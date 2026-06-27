/মোদী ক্যাবিনেটে বিরাট রদবদল! মন্ত্রী হচ্ছেন নীতীশ-রাঘব, এমনকি তালিকায় এক তৃণমূল সাংসদও? বড় জল্পনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরছেন নির্মলা সীতারমন, ধর্মেন্দ্র প্রধান? কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে পারে নীতীশ কুমারকে? এমনই সব জল্পনা ভাসছে রাজধানীর রাজনীতিতে। দাবি করা হচ্ছে, খোদ প্রধানমন্ত্রী এনিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতও করেছেন। কিন্তু শুধুই কি নির্মলা বা ধর্মেন্দ্র প্রধান? নাকি আরও কেউ রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ার তালিকায়। কারা স্থান পাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায়? দিল্লিতে রাজনৈতিক জল্পনা বলছে অনেক কথা।
অর্থমন্ত্রীর পদ বহুদিনই রয়েছেন নির্মলা সীতারমন, পাশাপাশি নিট-এর প্রশ্ন ফাঁসের পর গোটা দেশের আঙুল উঠেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের দিকে। কোনও কোনও মহল থেকে এমনও বলা হচ্ছে, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকেও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁর পদ থেকে। তার জায়গায় কোনও শিখ নেতাকে ওই পদে আনা হতে পারে বলে জল্পনা। শোনা যাচ্ছে রাঘব ছাড্ডাকে সুযোগ দেওয়া হতে পারে।
অন্যদিকে, নির্মলার জায়গায় আনা হতে পারে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাসকে। গভর্নর হিসেবে শক্তিকান্ত দাস দেশের একাধিক সংকটের হাত থেকে রক্ষা করেছে। আমলাতান্ত্রিক এবং আর্থিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে।
নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পঞ্জাব থেকে খুব বেশিজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হননি। ২০১৪ সালে কেন্দ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী হয়েছিলেন শিরোমনি অকালি দল নেত্রী হরসিমরত কৌর বাদল। কৃষক আন্দোলনের সময়ে তিনি ইস্তফা দিয়ে দেন। তাঁর পাশাপাশি পঞ্জাব থেকে কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছিলেন সোম প্রকাশ। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনি মন্তিরী ছিলেন। তার পর তাঁর জায়গায় আসেন রভনিত সিং বিট্টু।
সূত্রের খবর, নির্মলা সীতারমনের পাশাপাশি মন্ত্রিত্ব বদল হতে পারে মনোহরলাল খট্টরেরও। বড় খবর হল বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার স্থান পেতে পারেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। এছাড়াও মোদী ক্যাবিনেটে স্থান পেতে পারেন, লোকসভার সদস্য শ্রীকান্ত শিল্ডে। তিনি আবার মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিল্ডের ছেলে। এই শ্রীকান্তই এনডিএতে এনেছিলেন শিবসেনার ৬ সাংসদকে। তারই প্রাই পেতে পারেন শ্রীকুমার। এমনও জল্পনা রয়েছে তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া এক সাংসদও স্থান পেতে পারেন মোদী মন্ত্রিসভায়।
এদকে, রাজনৈতিক মহলে জল্পনা যেসব সাংসদ মূল মমতা তৃণমূল থেকে বেরিয়ে এসে এনসিপিআইতে যোগ দিয়েছেন তারাও মন্ত্রিসভায় জায়গা দাবি করতে পারেন। তবে এটা শুধুই জল্পনা। জেডিইউ ও টিডিপির পর এই নব্য তৃণমূলই এখন বড় একটি গোষ্ঠী।
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