/Cough Syrup Ban: বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কাশির সিরাপ-সহ আরও নানা ওষুধ? জেনে নিন সরকারের বিরাট সিদ্ধান্তের কথা

রাজীব চক্রবর্তী: বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সব ধরনের কাশির সিরাপ (Cough Syrup Ban?)? হ্যাঁ, বিষয়টা মোটামুটি তাই। এবার থেকে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া মিলবে না কাশির সিরাপ। কেননা সব ধরনের কাশির সিরাপের ওভার-দ্য-কাউন্টার (banned over-the-counter sale of all cough syrups)।
আর অবাধ নয় সিরাপ
কাশির সিরাপ-সহ একাধিক সিরাপ ওষুধের অবাধ বিক্রি বন্ধের পথে কেন্দ্র। আজ, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, প্রেসক্রিপশন ছাড়া আর এই ধরনের ওষুধ কেনা যাবে না। শিশুমৃত্যুর জন্যেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
সিরাপের অপব্যবহার ও নির্ভরতা
কেন কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসকরা? সরকারে বক্তব্য, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কাশির সিরাপ ব্যবহার করলে ভুল মাত্রায় ওষুধ খাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। পাশাপাশি আড়ালে থাকা রোগ ধরা পড়তেও দেরি হতে পারে। বিশেষ করে কোডিন-যুক্ত সিরাপের অপব্যবহার ও নির্ভরতার ঘটনা বাড়ায় এই নিয়ন্ত্রণ জরুরি বলে মত চিকিৎসকদের।
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