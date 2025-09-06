Mumbai Terror Threat: বন্ধুকে ফাঁসাতেই 'মুম্বই ওড়ানো'র ছক! নয়ডা থেকে পুলিসের জালে '৪০০ কেজি RDX- ৩৪ মানব বোমা'র মাথা জ্যোতিষী! কে তিনি?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Noida man arrested for Mumbai threat call: সামনে এল হুমকি ফোন-৪০০ কেজি আরডিএক্স ও ৩৪ মানব বোমার নেপথ্যে আসল গল্প!  কেন মুম্বইয়ে বিস্ফোরণের হুমকি দেন অশ্বিনী কুমার?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 6, 2025, 04:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৪০০ কেজি আরডিএক্স নিয়ে শহরে ৩৪ মানব বোমা! গণেশ বিসর্জনের দিনই স্তব্ধ হয়ে যাবে মুম্বই। 'এক কোটি মানুষে' মৃত্যু হবে বাণিজ্যনগরীতে। শুক্রবার এমনই এক হুমকি ফোনে ত্রস্ত হয়ে ওঠে মুম্বই। নড়েচড়ে বসে পুলিস থেকে গোয়েন্দারা। শুরু হয় তদন্ত। আর তারপরই সামনে এল এই হুমকি ফোন-৪০০ কেজি আরডিএক্স ও ৩৪ মানব বোমার নেপথ্যে আসল গল্প! হুমকি বার্তা পাঠানোর দায়ে নয়ডা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতের নাম অশ্বিন কুমার সুপ্রা

কে এই অশ্বিন কুমার সুপ্রা?

৫০ বছর বয়সী অশ্বিন কুমার সুপ্রা আদতে বিহারের বাসিন্দা। পাটনার পাটলিপুত্রের বাসিন্দা অশ্বিন কুমার সুপ্রা গত ৫ বছর ধরে তিনি নয়ডায় বসবাস করছেন। পেশায় একজন জ্যোতিষী ও বাস্তু পরামর্শদাতাঅশ্বিন কুমারের বাবা সুরেশ কুমার শিক্ষা বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আর মা প্রভাবতী একজন গৃহিণী। স্ত্রী অর্চনাও একজন গৃহিণী। গত ৫ বছর ধরে পুরো পরিবারই নয়ডার সেক্টর ৭৯-এ একসঙ্গে বসবাস করছেন।

অশ্বিনী কুমারের হুমকি...

শুক্রবার মুম্বই ট্রাফিক পুলিসের হেল্পলাইনে একটি উড়ো ফোন আসে। সেই উড়ো ফোনে হুমকি দেওয়া হয়, ১৪ জন পাকিস্তানি জঙ্গি মুম্বই শহরে ঢুকে পড়েছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে ৪০০ কেজি আরডিএক্স। এই ৪০০ কেজি আরডিএক্স ৩৪টি গাড়িতে রাখা থাকবে! ৩৪টি মানব বোমা! অনন্ত চতুর্দশীতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠবে গোটা বাণিজ্য নগরী। মারা যাবে 'এক কোটি মানুষ!' হোয়াটসঅ্যাপেও দেওয়া হয় হুমকি বার্তা।

কিন্তু কেন মুম্বইয়ে বিস্ফোরণের ভুয়ো হুমকি দেন অশ্বিনী কুমার?

জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে টাকাপয়সা নিয়ে ঝামেলার জন্য পাটনার ফুলওয়ারি শরিফ থানায় অশ্বিন কুমার সুপ্রার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর বন্ধু ফিরোজ। যার জেরে অশ্বিন কুমারকে তিন মাসের জন্য জেল খাটতে হয়। বন্ধু ফিরোজকে সন্ত্রাসবাদী মামলায় ফাঁসানোর জন্যই তাঁর নাম ব্যবহার করে অশ্বিন কুমার সুপ্রা হুমকি বার্তা পাঠান বলে তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে পুলিস।

বাজেয়াপ্ত ফোন-সিমকার্ড...

মুম্বই পুলিসের অনুরোধে নয়ডা পুলিস খুঁজে বের করে অশ্বিন কুমার সুপ্রাকে। হুমকি পাঠানোর জন্য তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিস মোট ৭টি মোবাইল ফোন, ৩টি সিম কার্ড, ৬টি মেমোরি কার্ড হোল্ডার, ১টি বহিরাগত সিম স্লট, ২টি ডিজিটাল কার্ড এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে। ধৃত কুমারের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬(১)(ক)(খ), ৩৫১(২), ৩৫১(৩), এবং ৩৫১(৪) ধারার অধীনে মামলা রুজু হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ধৃত অশ্বিন কুমার সুপ্রাকে নয়ডা থেকে মুম্বইয়ে পাঠানো হচ্ছে।

