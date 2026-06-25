/বড় স্বস্তি ব্যবসায়ীদের! বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসে নিয়ন্ত্রণ বিধি তুলল সরকার, তবে দাম নিয়ে চিন্তা বহাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যবসায়ীদের জন্য বড় সুখবর। বাণিজ্যিক বা কমার্শিয়াল এলপিজি (LPG) সিলিন্ডার সরবরাহের ওপর থেকে সমস্ত ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল কেন্দ্র সরকার। হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে। এর ফলে রেস্তোরাঁ, হোটেল ব্যবসায়ী এবং বিয়েবাড়ির মতো অনুষ্ঠান উদ্যোক্তারা এখন থেকে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন।
কী বলা হয়েছে সরকারি নির্দেশে?
বৃহস্পতিবার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের জোগানের ওপর যে বিধিনিষেধ ছিল, তা পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হল। এখন থেকে সরবরাহ স্বাভাবিক ছন্দেই চলবে। এছাড়া ভারী শিল্পের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করা হয়েছে—মার্চ মাসের আগের ব্যবহারের তুলনায় সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের জন্য এখনই কোনও স্বস্তির খবর নেই। গার্হস্থ্য বা ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের নতুন কানেকশনের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা এখনই উঠছে না।
উদ্যোক্তা ও ক্যাটারাররা খুশি
এই বিধি নিষেধ উঠে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন ক্যাটারার এবং অনুষ্ঠান আয়োজকরা। উদাহরণস্বরূপ, রাজস্থানে এতদিন নিয়ম ছিল যে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য কমার্শিয়াল গ্যাস নিতে গেলে জেলা সরবরাহ কর্মকর্তার কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হত এবং একবারের আবেদনে সর্বোচ্চ ৪টি সিলিন্ডার মিলত। কেন্দ্রের নতুন নির্দেশের পর এই সমস্ত ঝক্কি ও সরকারি অনুমতির চক্কর এক লহমায় শেষ হয়ে গেল।
হু হু করে বেড়েছে দাম
সিলিন্ডার পাওয়ার বাধা কাটলেও কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে গ্যাসের আকাশছোঁয়া দামে। চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসেই রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলো বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৬ গুণেরও বেশি বাড়িয়েছে। রাজস্থানের নিরিখে ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল ১৬০৮ টাকা। জানুয়ারিতে ১১১ টাকা বেড়ে যায়, ফেব্রুয়ারতে বাড়ে আরও ৪৯.৫০ টাকা। মার্চ একলাফে ১৪১.৫০ টাকা, এরপর ধাপে ধাপে এপ্রিলে ১৯৫ টাকা, মে মাসে ৯৯৩ টাকা এবং জুনে ৪২ টাকা। বর্তমানে ৩১৪১ টাকা সিলিন্ডারের দাম।
তেল সংস্থাগুলোকে কড়া নির্দেশ
ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম-কে সমস্ত বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদের একটি অঞ্চলভিত্তিক ডেটাবেস তৈরি করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, যে সমস্ত বাণিজ্যিক গ্রাহক ইতিমধ্যেই পিএনজি সংযোগে শিফট করে গেছেন, তাঁরা যাতে পিএনজি-তেই থাকেন, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
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