/CJI সূর্য কান্ত থাকলে আমরা থাকব না: পড়ুয়াদের হইচইয়ে বাতিল দেশের সেরা আইন কলেজের সমাবর্তন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্য কান্তকে সমাবর্তনে আসার আমন্ত্রণ জানাতে হবে বিবৃতি জারি করে-- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই শর্ত মানতে নারাজ শিক্ষার্থীরা। আর এর জেরেই বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ল স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি (NLSIU)-র ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করে দিল কর্তৃপক্ষ।
আগামী ১২ সেপ্টেম্বর এই ৩৪ তম সমাবর্তন হওয়ার কথা ছিল। তবে শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠান বাতিল করে পড়ুয়াদের অনুপস্থিতিতেই (in absentia) ডাকযোগে বা ক্যাম্পাস থেকে ডিগ্রি ও মেডেল সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত হয় হায়দরাবাদের নালসার (NALSAR) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার (BCI) চেয়ারম্যান মনন কুমার মিশ্রের উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক ঘিরে। সেখানে প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বিসিআই কর্তৃক বার কাউন্সিলে তালিকাভুক্তি স্থগিত করার হুমকির তীব্র নিন্দা জানিয়ে গত ১৫ আগস্ট এনএলএসআইইউ-র ৭০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী একটি যৌথ বিবৃতি দেন।
তাঁরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনেও প্রধান বিচারপতির উপস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এর প্রেক্ষিতে ১৭ অগাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে প্রধান বিচারপতি শিক্ষার্থীদের অবস্থান বুঝতে একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন।
পরবর্তীতে ২৩ আগস্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হয়, যেখানে সমাবর্তন বাতিলের বিকল্প এড়াতে পড়ুয়াদের সিংহভাগ প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে কোনও বিক্ষোভ ছাড়া অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজি হন। সেই সঙ্গে জানানো হয়েছিল বিসিআই চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না।
কিন্তু গত ২৫ আগস্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের সামনে সম্পূর্ণ নতুন একটি শর্ত রাখা হয়। জানানো হয়, সমাবর্তন আয়োজন করতে হলে শিক্ষার্থীদের সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করতে হবে। পাশাপাশি শর্ত দেওয়া হয়, ওই বিবৃতিটি প্রকাশ করার আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখবে (vetting) এবং সেখানে বিসিআই চেয়ারম্যান না থাকার কোনও উল্লেখ করা যাবে না।
হঠাৎ এই নতুন শর্ত এবং জোর করে আমন্ত্রণ বার্তা জারি করার বিষয়টিতে বেঁকে বসেন উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে বি.এ., এলএল.বি (অনার্স) ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এই শর্তের বিরুদ্ধে ভোট দেন। তাঁদের বক্তব্য, এই ধরনের বিবৃতি জারি করা মানে পূর্বে জানানো নীতিগত প্রতিবাদ থেকে সরে আসা এবং শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মতামতের ওপর হস্তক্ষেপ করা।
সর্বসম্মত সমর্থন না মেলায় গত ২৭ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায় যে, ‘অনিবার্য কারণবশত’ সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়েছে। এদিকে শিক্ষার্থীদের একাংশের অভিযোগ, সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল না করে প্রধান বিচারপতির অন্য কাউকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোর প্রথা চালু থাকলেও কর্তৃপক্ষ তা করেনি। অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ায় দূরদূরান্ত থেকে আসতে চাওয়া অভিভাবকদের পাশাপাশি আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রথম প্রজন্মের বহু আইনের পড়ুয়া।
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