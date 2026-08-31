'সিন্ধু জলচুক্তি মানতে হবে', আন্তর্জাতিক কোর্টের সালিশি উড়িয়ে আদালতকেই 'অবৈধ' বলে দিল ভারত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রেখেছে ভারত। তার জেরে নেদারল্যান্ডসের হেগ-এ আন্তর্জাতিক আদালতে ছুটেছিল পাকিস্তান। সেই আদালত বলেছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি মেনে চলতে হবে ভারতকে। পাশাপাশি কাশ্মীরের কিস্তওয়ারে জলবিদ্যুত প্রকল্পের কাজও কাটছাঁট করতে হবে ভারতকে। আন্তর্জাতিক ওই আদালতের রায়ের পর ওই সালিশি আদালতকেই অবৈধ বলে দল ভারত।
হেগ-এর ওই আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের রায়ের পরই ভারত জানিয়ে দিয়েছে, ভারতের নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপরে হস্তক্ষেপ করতে পারে না আন্তর্জাতিক আদালত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে সাফ বলে দেওয়া হয়েছে, ওই আদালতের রায়ের কোনও প্রভাব ভারত সরকারের পদক্ষেপের উপর পড়বে না। সিন্ধু জল বন্টন চুক্তি যেমন স্থগিত ছিল তেমনই স্থাগিত থাকবে। অবৈধ ভাবে গঠিত ওই সংস্থার সালিশির কোনও মূল্য নেই।
গত বছরের ২২ এপ্রিল পহেলগামের বৈসারনে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। সেই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৮ নিরীহ পর্যটক। ওই ঘটনার একদিন পরেই সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করে ভারত। তাতেই ঘুম ছুটে যায় পাকিস্তানের। ভারতের স্পষ্ট বক্তব্য, রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না। ইসলামাবাদ তাদের মাটি থেকে পরিচালিত সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলো ধ্বংস করতে যতক্ষণ পারছে ততক্ষণ চুক্তি স্থগিত থাকবে।
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চুক্তির নিয়ম স্পষ্ট লঙ্ঘন করে বিশ্বব্যাংক এই তথাকথিত আদালত গঠন করেছিল। সংস্থার আগের সব সিদ্ধান্তও দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এবার তাই করছে ভারত।
সিন্ধুর পশ্চিমের নদীগুলোতে ভারতে তৈরি কিষেণগঙ্গা ও রাতলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নকশা নিয়ে দ্বিমতের কারণে পাকিস্তান সালিসির দাবি জানিয়েছিল। ভারত শুরু থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছে। ভারতের যুক্তি, ধরনের সমস্য়ায় কোনও নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ দিয়ে খতিয়ে দেখা উচিত। ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কখনোই এই আদালতে হাজির হয়নি এবং এর আগের কোনো রায় বা সিদ্ধান্তকে কখনোই মেনে নেয়নি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভারতের সার্বভৌম সিদ্ধান্তের ওপর রায় দেওয়ার অধিকার ওই সালিসি আদালতের নেই। এখন বা ভবিষ্যতে এদের দেওয়া কোনো সিদ্ধান্তই ভারতের নেওয়া প্রকল্পগুলোর কাজের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।
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