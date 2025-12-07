English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Losabha introduced Right To Disconnect Bill: অফিসের কাজের সময় পেরিয়ে গেলে অথবা ছুটির দিনে মনে হলে অফিসের ফোন প্রত্যাখ্যান করতেই পারেন কর্মী৷ অফিসের ই মেলেরও জবাব না দেওয়ার অধিকারের জন্য সওয়াল করেছেন সুপ্রিয়া৷ মূলত বেসরকারি এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রের কর্মীদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই আইন আনার পক্ষে সওয়াল করেছেন এনসিপি সাংসদ৷

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 7, 2025, 02:31 PM IST
Right To Disconnect Bill 2025: অফিসের পর আর কোনও কাজের ফোন নয়, দূরে থাকবে মেইলও! জীবনকে ভারমুক্ত রাখতে লোকসভায় পেশ ঐতিহাসিক বিল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিশ্রাম এবং আট ঘণ্টা নিজের জন্য' — উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক আন্দোলনের এই স্লোগানটি আধুনিক কর্মঘণ্টার ভিত্তি তৈরি করেছিল। কিন্তু ডিজিটাল যুগে স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেটের দৌলতে কাজের সময় আর নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আটকে নেই। অফিস ছুটির পরেও বস বা অফিসের ফোন, ইমেল কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবনে হানা দেয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতেই এবার লোকসভায় (Loksabha) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করলেন এনসিপি (NCP MP) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে (Supriya Sule)। বিলটির নাম 'Right to Disconnect Bill 2025' অর্থাত্‍, চাইলেই যে কোন কর্মী অফিসের পর অফিসের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখবে না, কোনও ফোন ধরার দরকার মনে করবে না। এটা তাঁর নিজস্ব অধিকারের মধ্যে পড়ে। কেউ তাঁর কাছে এই নিয়ে কোনও কৈফিয়ত্‍ও চাইবে না। 

সুপ্রিয়া সুলের প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছে, অফিসের কাজের সময় পেরিয়ে গেলে অথবা ছুটির দিনে মনে হলে অফিসের ফোন প্রত্যাখ্যান করতেই পারেন কর্মী৷ অফিসের ই মেলেরও জবাব না দেওয়ার অধিকারের জন্য সওয়াল করেছেন সুপ্রিয়া৷ মূলত বেসরকারি এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রের কর্মীদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই আইন আনার পক্ষে সওয়াল করেছেন এনসিপি সাংসদ৷

বিশেষজ্ঞদের মতে, আজকের চাকুরিজীবীরা, বিশেষ করে বেসরকারি কর্মীরা, কঠিন টার্গেট পূরণের চাপ এবং কাজের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেও কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকী ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেলেও অফিস থেকে ফোন বা ইমেলের মাধ্যমে কাজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের অতিরিক্ত কাজের চাপ কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে। কর্মীদের এই ধরনের হেনস্থা বন্ধ করতে এবং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সুরক্ষিত রাখতেই সুপ্রিয়া সুলে এই বিলটি নিয়ে উদ্যোগী হয়েছেন।

বিলের প্রধান প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ:

ফোন না ধরার অধিকার: নির্ধারিত কাজের সময়সীমা পেরিয়ে গেলে বা ছুটির দিনে কর্মীর অফিসের কাজ সংক্রান্ত ফোন কল বাতিল করার এবং অফিসিয়াল ইমেলের উত্তর না দেওয়ার অধিকার থাকবে। এর জন্য কর্মীর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

কর্মচারী কল্যাণ কর্তৃপক্ষ: কেন্দ্রকে একটি 'এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অথরিটি' গঠন করতে হবে। এই কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে যে, কর্মীরা ছুটির দিন ও নির্ধারিত কাজের বাইরে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বাধ্য নন।

নিয়মাবলী ও ওভারটাইম: ১০ জনের বেশি কর্মী আছেন এমন প্রতিটি সংস্থাকে কর্মীদের বা তাঁদের ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে কাজের সময়ের বাইরের শর্তাবলী ঠিক করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের বাইরে কাজ করলে সাধারণ হারের চেয়ে বেশি ওভারটাইম বা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে।

জরিমানা: যদি কোনো কোম্পানি এই নিয়ম না মানে, তবে তাদের পেনাল্টি হিসেবে কর্মচারীদের মোট পারিশ্রমিকের ১ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে।

কাউন্সেলিং ও ডিজিটাল ডিটক্স: কর্মচারীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় কাউন্সেলিং পরিষেবা চালু করা এবং 'ডিজিটাল ডিটক্স সেন্টার' গড়ে তোলার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।

বিলের উদ্দেশ্য হলো অতিরিক্ত কাজের চাপ, ঘুমের অভাব এবং মানসিক ক্লান্তি ('ইনফো-ওবেসিটি')-এর মতো সমস্যা থেকে কর্মীদের মুক্তি দেওয়া।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি বিল

সুপ্রিয়া সুলের পাশাপাশি অন্যান্য সাংসদরাও এই শীতকালীন অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি বিল পেশ করেছেন:

Menstrual Benefits Bill, 2024: কংগ্রেস সাংসদ কডিয়ম কাব্য এবং লোক জনশক্তি পার্টির সাংসদ সম্ভবীর চৌধুরী এই বিলটি পেশ করেন। এর লক্ষ্য হলো ঋতুস্রাব চলাকালীন কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মী ও ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধা, সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহায়তা সুনিশ্চিত করা।

NEET থেকে অব্যাহতি: কংগ্রেস সাংসদ মানিকম ঠাকুর তামিলনাড়ুকে NEET (স্নাতক স্তরের ডাক্তারি ভর্তি) থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করেন।

Journalist (Prevention of Violence and Protection) Bill, 2024: নির্দল সাংসদ ভি প্রকাশবাপু সাংবাদিকদের উপর হামলা ও তাঁদের সম্পত্তিহানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এই বিলটি পেশ করেন।

বেসরকারি বিলের গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ

সংসদে কোনও মন্ত্রী নন, এমন কোনও সাংসদ যদি আইন প্রণয়নের বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে বিল আনেন, তাকেই 'প্রাইভেট মেম্বার্স বিল' বলা হয়।

গুরুত্ব: এই ধরনের বিলের মাধ্যমে সাংসদরা সমসাময়িক বা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন বা বর্তমান আইনে কোনো ফাঁক রয়েছে কিনা, তা সরকারের দৃষ্টিতে আনেন।

ভবিষ্যৎ: সংসদীয় ইতিহাসে সাধারণত এই ধরনের বিলের গুরুত্ব কম থাকে। সরকারের জবাবের পর তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ভারতে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৪টি বেসরকারি বিল আইনে পরিণত হয়েছে এবং শেষবার ১৯৭০ সালে এমন একটি বিল সংসদীয় অনুমোদন পেয়েছিল।

উত্তর-আধুনিককালে প্রতিটি চাকরির নির্দিষ্ট কাজের সময় থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সকলকেই বাড়ি ফিরেও অফিসের কাজ করতে হয়। ব্যক্তিগত সময় কাটানোর পরিবর্তে বস কিংবা সহকর্মীদের সঙ্গে অফিসিয়াল কাজের কথা বলতে হয়। এমনিতেও দেশের যাবতীয় নিয়মবিধি অগ্রাহ্য করে বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রেই ১২-১৪ ঘণ্টাও কাজ করতে হয়। ছুটির দিন বা হলিডেতেও এর হাত থেকে মুক্তি মেলে না। এই বিল এইসব ক্ষেত্রে একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

