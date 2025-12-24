Maintenance case in Live in Relationship: ১০ বছর টানা আপনি কারও সঙ্গে লিভ-ইন করছেন, তো? বিচ্ছেদে কোনও খোরপোশ পাবেন না: হাইকোর্ট

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 24, 2025, 07:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে এলাহাবাদ হাইকোর্ট (Allahabad High Court verdict) রায় দিয়েছে যে, কোনও মহিলা তাঁর প্রথম স্বামীকে আইনত বিবাহবিচ্ছেদ না দিয়ে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে ১০ বছর সহবাস (Live in relationship) করলে, ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPC)-এর ১২৫ ধারা অনুযায়ী সেই পুরুষের থেকে ভরণপোষণ দাবি করতে পারবেন না। আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, ওই মহিলা ১০ বছর ধরে দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে স্ত্রীর মতো বসবাস করলেও এবং ওই ব্যক্তি তাঁকে সামাজিকভাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেও, আইনত তিনি ‘স্ত্রী’র মর্যাদা পাবেন না। উল্লেখ্য যে, এই ক্ষেত্রে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেও বিবাহিত এবং তাঁর দুটি সন্তান রয়েছে।

মহিলার যুক্তি ও আদালতের পর্যবেক্ষণ

আদালতে ওই মহিলা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সহবাস সঙ্গী (যিনি একজন আইনজীবী) তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আইনি নোটারি চুক্তির মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব। ওই ব্যক্তি এমনও দাবি করেছিলেন যে, তিনি নিজেও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একইভাবে বিচ্ছেদ করেছেন। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ওই ব্যক্তিকে বিয়ে করেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই যুক্তি খারিজ করে দিয়ে জানায়, ১০ বছরের দীর্ঘ সহবস্থান বা সম্পর্ক দেখতে বিয়ের মতো মনে হলেও ১২৫ ধারার অধীনে এটি তাকে ‘আইনত বিবাহিত স্ত্রী’র মর্যাদা দেয় না। আদালত আরও বলে, যদি সমাজ এমন কোনও সম্পর্কের অনুমতি দেয় যেখানে একজন মহিলা আইনত একজনের সঙ্গে বিবাহিত থেকেও অন্যজনের সঙ্গে বসবাস করছেন এবং পরে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে ভরণপোষণ চাইছেন, তবে তা ১২৫ ধারার পবিত্রতা নষ্ট করবে এবং বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আইনি ও সামাজিক অখণ্ডতা হারিয়ে যাবে।

মামলার প্রেক্ষাপট

মামলার তথ্য অনুযায়ী, ওই মহিলা ১৯৯২ সালের ২৯ এপ্রিল হিন্দু রীতি মেনে শ্রী তিওয়ারিকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের দুটি সন্তান হয়। পরবর্তীকালে দাম্পত্য কলহের কারণে তাঁরা আলাদা থাকতে শুরু করেন। স্বামী ২০০৫ সালে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মামলা (Section 9) করলেও স্ত্রী তাতে উপস্থিত হননি, ফলে ২০০৯ সালে একতরফা রায় দেওয়া হয়, যার অর্থ বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি।

এই সময়েই উন্নাও জেলা আদালতের এক আইনজীবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ওই মহিলা দাবি করেন, আইনজীবী তাকে বুঝিয়েছিলেন যে নোটারি চুক্তির মাধ্যমে আগের বিয়ে ভাঙা সম্ভব এবং তিনি নিজেও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ২০০৫ সালে একইভাবে বিচ্ছেদ করেছেন। এই কথায় বিশ্বাস করে ২০০৯ সালের ৩০ জুন তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং প্রায় ১০ বছর স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করেন।

মহিলার আইনজীবীরা আদালতে জানান যে, আধার কার্ড, পাসপোর্টসহ সরকারি নথিতে ওই ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম রয়েছে এবং সামাজিকভাবেও তিনি স্বীকৃত। এমনকি ২০১৮ সালে ওই ব্যক্তি তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর তিনি যখন ফৌজদারি মামলা করেন, সেখানেও তাঁকে স্ত্রী ও সৎ মা হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।

কেন হারলেন ওই মহিলা: 

আদালত এই রায় দেওয়ার পেছনে কয়েকটি মূল কারণ উল্লেখ করেছে:

১. প্রথম বিবাহের অস্তিত্ব: ওই নারী তাঁর প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের মামলা করলেও তা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। ফলে আইনত তাঁর প্রথম বিবাহ টিকে আছে।

২. উভয়েই বিবাহিত: ওই ব্যক্তি এবং ওই মহিলা—উভয়েই আইনত বিবাহিত থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। হিন্দু বিবাহ আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী, স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ ‘বাতিল’ (void ab initio) বলে গণ্য হয়।

৩. আইনের অজ্ঞতা অজুহাত নয়: মহিলা দাবি করেছিলেন যে, তিনি নোটারি ডিড দেখে বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু আদালত তা মানতে নারাজ। আদালত জানায়, ১২৫ ধারার সুবিধা পেতে হলে ‘আইনত বিবাহিত স্ত্রী’ হওয়া বাধ্যতামূলক।

সুপ্রিম কোর্টের উদাহরণের ব্যাখ্যা

এলাহাবাদ হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের ‘সবিতাবেন সোমাভাই ভাটিয়া বনাম গুজরাট রাজ্য’ মামলার উদাহরণ টেনে বলে যে, ‘স্ত্রী’ শব্দটির অর্থ এতটা ব্যাপক নয় যে সেখানে আইনত বিবাহিত নন এমন কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। যদিও ওই নারী ‘বাদশাহ বনাম ঊর্মিলা বাদশাহ গোডসে’ মামলার প্রসঙ্গ টেনেছিলেন, আদালত জানায় সেই মামলায় দ্বিতীয় স্ত্রী জানতেন না যে, তাঁর স্বামী বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু এই বর্তমান মামলায় ওই নারী নিজেই জানতেন যে তাঁর প্রথম বিবাহ আইনত বিচ্ছিন্ন হয়নি।

আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেছে:

১. আইনত বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক ভরণপোষণের অধিকার দেয় না।

২. এই ধরনের চর্চাকে অনুমতি দিলে হিন্দু পারিবারিক আইনের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

৩. আইনের অজ্ঞতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কোনো আইনি সুবিধা নেওয়া যায় না।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখে রিভিশন পিটিশনটি খারিজ করে দিয়েছে। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, হিন্দু আইন অনুযায়ী পুনর্বিবাহের আগে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় পূর্বের বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক।

