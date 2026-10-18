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বিশেষ আকর্ষণ প্রবীণদের ফ্যাশন শো! নয়ডায় জমজমাট বুলেভার্ড সাংস্কৃতিক সমিতির পুজো

Durga Puja 2026:  ১০ বছর আগে , নয়ডা সেক্টর ১০০-র দুর্গাপুজো শুরু করে ৫০ বাঙালি। গড়ে ওঠে  বুলেভার্ড সাংস্কৃতিক সমিতি। কালে কালে সেই পুজো হয়ে উঠেছে সবার। 

Written ByRajib Chakraborty
Published: Oct 18, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 11:33 PM IST
বিশেষ আকর্ষণ প্রবীণদের ফ্যাশন শো! নয়ডায় জমজমাট বুলেভার্ড সাংস্কৃতিক সমিতির পুজো
Image Credit: নয়ডায় জমজমাট বুলেভার্ড সাংস্কৃতিক সমিতির পুজো

About the Author

Rajib Chakraborty

Rajib Chakraborty

আড়াই দশকের বেশি সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা। হাতেখড়ি জেলা প্রতিনিধি হিসেবে। প্রিন্ট ও টেলিভিশনে একাধিক সংস্থায় কাজ করার পর ২০০৩ সালে যোগ দেন বাংলা দৈনিক আজকাল পত্রিকায়। তারপর দিল্লি যাত্রা। এরপর নিউজ এইট্টিন বাংলা হয়ে এখন জি ২৪ ঘন্টায়। প্রায় চোদ্দ বছর দেশের রাজধানী দিল্লিতে কর্মরত।

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বিশেষ আকর্ষণ প্রবীণদের ফ্যাশন শো! নয়ডায় জমজমাট বুলেভার্ড সাংস্কৃতিক সমিতির পুজো
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