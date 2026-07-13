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খুচরো নেই তো নেমে যান! স্বয়ং পরিবহণ মন্ত্রীকেই রেগে বাস থেকে নামিয়ে দিলেন কন্ডাক্টর; ভয়ংকর কাণ্ড

Transport Minister Ordered off Bengaluru Bus: খুচরো না থাকার সমস্যা বাসযাত্রীদের কাছে ভীষণ চেনা। খুচরো নিয়ে বাসের কনডাকটরের সঙ্গে যাত্রীর বচসার ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু তার জেরে যা ঘটল, তা সাংঘাতিক! স্বয়ং পরিবহণ মন্ত্রীকেই বাস থেকে নামিয়ে দিলেন কন্ডাক্টর! মন্ত্রীর 'অপরাধ'? খুচরো নেই তাঁর কাছে! তাই বলে মন্ত্রীকে সাধারণ যাত্রীর মতো বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 13, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:50 PM IST
খুচরো নেই তো নেমে যান! স্বয়ং পরিবহণ মন্ত্রীকেই রেগে বাস থেকে নামিয়ে দিলেন কন্ডাক্টর; ভয়ংকর কাণ্ড
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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