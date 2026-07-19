/রোজ ১৫ ঘণ্টা কাজ, ৪ মাস বেতন নেই, বিদেশে নির্মম নির্যাতনের শিকার ভারতীয় তরুণী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওমানের মাস্কাটে কাজ করতে গিয়ে চরম নির্যাতনের শিকার হায়দরাবাদের এক মহিলা। ওই মহিলার অভিযোগ, তাকে দিয়ে প্রতিদিন টানা ১৫ ঘণ্টা করে কাজ করানো হত। গত কয়েক মাস ধরে কোনও বেতনও দেওয়া হয়নি। প্রবল খাটুনি, খাবার ও থাকার জায়গার অভাব এবং মাসের পর মাস বেতন না পাওয়ায় অবশেষে তিনি মাস্কাটে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের দ্বারস্থ হয়েছেন।
হায়দরাবাদের শবনম বেগম নামে ওই মহিলার কথা সামনে আসে যখন তিনি নিজে একটি ভিডিও রেকর্ড করে 'মজলিস বাচাও তাহরিক' দলের নেতা আমজাদ উল্লাহ খানের কাছে পাঠান এবং সাহায্য চান। মাস্কাটে ভারতীয় দূতাবাস নিশ্চিত করেছে যে তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এবং শবনমের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মোটা বেতনের লোভে পড়ে নির্যাতনের শিকার
আমজাদ উল্লাহ খান জানিয়েছেন, মাসে ২০০ ওমানি রিয়াল বেতনে মাস্কাটে পরিচারিকার কাজ দেওয়ারল কথা ছিল। গত ২৬শে মার্চ হায়দরাবাদ থেকে ওমানে পাঠানো হয় শবনমকে। ওমানে পৌঁছে তিনি দেখেন, তাঁকে দিয়ে একাধিক বাড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর পরিশ্রম করানো হচ্ছে। গত তিন মাসেরও বেশি সময় কোনও বেতন দেওয়া হয়নি। এমনকি শারীরিক নির্যাতনও করা হত।
শবনমের অভিযোগ, তাঁকে মারধর করা,পর্যাপ্ত খাবার ও থাকার জায়গার মতো ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিস থেকেও বঞ্চিত রাখা হত। গত এক মাস তাকে ফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। ওমানে তাঁকে চরম মানসিক ও শারীরিক 'নির্যাতন' সহ্য করতে হয়েছে।
অবশেষে তিনি নিয়োগকর্তার বাড়ি থেকে পালিয়ে মাস্কাটের ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় নেন। তিনি জানান, রিক্রুটিং এজেন্টরা তাঁর পাসপোর্ট কেড়ে নিয়েছে, যার ফলে তাঁর ভারতে ফেরা কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি যাতে নিরাপদে দেশে ফিরতে পারেন, সেজন্য আমজাদ উল্লাহ খানের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।
আমজাদ উল্লাহ খান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শবনম বেগমের এই দুর্দশার কথা তুলে ধরেন এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে অনুরোধ করেন, যাতে তাঁকে নিরাপদে হায়দরাবাদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। একই সাথে, মিথ্যা চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করা ওই এজেন্টের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থার দাবি জানান তিনি।
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