থাকা একটি ফ্ল্যাট। ১০০০ বর্গ ফুটের এই ফ্ল্যাটটি ২০০৪ সালে কেনা হয়েছিল। এই সম্পত্তিটি বাদ দিলে, তাঁর মোট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১.৪৮ কোটি টাকা। এছাড়া বিহারে তাঁর কিছু জমিও রয়েছে।
মন্ত্রীরা বেশি ধনী?
২০২৩ সালে নীতীশের মোট সম্পত্তির মূল্য ছিল ১.৬৪ কোটি টাকা, যা পরের বছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আকর্ষণীয় বিষয় হল, মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর চেয়েও বেশি! ভাবা যায়!
