Bihar CM Nitish Kumar: জোট ভেঙেছে, জোট গড়েছে, আবার জোট ভেঙেছে, আবার জোট গড়েছে, বিহারের পালাবদলের রাজনীতিতে নীতীশ কুমার ছিলেন একমাত্র 'কনস্ট্যান্ট', একমাত্র ধ্রুবক (Nitish Kumar Political Journey)। নীতীশ কুমার সব সমালোচনার উত্তরে শুধু একটাই কথা বলেন, “বিহারের স্বার্থে।”   

সুদেষ্ণা পাল | Edited By: সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 20, 2025, 10:40 PM IST
Nitish Kumar Political Journey: মধুচন্দ্রিমাতেই কি তাল কাটবে নীতীশের নতুন সংসারের? বিহারের ‘গেম অব থ্রোনস’-এর ধাঁধায় একমাত্র 'কনস্ট্যান্ট' কুর্সি কুমার...
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেউ তাঁকে বলেন ‘পালটু চাচা’। কেউ ডাকেন ‘কুর্সি কুমার’। এমনকি কেউ কেউ তাঁকে 'মানসিকভাবে অস্থির' বলেও বিদ্রূপ করেন। সমালোচকরা বলেন, নীতীশ কুমারের (Nitish Kumar) রাজনৈতিক কেরিয়ারে কখনও ‘চূড়ান্ত’ বলে কিছু নেই। টেবিলের যে দিকেই বসুন না কেন, সবসময় নিজের জন্য একটি আসন খুঁজে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাঁর। তবে যে যা-ই বলুক, বিহারের ‘গেম অব থ্রোনস’-এ, রাজনৈতিক টিকে থাকার লড়াইয়ে অদ্বিতীয় সম্রাট এখনও নীতীশ কুমার (Nitish Kumar Kursi Kumar)।

২০০৫ সালে প্রথমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী (Bihar CM Nitish Kumar) হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। আর এবার ২০ বছর পরও সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে টেক্কা দিয়েছেন ৭৪ বছর বয়সী নীতীশ কুমার। ‘সুশাসন বাবু’র ভাবমূর্তি, অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণির ভোটব্যাঙ্ক নীতীশ কুমারের এই জয়ের মূলধন। জোট ভেঙেছে, জোট গড়েছে, আবার জোট ভেঙেছে, আবার জোট গড়েছে, বিহারের পালাবদলের রাজনীতিতে নীতীশ কুমার ছিলেন একমাত্র 'কনস্ট্যান্ট', একমাত্র ধ্রুবক (Nitish Kumar Political Journey)। 

এক ব্যক্তি, বহু পালাবদল (Nitish Kumar One Man Many Switches)
নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা শুরু জনতা দল থেকে। ১৯৮৫ সালে প্রথম বিধানসভায় জয়। শুরুর দিকে তিনি লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। ১৯৮৯ সালে লালুকে বিরোধী দলনেতা বানাতে সমর্থনও করেন। কিন্তু লালুর আধিপত্য বাড়তেই হতাশা বাড়ে নীতীশ কুমারের। ভাঙে সম্পর্ক। ১৯৯৪ সালে জর্জ ফার্নান্ডেজের নেতৃত্বে ১৪ জন সাংসদ দল ছাড়েন—জনতা দল (জর্জ) গঠিত হয়। ফার্নান্ডেজ ছিলেন মুখ, কিন্তু নীতীশ ছিলেন মস্তিষ্ক। দলটি পরে সমতা পার্টিতে রূপ নেয়।

এর ২ বছর পর, ১৯৯৬ সালে নীতীশ কুমার বিজেপির সঙ্গে হাত মেলান। এই জোটই তাঁর দীর্ঘকালীন। কিন্তু এই জোট সম্পর্কে বার বার টানাপোড়েন এসেছে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভায় (১৯৯৮–২০০৪) গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক পরিচালনা করেন নীতীশ কুমার। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা প্রশংসিত হয়। এরপর ২০০০ সালে প্রথমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন বিজেপি-র সমর্থমে এনডিএ-র হয়ে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তাঁর সরকার টেকে মাত্র ৭ দিন। এরপর ২০০৫ সালে লালু প্রসাদ যাদবের ১৫ বছরের শাসনের ইতি টেনে বিহারে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে কামব্যাক নীতীশের। সেই থেকে তিনি এক ও অদ্বিতীয় বিহারের 'কুর্সি কুমার'।

