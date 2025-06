Ladakh Tourism: পহেলগাঁওয়ে মুছেছে সিঁদুর, শাস্তি পাচ্ছে লাদাখ! ভরা মরসুমে খাঁ খাঁ করছে লেহ-প্যাংগং...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁও-য়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হন, যা ভারতের ইতিহাসে অন্যতম নৃশংস ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। এই হামলার পর কাশ্মীরের পর্যটন খাতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, হোটেল ও ফ্লাইটের দাম কমে যায় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আর্থিক সংকটে পড়েন।

যদিও লাদাখের পরিস্থিতি সরাসরি এই হামলার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তবে কাশ্মীরের অশান্তির প্রভাব লাদাখের পর্যটন ও অর্থনীতিতেও পড়তে পারে। যেহেতু লাদাখ কাশ্মীরের অংশ, তাই সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যটকদের মনোভাব ও ভ্রমণ সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারে।

Hard to believe this is Ladakh in June right in the middle of peak season.

I’ve been visiting Leh for the past 10 years and have never seen the town this quiet and deserted, with so few tourists around.

Looks like Pahalgam incident has had a huge impact!

Hoping things… pic.twitter.com/0uc3sPIS3q

— Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) June 11, 2025