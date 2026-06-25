Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বড় স্বস্তি ব্যবসায়ীদের! বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসে নিয়ন্ত্রণ বিধি তুলল সরকার, তবে দাম নিয়ে চিন্তা বহাল

বড় স্বস্তি ব্যবসায়ীদের! বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসে নিয়ন্ত্রণ বিধি তুলল সরকার, তবে দাম নিয়ে চিন্তা বহাল

Commercial Gas: হরমুজ প্রণালী পুনরায় উন্মুক্ত হওয়ার পর বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহের ওপর থেকে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। ভারী শিল্পের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আংশিক শিথিল করা হয়েছে, তবে ঘরোয়া গ্যাসের নতুন কানেকশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 25, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:28 PM IST
বড় স্বস্তি ব্যবসায়ীদের! বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসে নিয়ন্ত্রণ বিধি তুলল সরকার, তবে দাম নিয়ে চিন্তা বহাল
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মেরে পা ভেঙে দিয়েছেন কাতারি! ভুগতে হবে ভয়ংকর ভুলের চরম ফল, রেয়াত করল না FIFA
Assim Madibo1 hr ago
2
West Bengal Government announcement1 hr ago
3
Historical earthquakes1 hr ago
4
earthquake in india1 hr ago
5
Taratala Warehouse Collapse2 hrs ago