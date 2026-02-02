English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Chilling digital trail before death: শেষের ক'দিন এমনও হয়? কে, কী ভাবে মরে! ১৫ দিন খোঁজাখুঁজি করে ২৫টা ভিডিয়ো দেখে জ্বলেপুড়ে চরম পথে মধুর...

Noida Man Madhur Yadav tragic Death case: গাজ়িয়াবাদের মোদীনগরে থাকেন মধুর। রাজস্থান হাই কোর্টে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি পেয়েছিলেন। সেই নিয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করে নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর বাবা বিজেন্দ্র যাদব উত্তরপ্রদেশের সেচ বিভাগের কর্মী। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 2, 2026, 07:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয়ডায় মর্মান্তিক পরিণতি। ইন্টারনেটে মৃত্যুর উপায় খুঁজে আত্মঘাতী যুবক...

প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করলেও, অবসাদ বা চরম মানসিক খারাপ সময়ে, তা কখনও কখনও কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তার এক জলজ্যান্ত উদাহরণ হয়ে থাকল নয়ডার এই সাম্প্রতিক ঘটনা। সেক্টর ১১৩-এ এক ব্যক্তি ইন্টারনেটে 'মৃত্যুর উপায়' অনুসন্ধান করার পর নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এই ঘটনা শুধু ওঁর পাড়াকেই স্তব্ধ করেনি, বরং বর্তমান সময়ের একাকীত্ব এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি আবারও সামনে এনেছে।

ঘটনার বিবরণ ও পুলিসের তদন্ত

গাজ়িয়াবাদের মোদীনগরে থাকেন মধুর। রাজস্থান হাই কোর্টে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি পেয়েছিলেন। সেই নিয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করে নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর বাবা বিজেন্দ্র যাদব উত্তরপ্রদেশের সেচ বিভাগের কর্মী। মোদীনগরের এসিপি অমিত সাক্সেনা জানান, শনিবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তার পরে ২ কিলোমিটার দূরে ফাঁকা একটি জায়গায় গিয়ে গায়ে পেট্রল ঢালেন। পুলিশ জানিয়েছে, গায়ে আগুন লাগানোর আগে পোশাক খুলে পাশে গুছিয়ে রাখেন তিনি। তাঁকে পুড়তে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়েরা। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির বয়স ছিল আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি গত বেশ কিছুদিন ধরে গভীর মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। ঘটনার দিন তিনি দীর্ঘক্ষণ ইন্টারনেটে আত্মহত্যার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন। আশপাশের লোকজন ধোঁয়া ও আর্তচিৎকার শুনে উদ্ধার করতে এলেও ততক্ষণে তাঁর শরীরের সিংহভাগ পুড়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিস যখন তদন্ত শুরু করে, তখন তাঁর স্মার্টফোনের ব্রাউজার হিস্ট্রিতে অত্যন্ত উদ্বেগজনক কিছু তথ্য খুঁজে পায়। দেখা যায়, মৃত্যুর আগে তিনি গুগলে বেশ কয়েকবার সার্চ করেছিলেন— 'কী ভাবে ব্যথাহীন মৃত্যু সম্ভব' বা 'আত্মহত্যার সহজ উপায়'।

যদিও পরিবারের দাবি, মধুর যাদব নামে ওই যুবককে খুন করা হয়েছে।

রহস্যের জট

পুলিস জানিয়েছে, এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মধুরের। তবে তাঁর পরিবার বিয়েতে রাজি ছিলেন না। গত দীপাবলির সময়েও নিজের হাতে আগুন দিয়েছিলেন মধুর। দিন কয়েক আগে নিজের মা এবং পরিবারের সদস্যদের মোবাইল নম্বর ব্লক করে রেখেছিলেন।

তবে মধুরের বাবার দাবি, শনিবার রাতে তিনি পুত্রকে ফোন করেছিলেন। তখন মধুর জানিয়েছিলেন, বাড়ি ফিরে আসবেন। কিন্তু তার পর থেকে আর তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। তাঁর আরও দাবি, গায়ে আগুন দেওয়ার পরে গুরুতর জখম অবস্থায় মধুর জানিয়েছিলেন, অভিষেক নামে এক যুবক তাঁর চোখে কিছু একটা স্প্রে করে গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দেন। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মধুরের বাবা।

প্রযুক্তির অন্ধকার দিক ও অ্যালগরিদমের ফাঁদ

এই ঘটনাটি ডিজিটাল যুগের একটি অন্ধকার সত্যকে সামনে এনেছে। অনেক সময় মানুষ যখন চরম হতাশায় ভোগেন, তখন তারা প্রিয়জনদের কাছে না গিয়ে ইন্টারনেটের স্মরণাপন্ন হন। কিন্তু ইন্টারনেটের অ্যালগরিদম অনেক সময় নেতিবাচক বিষয়গুলোকেই ব্যবহারকারীর সামনে বেশি করে তুলে ধরে, যা তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিতে পারে। যদিও বড় বড় সার্চ ইঞ্জিনগুলো এখন 'Suicide Prevention' হেল্পলাইন নম্বর দেখায়, কিন্তু একজন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত মানুষের ক্ষেত্রে তা সবসময় কার্যকর নাও হতে পারে।

কেন বাড়ছে এই প্রবণতা?

মনোবিদদের মতে, শহুরে জীবনের একাকীত্ব, কর্মক্ষেত্রের প্রবল চাপ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মানুষকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নয়ডার মতো জায়গায় যেখানে প্রচুর মানুষ কর্মসূত্রে একা থাকেন, সেখানে মানসিক স্বাস্থ্যের দেখভাল করার মতো পাশে কেউ থাকে না। অনেক সময় পারিবারিক অশান্তি বা আর্থিক অনটনও এর পেছনে বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের করণীয়: সচেতনতা ও সহমর্মিতা
এই মর্মান্তিক ঘটনাটি আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা। প্রিয়জন বা বন্ধুর আচরণে সামান্যতম পরিবর্তন দেখলে বা তাকে চুপচাপ থাকতে দেখলে আমাদের উচিত তার সাথে কথা বলা।

প্রতিরোধের কিছু উপায়:

কথোপকথন: কাউকে মনমরা দেখলে সরাসরি জিজ্ঞাসা করুন তিনি কেমন আছেন। তাঁর কথা মন দিয়ে শুনুন, বিচার (judge) করবেন না।

পেশাদার সাহায্য: মানসিক সমস্যার লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের বা কাউন্সেলরের পরামর্শ নিতে দ্বিধা করবেন না।

ডিজিটাল ডিটক্স: সোশ্যাল মিডিয়া বা ইন্টারনেট অনেক সময় নেতিবাচক চিন্তার জন্ম দেয়। প্রয়োজনে প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত করা জরুরি।

নয়ডার এই যুবকের মৃত্যু কেবল একটি সংখ্যা নয়, এটি সমাজের ব্যর্থতা। প্রযুক্তির ভিড়ে আমরা একে অপরের থেকে কতটা দূরে সরে গেছি, তা এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে আইনি প্রক্রিয়ার চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো—আমরা কি আমাদের চারপাশের মানুষের মনের খোঁজ নিতে পারছি?

আপনার বা আপনার পরিচিত কারও মনে যদি আত্মহত্যার চিন্তা আসে বা আপনি যদি মানসিক অস্থিরতায় ভোগেন, তবে দেরি না করে সরকারি হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। জীবন অত্যন্ত মূল্যবান; সাহায্য চাওয়ায় কোনও লজ্জা নেই।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