কিন্তু ২০১৩ সালে তিনি এক ঝটকায় বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মতাদর্শ, রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতি— সবই ছিল সেই সিদ্ধান্তের পিছনে। ভেঙে পড়ে জোট। এর ২ বছর পর ২০১৫ সালে লালু প্রসাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গড়ে ওঠে মহাগাঁটবন্ধন— যে লালুকে একসময় ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন, সেই লালু প্রসাদের সঙ্গেই জোট বাঁধেন নীতীশ কুমার। বিশাল জয়ের মধ্য দিয়ে নীতীশ ফের মুখ্যমন্ত্রী হন। 

কিন্তু ২ বছর পর আবার ২০১৭ সালে রাতারাতি মহাগাঁটবন্ধন ছেড়ে বিজেপির কাছে ফেরেন নীতীশ। রাজনীতিতে এটাই তাঁর সবচেয়ে আলোচিত ইউ-টার্ন। এরপরই জাতীয় রাজনীতিতে নীতীশ কুমারের পরিচিতি হয় ‘ফ্লিপ-মাস্টার’ বলে। এবার বিজেপির সমর্থনে আবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন নীতীশ কুমার। যেন বিহার মানেই নীতীশ কুমার! এক ও একমাত্র।

দলবদলের এখানেই শেষ নয়। ২০২২ সালে নীতীশ কুমার অভিযোগ করেন, বিজেপি জেডিইউ-কে ভাঙার চেষ্টা করছে। তিনি জোট ভেঙে ফের মহাাঁটবন্ধনে যোগ দেন। কিন্তু সম্পর্ক টেকে মাত্র ২ বছর। ২০২৪-এ লোকসভা ভোটের আগে ফের এনডিএতে ফেরেন নীতীশ কুমার। সমালোচকরা অনেক কথা বলেন। নীতীশ কুমার সব সমালোচনার উত্তরে শুধু একটাই কথা বলেন, “বিহারের স্বার্থে।” অবশেষে ২০২৫-এ, দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে নীতীশ কুমার। 

নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক কেরিয়ার (Nitish Kumar Political Journey)
১৯৮৫: বিধানসভায় প্রথমবার নির্বাচিত
১৯৮৯: লালু প্রসাদকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে সমর্থন
১৯৯৪: লালুর সঙ্গে বিচ্ছেদ, জনতা দল (জর্জ) গঠন, সমতা পার্টির সূচনা
১৯৯৬: বিজেপির সঙ্গে জোট
১৯৯৮–২০০৪: বাজপেয়ী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব
২০০০: প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী, ৭ দিনে পদত্যাগ
২০০৩: সমতা পার্টি জেডিইউতে মিশে যায়
২০০৫: বিজেপি-সমর্থিত এনডিএ-র জয়, ১৫ বছরের লালু-রাজের অবসান
২০১০: ফের জয়, ফের বিহারের মুখ্যমন্ত্রী
২০১৩: বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন
২০১৫: মহাগাঁটবন্ধন গঠন, লালু-কংগ্রেসের সঙ্গে জোট, ফের বিহারের মুখ্যমন্ত্রী
২০১৭: মহাগাঁটবন্ধন ভেঙে এনডিএতে ফেরা, আবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী
২০২০: এনডিএ-র জয়, জেডিইউ দুর্বল হলেও নীতীশ-ই ফের বিহারের মুখ্যমন্ত্রী
২০২২: ফের বিজেপিকে ছেড়ে মহাগাঁটবন্ধনে নীতীশ কুমার
২০২৪: আবার মহাগাঁটবন্ধন ছেড়ে এনডিএ-তে ফেরা, আবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ
২০২৫: বিধানসভা ভোটে বিপুল জয়, দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার

সাম্প্রতিক পালাবদল ও প্রতিশ্রুতি
২০২৪-এ NDA-তে ফেরার পর নীতীশ কুমার এক সমাবেশে মোদীকে বলেছিলেন,“আপনি আগেও এসেছিলেন, কিন্তু আমি তখন উধাও হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার আমি আপনার সঙ্গেই আছি। আর কোথাও যাব না। আপনার সঙ্গেই থাকব।” অনেকেই একে নিজের ভাবমূর্তি সম্পর্কে আগাম 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'ও বলেছেন। এখন দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তিনি। NDA-র অন্যতম শরিক, বিজেপির অন্যতম জোটসঙ্গী হয়ে। এবার দেখার, এই নতুন সরকারের পথচলা কতটা মধুর হয়, নাকি মধুচন্দ্রিমাতেই নতুন সংসারের তাল কাটে! 

