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Cough Syrup Ban: বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কাশির সিরাপ-সহ আরও নানা ওষুধ? জেনে নিন সরকারের বিরাট সিদ্ধান্তের কথা

Cough Syrup Ban News: সরকারে বক্তব্য, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কাশির সিরাপ ব্যবহার করলে ভুল মাত্রায় ওষুধ খাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। পাশাপাশি আড়ালে থাকা রোগও ধরা পড়তে দেরি হতে পারে। সেটা বড় বিপদ ডেকে আনে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 16, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:55 PM IST
Cough Syrup Ban: বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কাশির সিরাপ-সহ আরও নানা ওষুধ? জেনে নিন সরকারের বিরাট সিদ্ধান্তের কথা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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