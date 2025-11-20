English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Nitish Kumar Net Worth: ১৩টি গরু, ১০টি বাছুর, মাত্র ২১ হাজার ক্যাশ! ১০ বারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের এই মাত্র মোট সম্পত্তি? আশ্চর্য...

Nitish Kumar's Net Worth: সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়, বিহারের মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নীতীশ কুমারের চেয়েও বেশি! এই তথ্য ক্যাবিনেট সচিবালয় বিভাগের ওয়েবসাইটে থেকেই পাওয়া যায়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 20, 2025, 04:31 PM IST
Nitish Kumar Net Worth: ১৩টি গরু, ১০টি বাছুর, মাত্র ২১ হাজার ক্যাশ! ১০ বারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের এই মাত্র মোট সম্পত্তি? আশ্চর্য...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী (Bihar CM) হলেন নীতীশ কুমার (Nitish Kumar)। এই নিয়ে ১০ বার। নীতীশ কুমার দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের হল, দশকের পর দশক ধরে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা সত্ত্বেও, নীতীশের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ খুবই সীমিত। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি বিধায়ক (MLA), সাংসদ (MP) এবং এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও একাধিকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ অবিশ্বাস্য ভাবে কম।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Israeli Strikes on Gaza: ঘরছাড়াদের উপর ভয়ংকর হামলা! ধ্বংস সব আস্তানা, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটা গোটা পরিবার! রক্ত নেই, শুধু ছাই...

সম্পত্তির বার্ষিক হিসেব

সম্পত্তির বার্ষিক প্রকাশ বা 'অ্যানুয়াল ডিসক্লোজার অফ অ্যাসেটস'-এ নীতীশ কুমার প্রতি বছর তাঁর সম্পত্তির বিবরণ সেখানে সকলের জন্য 'পুট' করেন। সর্বজনীন সেই সাইটে ঢুকে সকলেই দেখতে পারে, কার কত সম্পত্তি। বিহার সরকারের ওয়েবসাইটে ৩১ ডিসেম্বর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নীতীশের মোট মুভেবল বা অস্থাবর এবং ইমমুভেবল বা স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ মোটামুটি ১.৬৫ কোটি টাকা। এই হিসেবে একটি নিয়ম মানা হয়। নিয়মটি হল, এখানে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং সমস্ত মন্ত্রীদের প্রতি বছরের শেষ দিনে তাঁদের মোট সম্পদের কথা ঘোষণা করতে হয়। আর এই নিয়মটি নীতীশ কুমারের সরকারই চালু করেছিল।

নীতীশ কুমারের মোট সম্পত্তি

সবচেয়ে চমকপ্রদ হল, নীতীশ কুমারের সম্পত্তির বিবরণ। কেমন সেটা? জানা গিয়েছে, নীতীশ কুমারের ১৩টি গরু এবং ১০টি বাছুর রয়েছে। তাঁর একটি Ford EcoSport গাড়ি আছে। নগদ অর্থের কথা বলতে গেলে, তাঁর হাতে রয়েছে মাত্রই ২১,০৫২ টাকা। তবে, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে প্রায় ৬০,৮১১.৫৬ টাকা জমা আছে। তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১৬,৯৭,৭৪১.৫৬ টাকা।

দিল্লিতে ফ্ল্যাট, বিহারে জমি

নীতীশকুমারের স্থাবর সম্পত্তিও কিছু আছে। তাঁর  স্থাবর সম্পত্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল দিল্লির দ্বারকাতে থাকা একটি ফ্ল্যাট। ১০০০ বর্গ ফুটের এই ফ্ল্যাটটি ২০০৪ সালে কেনা হয়েছিল। এই সম্পত্তিটি বাদ দিলে, তাঁর মোট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১.৪৮ কোটি টাকা। এছাড়া বিহারে তাঁর কিছু জমিও রয়েছে।

আরও পড়ুন: Premanand Maharaj on Wedding Cards: বিয়ের কার্ডে কক্ষনো এই ভুল করবেন না, ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটে যাবে! সতর্ক করলেন প্রেমানন্দ মহারাজ...

মন্ত্রীরা বেশি ধনী?

২০২৩ সালে নীতীশের মোট সম্পত্তির মূল্য ছিল ১.৬৪ কোটি টাকা, যা পরের বছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আকর্ষণীয় বিষয় হল, মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর চেয়েও বেশি! ভাবা যায়!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
nitish kumar net worthNitish Kumar's Net Worth?Nitish Kumar's Net WorthBihar chief minister Nitish KumarAnnual Disclosure Of Assets13 Cows10 CalvesRs 21k Cash
পরবর্তী
খবর

Metro Rail Incident: সরি...! পাঁচতলা উঁচু স্টেশন থেকে নীচে ঝাঁপ স্কুল পড়ুয়ার, পকেটের চিরকুটেই মাকে লেখা শেষ...
.

পরবর্তী খবর

FIFA World Cup 2026: মাত্র ১.৫ লাখ মানুষের বাস এই দেশে! আইসল্যান্ডের রেকর্ড মুছে বিশ্বকাপে ল...