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গ্রামের আবহে এবার নয়ডা কালীবাড়ির পুজো, রাজধানীতেই ঘুরে দেখুন বাংলা

দিল্লি এনসিআরে এক টুকরো বাংলার গ্রাম! নয়ডা কালীবাড়ির পুজো দেখলে চমকে যাবেন

Reported ByRajib Chakraborty
Published: Oct 20, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 12:30 PM IST
গ্রামের আবহে এবার নয়ডা কালীবাড়ির পুজো, রাজধানীতেই ঘুরে দেখুন বাংলা
Image Credit: গ্রামীণ বাংলা

About the Author

Rajib Chakraborty

Rajib Chakraborty

আড়াই দশকের বেশি সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা। হাতেখড়ি জেলা প্রতিনিধি হিসেবে। প্রিন্ট ও টেলিভিশনে একাধিক সংস্থায় কাজ করার পর ২০০৩ সালে যোগ দেন বাংলা দৈনিক আজকাল পত্রিকায়। তারপর দিল্লি যাত্রা। এরপর নিউজ এইট্টিন বাংলা হয়ে এখন জি ২৪ ঘন্টায়। প্রায় চোদ্দ বছর দেশের রাজধানী দিল্লিতে কর্মরত।

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