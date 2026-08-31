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'সিন্ধু জলচুক্তি মানতে হবে', আন্তর্জাতিক কোর্টের সালিশি উড়িয়ে আদালতকেই 'অবৈধ' বলে দিল ভারত

Indus Water Treaty: গত বছরের ২২ এপ্রিল পহেলগামের বৈসারনে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। সেই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৮ নিরীহ পর্যটক। ওই ঘটনার একদিন পরেই সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করে ভারত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 31, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:08 PM IST
'সিন্ধু জলচুক্তি মানতে হবে', আন্তর্জাতিক কোর্টের সালিশি উড়িয়ে আদালতকেই 'অবৈধ' বলে দিল ভারত

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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