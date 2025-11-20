Nitish Kumar takes oath as Bihar CM: বুড়ো হাড়ের ভেলকিতে কাত তেজস্বীরা! রেকর্ড দশমবারের জন্য বিহারের কুর্সিতে নীতীশবাবু

Nitish Kumar takes oath as Bihar CM: বুড়ো হাড়ের ভেলকিতে কাত তেজস্বীরা! রেকর্ড দশমবারের জন্য বিহারের কুর্সিতে নীতীশবাবু
Nitish Kumar takes oath as Bihar CM: বিহার বিধানসভা ভোটে একাই ৮৫ আসন পেয়েছে নীতীশের জেডিইউ। একসময় নীতীশকে অতিরিক্ত বয়স্ক এবং ক্ষমতার জন্য অযোগ্য বলে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারে আবার নীতীশরাজ। রাজ্যে দশমবারের জন্য মুখ্য়মন্ত্রী পদে নীতীশ কুমার। দেখিয়ে দিলেন তেজস্বী-রাহুলদের মতো তেজি ঘোড়াদেরও পেছনে ফেলে দিতে পারেন। চুয়াত্তরের নীতীশ বুঝিয়ে দিলেন শুধুমাত্র কুর্মী ভোটব্যাঙ্কের উপর ভর করেই তিনি রাজনীতি করছেন না। তাঁর হাতেও রয়েছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষমতা।
বিহার বিধানসভা ভোটে একাই ৮৫ আসন পেয়েছে নীতীশের জেডিইউ। একসময় নীতীশকে অতিরিক্ত বয়স্ক এবং ক্ষমতার জন্য অযোগ্য বলে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনিই শেষ হাসি হাসলেন। তাঁর দল রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ৮৫টি আসনে জয়লাভ করে নিজেরা এবং তাদের প্রধান সহযোগী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে এক ভূমিধস জয়ের দিকে চালিত করল। বিজেপি-নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) মোট ২০২টি আসনে জয়লাভ করেছে।
গান্ধী ময়দানের এই অনুষ্ঠানটি এনডিএ-এর প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্যও একটি শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছিল, যা তাদের বিশাল জয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়াও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির এবং জোট শরিকদের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের এন চন্দ্রবাবু নাইডু। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সাংবাদিকদের বলেন, "বিহার আবারও উন্নয়নের পথে... প্রধানমন্ত্রী মোদির আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যাবে... সুশাসন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে অগ্রগতি লাভ করবে।"
আরও পড়ুন-ভদ্রসমাজে এসব এতদিন ধরে কীভাবে চালাচ্ছেন আপনারা? তালাক নিয়ে খড়্গহস্ত সুপ্রিম কোর্ট বলল...
আরও পড়ুন-বাংলাদেশে অবাধে ঘুরছে লস্করের লোকজন, দিল্লি বিস্ফোরণে ওদের যোগ রয়েছে, দাবি হাসিনাপুত্রের
নীতীশ কুমারের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন নিয়ে সমালোচকদের অভিযোগ হল, তাৎক্ষণিক জোট গঠনের এক অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েই তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকেন। তিনি ইতিমধ্যেই দেশের অষ্টম দীর্ঘতম মুখ্যমন্ত্রী, এবং যদি তিনি এই মেয়াদটি সম্পূর্ণ করেন, তবে তিনি সিকিমের নেতা পবন চামলিং-এর ২৪ বছরের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে সর্বকালের সবচেয়ে দীর্ঘতম মুখ্যমন্ত্রী হবেন।
নতুন বিহার মন্ত্রীসভায় লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) বা এলজেপি (আরভি)-এর তিনটি, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (হাম)-এর একটি, এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম)-এর একটি মন্ত্রিত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বিজেপি (BJP): মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে বাদ দিয়ে বিজেপি এবং জেডি(ইউ) যথাক্রমে ১৬টি এবং ১৪টি মন্ত্রীর পদ পেতে পারে।
জেডিইউ (JD(U)): জেডি(ইউ)-এর সম্ভাব্য পদপ্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব, বিজয় কুমার চৌধুরী, শ্রাবণ কুমার এবং লেসি সিং সহ আরও অনেকে।
বিজেপি সম্ভবত তাদের বিদায়ী মন্ত্রীদের অধিকাংশকেই বহাল রাখবে, যেমন সম্রাট চৌধুরী, প্রেম কুমার এবং মঙ্গল পান্ডে। এছাড়া আনন্দ মিশ্র এবং গায়ত্রী দেবীর মতো কয়েকজন নতুন মুখও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।
উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ
উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ প্রসঙ্গে এবিপি-র ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলি বলছে যে, পূর্ববর্তী সরকারের নীতীশ কুমারের ডেপুটি হিসাবে কাজ করা সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয় কুমার সিনহা সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকবেন।
সম্রাট চৌধুরীকে বিজেপির বিধায়ক দলের নেতা হিসেবে এবং সিনহাকে উপনেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।
মঙ্গল পান্ডের সঙ্গে এই দু'জনকেও উপ-মুখ্যমন্ত্রী সহ শীর্ষ পদের জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)