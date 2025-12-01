Senior Citizens can evict children from house: বদমাশ ছেলেমেয়েকে আগাছার মতো বাড়ি থেকে উপড়ে ফেলতেই পারেন বয়স্ক বাবা-মা, কোনও প্রমাণও দিতে হবে না: হাইকোর্ট

Senior Citizens can evict children from house: বদমাশ ছেলেমেয়েকে আগাছার মতো বাড়ি থেকে উপড়ে ফেলতেই পারেন বয়স্ক বাবা-মা, কোনও প্রমাণও দিতে হবে না: হাইকোর্ট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির প্রবীণ নাগরিক, মিস্টার পিয়ারে (Mr. Piare), তাঁর মেয়ে ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে হেনস্থার ভয়ংকর অভিযোগ এনেছে। তাঁকে দিল্লি পুলিস কমিশনার এবং ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, রাজা গার্ডেন, দিল্লি-এর কাছে পুলিসে অভিযোগ জানাতে হয়েছিল। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী, তাদের মেয়ে সাংঘাতিক দুর্ব্যবহার করেন। ভয়ে তিনি নিরাপত্তা চাইছিলেন। এই কারণে তিনি মেয়ে এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ মামলা (Eviction Case) শুরু করেছিলেন।
২০২৫ সালের ২১ নভেম্বর, মিস্টার পিয়ারে এই উচ্ছেদ মামলায় জয়ী হন। দিল্লি হাইকোর্ট রায় দেয় যে তাঁর মেয়েকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে হলে তাকে মেয়ের বিরুদ্ধে কোনও দুর্ব্যবহার প্রমাণ করতে হবে না। আদালত স্পষ্ট করে জানায় যে 'অভিভাবক এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭' (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) এর অধীনে, প্রবীণ নাগরিকদের উচ্ছেদ বা অন্য কোনও ত্রাণ চাওয়ার জন্য তাদের আইনি উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার বা রক্ষণাবেক্ষণের অভাব প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।
এরই মধ্যে, মিস্টার পিয়ারের এক মেয়ে অন্য মেয়ের (যার বিরুদ্ধে বাবা উচ্ছেদের মামলা করেছিলেন) বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ৩২৩/৩৪১/৩৪ এর অধীনে দিল্লির রঞ্জিত নগর থানায় ০৩৭৪ নম্বরের এফআইআর (FIR) দায়ের করেছিলেন।
মামলার পটভূমি
এই রায়ের পটভূমি শুরু হয়েছিল ২০২২ সালে, যখন মিস্টার পিয়ারে তার মেয়ে, তার স্বামী এবং তার নাতি-নাতনিদের তার নিউ রঞ্জিত নগরের সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদের জন্য আদালতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
১৯৭৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর, দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (DDA J.J Cell) পজেশন স্লিপ নম্বর ৩২২১-এর মাধ্যমে এই সম্পত্তিটি মিস্টার পিয়ারে-কে বরাদ্দ করেছিল।
২০০৩ সালে, মিস্টার পিয়ারে এই সম্পত্তির উপর তিন তলা পর্যন্ত নির্মাণ করেন। তার পরিকল্পনা ছিল প্রথম তলায় নিজে থাকবেন এবং অবসর গ্রহণের পর নিয়মিত আয়ের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা ভাড়া দেবেন।
২০১৪ সালে, স্নেহ ও ভালোবাসার বশে, তিনি তার মেয়ে এবং তার পরিবারকে অস্থায়ী লাইসেন্সধারী হিসেবে সম্পত্তির দ্বিতীয় তলায় থাকার অনুমতি দেন।
২০১৪ সালের ২০ নভেম্বর, তিনি তার মেয়ে এবং জামাইয়ের সাথে সম্পত্তির দ্বিতীয় তলার জন্য একটি ভাড়া চুক্তিও সম্পাদন করেন।
দুর্ভাগ্যবশত, পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নেয় এবং তাদের কথিত দুর্ব্যবহারের কারণে মেয়ে ও তার পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক তিক্ত হয়।
এর ফলস্বরূপ, ২০২১ সালের ৩ মার্চ, মিস্টার পিয়ারে 'অভিভাবক এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭' এবং 'দিল্লি রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণ বিধি ২০০৯' এর অধীনে সংশ্লিষ্ট ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন এবং সম্পত্তির দ্বিতীয় তলা থেকে তাদের উচ্ছেদের দাবি জানান।
যখন এই অভিযোগটি ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন ছিল, তখন ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, মিস্টার পিয়ারে প্রকাশ্যে তার মেয়েকে তৈজসপত্র থেকে বঞ্চিত (disowning) করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।
পরবর্তীকালে, ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (পশ্চিম), গভর্মেন্ট অফ এনসিটি অফ দিল্লি, ২০২২ সালের ২৪ মার্চ তারিখের উচ্ছেদ আদেশ (Eviction no. 505/DCW/2021) জারি করে মেয়ে এবং তার পরিবারকে সম্পত্তি খালি করে মিস্টার পিয়ারে-কে শান্তিপূর্ণভাবে দখল হস্তান্তরের নির্দেশ দেন।
মেয়ে এই উচ্ছেদ আদেশের বিরুদ্ধে একাধিক আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং সর্বশেষ আপিলটি দিল্লি হাইকোর্টে করা হয়েছিল, যা এই নিবন্ধের মূল বিষয়।
২০২৫ সালের ২১ নভেম্বর, মিস্টার পিয়ারে দিল্লি হাইকোর্টে এই উচ্ছেদের মামলায় জয়ী হন। দিল্লি হাইকোর্ট দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকে 'প্রবীণ নাগরিক বিধিমালা'-এর ২২(৩)(৩)(ii) বিধি অনুসারে এই আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়।
আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেখানে সন্তানের সম্পত্তিতে কোনো স্বাধীন আইনি অধিকার নেই, সেখানে দুর্ব্যবহার প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই; প্রবীণ নাগরিককে কেবল প্রমাণ করতে হবে যে সম্পত্তিটির সুরক্ষার প্রয়োজন।
