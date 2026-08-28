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CJI সূর্য কান্ত থাকলে আমরা থাকব না: পড়ুয়াদের হইচইয়ে বাতিল দেশের সেরা আইন কলেজের সমাবর্তন

NLSIU convocation row: আগামী ১২ সেপ্টেম্বর এই ৩৪ তম সমাবর্তন হওয়ার কথা ছিল। তবে শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠান বাতিল করে পড়ুয়াদের অনুপস্থিতিতেই (in absentia) ডাকযোগে বা ক্যাম্পাস থেকে ডিগ্রি ও মেডেল সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 28, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:27 PM IST
CJI সূর্য কান্ত থাকলে আমরা থাকব না: পড়ুয়াদের হইচইয়ে বাতিল দেশের সেরা আইন কলেজের সমাবর্তন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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