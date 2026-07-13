/খুচরো নেই তো নেমে যান! স্বয়ং পরিবহণ মন্ত্রীকেই রেগে বাস থেকে নামিয়ে দিলেন কন্ডাক্টর; ভয়ংকর কাণ্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর কাণ্ড! স্বয়ং পরিবহণ মন্ত্রীকেই বাস থেকে নামিয়ে দিলেন কন্ডাক্টর! কী মন্ত্রীর 'অপরাধ'? খুচরো নেই তাঁর কাছে! তাই বলে মন্ত্রীকে সাধারণ যাত্রীর মতো বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া? হ্যাঁ, এরকমই ঘটনা ঘটল বেঙ্গালুরুতে।
কর্ণাটকে
খুচরো না থাকার সমস্যা বাসযাত্রীদের কাছে ভীষণ চেনা। খুচরো নিয়ে বাসের কনডাকটরের সঙ্গে যাত্রীর বচসার ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রীকেও যদি এমনটা শুনতে হয়? বাস্তবে হয়েছে ঠিক তাই। তবে তা এ রাজ্যের বা এ শহরের ছবি নয়। এ ঘটনা কর্ণাটকের গণপরিবহণের।
'ভাড়া না দিতে পারলে নেমে যান!'
গণপরিবহণের হালহকিকত খতিয়ে দেখে বেঙ্গালুরুর রাস্তায় বেরিয়েছিলেন কর্ণাটকের পরিবহনমন্ত্রী বি সুরেশ। পরিচয় লুকোতে তিনি মাস্ক পরেছিলেন। একটি সরকারি বাসে ওঠেন তিনি। যথাসময়ে কন্ডাক্টর ভাড়া চাইলে তিনি পকেট থেকে একটি ১০০ টাকার নোট এগিয়ে দেন। কনডাকটর সাফ জানান, খুচরো নেই! মন্ত্রীকে চিনতে না পেরে তাঁর সঙ্গে সাধারণ যাত্রীর মতোই ব্যবহার করেন কনডাকটর। নিজের ব্যাগ দেখিয়ে সাফ জানিয়ে দেন, খুচরো দেওয়া সম্ভব নয়। ভাড়া না দিতে পারলে নেমে যান।
বাসে অটোয় নানা সমস্যা
একটিও কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে বাস থেকে নেমে যান পরিবহণমন্ত্রী। সন্ধে ৭ টা থেকে প্রায় দুঘণ্টা এভাবেই বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন এলাকায় ঘোরেন সুরেশ। খুচরোর সমস্যার পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্টপে সরকারি বাসের না থামার বিষয়টিও তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। শুধু বাস নয়, অটোতেও সমস্যায় পড়েন মন্ত্রী। মিটারে দেখানো ভাড়ার অতিরিক্ত চেয়ে বসেন অটোচালক। এক্ষেত্রেও নিজের পরিচয় না দিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দেন মন্ত্রী। সূত্রের খবর, বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)