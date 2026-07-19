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রোজ ১৫ ঘণ্টা কাজ, ৪ মাস বেতন নেই, বিদেশে নির্মম নির্যাতনের শিকার ভারতীয় তরুণী

Indian Woman in Oman: অবশেষে তিনি নিয়োগকর্তার বাড়ি থেকে পালিয়ে মাস্কাটের ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় নেন। তিনি জানান, রিক্রুটিং এজেন্টরা তাঁর পাসপোর্ট কেড়ে নিয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 19, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:45 PM IST
রোজ ১৫ ঘণ্টা কাজ, ৪ মাস বেতন নেই, বিদেশে নির্মম নির্যাতনের শিকার ভারতীয় তরুণী
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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