  • No Shortage of LPG: বড় খবর; দেশে এলপিজি-র কোনো ঘাটতিই নেই, কীসের ৪০ শতাংশ বৃদ্ধির তথ্য দিল পেট্রলিয়াম মন্ত্রক?

No Shortage of LPG: বড় খবর; দেশে এলপিজি-র কোনো ঘাটতিই নেই, কীসের '৪০ শতাংশ বৃদ্ধি'র তথ্য দিল পেট্রলিয়াম মন্ত্রক?

No Shortage of LPG: এলপিজি-র কোনো ঘাটতিই নেই দেশে! অভ্যন্তরীণ রিফাইনারি উৎপাদনে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে যে, দেশে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG)-র কোনো ঘাটতিই নেই।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 27, 2026, 05:35 PM IST
No Shortage of LPG: বড় খবর; দেশে এলপিজি-র কোনো ঘাটতিই নেই, কীসের '৪০ শতাংশ বৃদ্ধি'র তথ্য দিল পেট্রলিয়াম মন্ত্রক?
অবিশ্বাস্য পটবদল! সরকারি ভাবে জানিয়ে দেওয়া হল চিন্তা নেই! সহসা কী ঘটল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের (Ministry of Petroleum and Natural Gas) বিশাল ঘোষণা। তারা জানাল, দেশে এলপিজির কোনও সংকট নেই (no shortage of liquefied petroleum gas/LPG)! তারা জানিয়েছে, ডোমেস্টিক রিফাইনারি প্রোডাকশন বাড়ানো হয়েছে (Domestic refinery production increased)। তা বাড়ানো হয়েছে অন্তত ৪০ শতাংশের মতো। এর অর্থ, ভারত আর শুধু আমদানির দিকে তাকিয়ে বসে নেই!

অভ্যন্তরীণ রিফাইনারি উৎপাদন

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG)-র কোনো ঘাটতি নেই। মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা এলপিজি নিয়ন্ত্রণ আদেশের পরে অভ্যন্তরীণ রিফাইনারি উৎপাদনে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দৈনিক এলপিজি উৎপাদন ৫০ টিএমটি (TMT)-তে পৌঁছেছে, যা এদেশের মোট চাহিদার ৬০ শতাংশেরও বেশি। বর্তমানে দেশের মোট দৈনিক চাহিদা প্রায় ৮০ টিএমটি। ফলে, দৈনিক আমদানির প্রয়োজনীয়তা কমে মাত্র ৩০ টিএমটি-তে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, ভারত এখন আমদানির প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদন করছে।

আমদানি টার্মিনাল এবং সরবরাহ ব্যবস্থা

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক বৃহস্পতিবারই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পাশাপাশি আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশ থেকে ৮০০ টিএমটি এলপিজি কার্গো ইতিমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে। এগুলি ভারতের ২২টি এলপিজি আমদানি টার্মিনালে পৌঁছাচ্ছে-- যা ২০১৪ সালের ১১টি টার্মিনালের তুলনায় দ্বিগুণ। প্রায় এক মাসের সরবরাহের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত ক্রয়ের প্রক্রিয়াও চলছে।

সিলিন্ডার বিতরণ

তেল কোম্পানিগুলি প্রতিদিন ৫০ লক্ষেরও বেশি সিলিন্ডার বিতরণ করছে। গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে অর্ডার দেওয়ার কারণে (Panic Booking) সিলিন্ডারের চাহিদা একসময় ৮৯ লক্ষে পৌঁছেছিল, তবে তা এখন আবার কমে ৫০ লক্ষে নেমে এসেছে। কালোবাজারি বা মজুতদারি রুখতে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের বরাদ্দ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়েছে।

পিএনজি (PNG)-কে উৎসাহ

এবার রাজ্য সরকারগুলির পূর্ণ সমন্বয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস (PNG) ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কারণ এটি ভারতীয় পরিবারগুলির জন্য সাশ্রয়ী, পরিচ্ছন্ন এবং নিরাপদ। বর্তমানে ভারতের দৈনিক ১৯১ মিলিয়ন মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার (MMSCMD) চাহিদার মধ্যে ৯২ এমএমএসসিএমডি প্রাকৃতিক গ্যাস দেশীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। ফলে এলপিজির তুলনায় পিএনজির ক্ষেত্রে ভারত আমদানির উপর অনেক কম নির্ভরশীল। ২০১৪ সালে যেখানে ৫৭টি ভৌগোলিক এলাকায় পিএনজি সরবরাহ ছিল, আজ তা ৩০০-র বেশি এলাকায় পৌঁছেছে।

পিএনজি সংযোগবৃদ্ধি

উল্লেখ্য যে, দেশে পিএনজি সংযোগের সংখ্যা ২৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ১.৫ কোটিরও বেশি হয়েছে। মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে, এলপিজি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে পিএনজি-কে উৎসাহিত করা হচ্ছে-- দাবিটি সম্পূর্ণ ভুল। এলপিজির সরবরাহ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।  পিএনজি ভারতীয় পরিবারগুলির জন্য উন্নত, সাশ্রয়ী এবং অত্যন্ত সুবিধাজনক এক জ্বালানি।

গুজবে কান দেবেন না

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে, দেশে এলপিজি সরবরাহের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রতিটি রিটেইল আউটলেটে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত আছে। দেশে পেট্রোল, ডিজেল বা এলপিজির কোনো ঘাটতি নেই। মন্ত্রক নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যেন তারা কোনো বিভ্রান্তিকর তথ্যে কান না দেন এবং আতঙ্কিত না হন।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

