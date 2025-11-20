Nitish Kumar takes oath as Bihar CM: বুড়ো হাড়ের ভেলকিতে কাত তেজস্বীরা! রেকর্ড দশমবারের জন্য বিহারের কুর্সিতে নীতীশবাবু

Nitish Kumar takes oath as Bihar CM: বুড়ো হাড়ের ভেলকিতে কাত তেজস্বীরা! রেকর্ড দশমবারের জন্য বিহারের কুর্সিতে নীতীশবাবু
Nitish Kumar takes oath as Bihar CM: বিহার বিধানসভা ভোটে একাই ৮৫ আসন পেয়েছে নীতীশের জেডিইউ। একসময় নীতীশকে অতিরিক্ত বয়স্ক এবং ক্ষমতার জন্য অযোগ্য বলে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারে আবার নীতীশরাজ। রাজ্যে দশমবারের জন্য মুখ্য়মন্ত্রী পদে নীতীশ কুমার। দেখিয়ে দিলেন তেজস্বী-রাহুলদের মতো তেজি ঘোড়াদেরও পেছনে ফেলে দিতে পারেন। চুয়াত্তরের নীতীশ বুঝিয়ে দিলেন শুধুমাত্র কুর্মী ভোটব্যাঙ্কের উপর ভর করেই তিনি রাজনীতি করছেন না। তাঁর হাতেও রয়েছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষমতা।
বিহার বিধানসভা ভোটে একাই ৮৫ আসন পেয়েছে নীতীশের জেডিইউ। একসময় নীতীশকে অতিরিক্ত বয়স্ক এবং ক্ষমতার জন্য অযোগ্য বলে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনিই শেষ হাসি হাসলেন। তাঁর দল রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ৮৫টি আসনে জয়লাভ করে নিজেরা এবং তাদের প্রধান সহযোগী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে এক ভূমিধস জয়ের দিকে চালিত করল। বিজেপি-নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) মোট ২০২টি আসনে জয়লাভ করেছে।
গান্ধী ময়দানের এই অনুষ্ঠানটি এনডিএ-এর প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্যও একটি শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছিল, যা তাদের বিশাল জয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়াও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির এবং জোট শরিকদের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের এন চন্দ্রবাবু নাইডু। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সাংবাদিকদের বলেন, "বিহার আবারও উন্নয়নের পথে... প্রধানমন্ত্রী মোদির আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যাবে... সুশাসন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে অগ্রগতি লাভ করবে।"
নীতীশ কুমারের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন নিয়ে সমালোচকদের অভিযোগ হল, তাৎক্ষণিক জোট গঠনের এক অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েই তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকেন। তিনি ইতিমধ্যেই দেশের অষ্টম দীর্ঘতম মুখ্যমন্ত্রী, এবং যদি তিনি এই মেয়াদটি সম্পূর্ণ করেন, তবে তিনি সিকিমের নেতা পবন চামলিং-এর ২৪ বছরের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে সর্বকালের সবচেয়ে দীর্ঘতম মুখ্যমন্ত্রী হবেন।
