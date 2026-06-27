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মোদী ক্যাবিনেটে বিরাট রদবদল! মন্ত্রী হচ্ছেন নীতীশ-রাঘব, এমনকি তালিকায় এক তৃণমূল সাংসদও? বড় জল্পনা

Union Cabinet reshuffle: মোদী ক্যাবিনেটে স্থান পেতে পারেন, লোকসভার সদস্য শ্রীকান্ত শিল্ডে। তিনি আবার মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিল্ডের ছেলে। এই শ্রীকান্তই এনডিএতে এনেছিলেন শিবসেনার ৬ সাংসদকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 27, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:15 PM IST
মোদী ক্যাবিনেটে বিরাট রদবদল! মন্ত্রী হচ্ছেন নীতীশ-রাঘব, এমনকি তালিকায় এক তৃণমূল সাংসদও? বড় জল্পনা
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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