MBA Student Death: হাসিখুশি হয়েই রাতে ডিনার করে, সকালে ১৩তলার বারান্দা থেকে শূন্যে ঝাঁপ MBA তরুণীর

MBA Student Death: হাসিখুশি হয়েই রাতে ডিনার করে, সকালে ১৩তলার বারান্দা থেকে শূন্যে ঝাঁপ MBA তরুণীর
Noida Student Death: পরিবারের লোকজন জানান, রাতে স্বাভাবিকভাবে ছিল। সবার সঙ্গে ডিনার করে। পরেরদিন গার্ড এসে বলে যে, আপনার মেয়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হোলির ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। ফিরেই চরম সিদ্ধান্ত ২৫ বছরের এমবিএ ছাত্রী। আবাসনের ১৩ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন ওই ছাত্রী। ঘটনাটি গ্রেটার নয়জা ওয়েস্টের। মঙ্গলবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে বিশরাখ থানা এলাকার গৌর সৌন্দর্যাম সোসাইটিতে। মৃত ছাত্রীর নাম শিবিকা ঠাকরাল। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবিকা পঞ্জাবের মোহালিতে এমবিএ পড়ছিলেন এবং সেখানেই কাজও করছিলেন। সম্প্রতি হোলি উপলক্ষে ছুটি কাটাতে তিনি গ্রেটার নয়ডার বাড়িতে এসেছিলেন। গৌতম বুদ্ধ নগরের এক পুলিস আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই পুলিস দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ১৩ তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ দেন ওই তরুণী। পুলিস দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।
পরিবার সূত্রে খবর, সোমবার রাতে পরিবারের সবার সঙ্গে হাসিখুশিভাবেই রাতের খাবার খেয়েছিলেন শিবিকা। এরপর সবাই নিজের নিজের ঘরে ঘুমোতে যান। রাতে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি বলেই পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন। মঙ্গলবার সকালে সোসাইটির নিরাপত্তারক্ষীদের কাছ থেকে তারা মর্মান্তিক এই খবর পান। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। আপাতত এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে পুলিস সব দিক খতিয়ে দেখছে। এখন পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ঘটনার সঠিক কারণ এবং সেই সময়ের পরিস্থিতি বুঝতে সোসাইটির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিস। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে বলে পুলিস জানিয়েছে।
উল্লেখ্য, মুম্বইয়ে ২৪ বছরের এক তরুণী চিকিত্সক গলায় দড়ি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। জানা যায়, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং প্রেমিকের প্রতিনিয়ত মানসিক নির্যাতনের জেরে তিনি চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। মৃত ছাত্রীর নাম স্তুতি সোনওয়ানে। স্তুতির ঘর থেকে ছয় পাতার সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিস।
যেখানে তিনি লিখে গিয়েছেন, তাঁর প্রেমিক তাঁর চরিত্রের ওপর সন্দেহ করতেন এবং ক্রমাগত তাঁকে মানসিক হেনস্থা করতেন। সবথেকে ভয়ংকর তথ্যটি হলো, স্তুতির বন্ধুরা তাঁদের সম্পর্কের তিক্ততা দেখে মাঝেমধ্যেই হাসি ঠাট্টা করে বলত যে, 'একদিন তোকেও হয়তো ফ্রিজের মধ্যেই পাওয়া যাবে।'দিল্লির শ্রদ্ধা ওয়াকারকে খুনের পর তাঁর প্রেমিক আফতাব যেভাবে দেহ টুকরো করে ফ্রিজে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই স্মৃতিই স্তুতির বন্ধুদের মুখে ঠাট্টার ছলে ফিরে আসত। আর এই ‘ফ্রিজ’ আতঙ্কই স্তুতির মনে গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
