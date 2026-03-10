English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ₹10, ₹20 & ₹50 Notes BIG UPDATE: ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নোট সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল? সংসদ থেকে কেন্দ্র দিল বড় আপডেট

The government clarified in Rajya Sabha about 20, 30, 50 rupees nots: গত কয়েক মাস ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকায় ছোট নোটের অভাব ভীষণ।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 10, 2026, 06:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের অর্থনীতি যখন ডিজিটাল লেনদেনের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কেনাকাটা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে কাগজের নোট বা নগদ অর্থের গুরুত্ব ফুরিয়ে যায়নি। সম্প্রতি বাজারে ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নোটের সংকট নিয়ে বিভিন্ন মহলে যে গুঞ্জন উঠেছিল, তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক একটি স্পষ্ট ও আশ্বস্তকারী বার্তা দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, দেশে ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নোটের কোনও ঘাটতি নেই।

১. প্রেক্ষাপট ও সরকারের অবস্থান

গত কয়েক মাস ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকায় ছোট নোটের অভাব নিয়ে কিছু অভিযোগ সামনে এসেছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং কিছু স্থানীয় সংবাদপত্রে দাবি করা হয়েছিল যে, সরকার হয়তো ডিজিটাল লেনদেন বা ইউপিআই (UPI) ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে ছোট নোট ছাপানো কমিয়ে দিয়েছে। 

এই বিভ্রান্তি দূর করতে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী বা অর্থ মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা (সংসদে প্রশ্নের উত্তরে বা সরকারি বিবৃতিতে) স্পষ্ট করেছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) ভল্ট এবং কারেন্সি চেস্টগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষুদ্র মূল্যের নোট মজুত রয়েছে।

২. নোটের বর্তমান স্থিতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা

অর্থ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বাজারে মুদ্রার তারল্য বজায় রাখতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়মিত ব্যবধানে নতুন নোট সরবরাহ করে। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে:

১০ টাকার নোট: বর্তমানে বাজারে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত নোটগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এর পর্যাপ্ত জোগান নিশ্চিত করতে মুদ্রণ কাজ অব্যাহত রয়েছে।

২০ ও ৫০ টাকার নোট: নতুন মহাত্মা গান্ধী সিরিজের ২০ এবং ৫০ টাকার নোটের উৎপাদন ও সরবরাহ বর্তমানে স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে।

সরকার জানিয়েছে, চাহিদার ভিত্তিতে সময় সময় মুদ্রার জোগান বাড়ানো হয়। বিশেষ করে উৎসবের মৌসুমে যখন খুচরা পয়সা বা ছোট নোটের চাহিদা বাড়ে, তখন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে বাড়তি জোগান নিশ্চিত করা হয়।

৩. ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও নগদের গুরুত্ব

ভারত বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বড় ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম। ইউপিআই-এর মাধ্যমে চা বিক্রেতা থেকে শুরু করে বড় শপিং মল—সব জায়গাতেই লেনদেন হচ্ছে। তবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীথরামন এবং অর্থ মন্ত্রকের অন্যান্য কর্তারা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ভারত একটি 'ক্যাশলেস' নয় বরং 'লেস-ক্যাশ' (Less-cash) অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে। অর্থাৎ ডিজিটাল পেমেন্ট বাড়লেও নগদ অর্থের প্রয়োজনীয়তা একেবারে শেষ হয়ে যাবে না।

বিশেষ করে:

যাদের স্মার্টফোন নেই বা যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন না।

দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকা যেখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা রয়েছে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ী যারা এখনো নগদ লেনদেনেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।
তাদের কথা মাথায় রেখে সরকার ছোট নোটের উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

৪. সংকটের গুজব ও বাস্তব পরিস্থিতি

মাঝে মাঝেই গুজব ছড়ায় যে সরকার হয়তো ১০ টাকার নোট তুলে নিচ্ছে বা পুরোপুরি কয়েনে রূপান্তর করছে। অর্থ মন্ত্রক এই ধরণের খবরকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। মন্ত্রক জানিয়েছে, কয়েন বা মুদ্রা এবং কাগজের নোট—উভয়ই সমান্তরালভাবে বাজারে থাকবে। ব্যবহারের কারণে নোট ছিঁড়ে গেলে বা ময়লা হয়ে গেলে (Soiled Notes) সেগুলো ব্যাংক থেকে বদলে নেওয়ার সুযোগও সাধারণ মানুষের জন্য অবারিত।

৫. ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি নির্দেশনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে যাতে তারা তাদের এটিএম (ATM) এবং কাউন্টারগুলো থেকে ছোট নোটের জোগান নিশ্চিত করে। অনেক সময় ব্যাংকগুলো বড় নোট (৫০০ টাকা) সরবরাহ করতে বেশি আগ্রহী থাকে কারণ তাতে এটিএম দ্রুত খালি হয় না। তবে গ্রাহক স্বার্থে এবং খুচরা বাজারের চাহিদা মেটাতে ব্যাংকগুলোকে ছোট নোটের ক্যাসেট এটিএম-এ যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রকের এই বিবৃতির মাধ্যমে এটি পরিষ্কার যে, ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় কোনও বড় ধরনের পরিবর্তন বা সংকটের সম্ভাবনা নেই। ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নোটগুলো সাধারণ মানুষের হাতের নাগালেই থাকবে। সরকারের মূল লক্ষ্য হলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে মুদ্রার সঠিক মিশ্রণ (Denomination Mix) বজায় রাখা। ডিজিটাল বিপ্লব চললেও ক্ষুদ্র মূল্যমানের এই নোটগুলো আগামী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই থাকবে।

 

