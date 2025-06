Fact Check: জি-পে, ফোন-পে, পেটিএম নিয়ে বড় আপডেট কেন্দ্রের! টাকা পাঠালে সত্যিই কি টাকা কাটবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউপিআই (UPI) ব্যবহারের নিয়মে ১ আগস্টের মধ্যেই নাকি বড় বদল আসছে। এমনই জানা গিয়েছিল বুধবার। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ৩০০০ টাকার বেশি অঙ্কের ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে বাড়তি চার্জ দিতে হবে। ব্যাংক ও পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারদের বাড়তে থাকা পরিকাঠামো-খরচ এবং পরিচালন সংক্রান্ত ব্যয়ের কথা বিবেচনা করেই নয়া নিয়মের কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এবার সামনে এল অর্থমন্ত্রকের (Finance Ministry) নতুন আপডেট।

এই নিয়ে বিস্তর আলোচনার পর অবশেষে অর্থ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই দাবি এবং এই জল্পনা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সমাজমাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে এই ভাইরাল পোস্ট সম্পর্কে জানিয়েছেন যে সরকার অনলাইন পেমেন্টের প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই বিষয়ে কোনও রকম ভুয়ো খবর বরদাস্ত করা হবে না। এক্স হ্যান্ডেলে অর্থমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, 'ইউপিআই লেনদেনের উপর এমডিআর ধার্য করা হবে বলে যে জল্পনা এবং দাবি করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর। এই ধরনের ভিত্তিহীন এবং চাঞ্চল্যকর জল্পনা নাগরিকদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অনিশ্চয়তা, ভয় এবং সন্দেহের জন্ম দেয়। সরকার ইউপিআই-এর মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট প্রচারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

Speculation and claims that the MDR will be charged on UPI transactions are completely false, baseless, and misleading.

Such baseless and sensation-creating speculations cause needless uncertainty, fear and suspicion among our citizens.

The Government remains fully committed…

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 11, 2025