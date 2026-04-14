Noida protest: পাক মদতেই হিংসা নয়ডায়? শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা বাড়াল সরকার- কাদের কত হল মজুরি?

Noida protest: পাক মদতেই হিংসা নয়ডায়? শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা বাড়াল সরকার- কাদের কত হল মজুরি?
Noida protest minimum wages hike up to Rs 3000: বিক্ষোভের পর উত্তরপ্রদেশ সরকার বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা বাড়িয়েছে। একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি এই মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং সোমবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাতে সম্মতি দেন। উত্তরপ্রদেশের শ্রমমন্ত্রী অনিল রাজভর বিক্ষোভে হিংসাকে “পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র” বলে মন্তব্য করেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে নয়ডা। আজ দ্বিতীয় দিনে শ্রমিক বিক্ষোভ। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার কমপক্ষে ৩৫০। অশান্তির পিছনে কি পাক মদত? নজরে তাও। এই বিক্ষোভ, অশান্তির সঙ্গে পাক সংযোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে তদন্ত। ওদিকে বিক্ষোভের জেরে চাপের মুখে পড়ে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা বাড়াল উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার।
নয়ডার শ্রমিক বিক্ষোভের পর উত্তরপ্রদেশ সরকার বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা বাড়িয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সংশোধিত মজুরি হার ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেধা রূপম জানিয়েছেন, একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি এই মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং সোমবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাতে সম্মতি দেন।
সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, গৌতম বুদ্ধ নগর ও গাজিয়াবাদে অদক্ষ-অপ্রশিক্ষিত শ্রমিকদের মাসিক মজুরি ১১,৩১৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩,৬৯০ টাকা করা হয়েছে। আধা-দক্ষ শ্রমিকরা এখন থেকে পাবেন ১৫,০৫৯ টাকা। আর প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬,৮৬৮ টাকা। অন্যান্য পৌর কর্পোরেশন এলাকায় অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩,০০৬ টাকা। আধা-দক্ষদের জন্য ১৪,৩০৬ টাকা এবং দক্ষদের জন্য ১৬,০২৫ টাকা। অন্য জেলাগুলিতে অদক্ষ শ্রমিকরা পাবেন ১২,৩৫৬ টাকা। আধা-দক্ষরা ১৩,৫৯১ টাকা। দক্ষ শ্রমিকরা পাবেন ১৫,২২৪ টাকা। যোগী সরকার জানিয়েছে, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেই সহমতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
খতিয়ে দেখা হচ্ছে পাক সংযোগ
উত্তরপ্রদেশের শ্রমমন্ত্রী অনিল রাজভর বিক্ষোভে হিংসাকে “পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র” বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, সাম্প্রতিক সময়ে মেরঠ ও নয়ডা থেকে পাকযোগ রয়েছে এমন সন্দেহভাজন ৪ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাই এই ঘটনার পিছনে বড় কোনও 'ষড়যন্ত্র' থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, পুলিস ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৫০ জনকে আটক করেছে।
বিক্ষোভের কারণ
হাজার হাজার শ্রমিক উচ্চ মজুরি ও ভালো কাজের পরিবেশের দাবিতে সোমবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। হরিয়ানা সরকার ৩৫% মজুরি বাড়ানোর পর নয়ডার শ্রমিকরাও একই দাবি জানান। শ্রমিকদের অভিযোগ, তারা ১২ ঘণ্টা কাজ করলেও মাসে মাত্র ১১,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা পান। অনেকেই অভিযোগ করেন, দ্বিগুণ শিফটে কাজ করিয়েও এক শিফটের টাকা দেওয়া হয়। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় মজুরি কমপক্ষে ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা করার দাবি জানান তিনি।
হিংসা ছড়ায়
ক্রমেই বিক্ষোভের জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফেজ-২ ও সেক্টর ৬৩ এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গাড়িতে আগুন লাগানো হয়। পাথর ছোড়া হয়। সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিস টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। ব্যাপক মাত্রায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়।
৩৫০ গ্রেপ্তার, ১০০ আটক
অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১০০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। সংবেদনশীল এলাকায় কড়া নজরদারি চলছে।
মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সতর্কবার্তা
মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। আর যাঁরা অশান্তি ছড়াতে চাইছে তাঁদের উদ্দেশে কড়া ভাষায় সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, সরকার শ্রমিক ও শিল্প—উভয়ের সঙ্গেই আছে। তাই অযথা অশান্তি ছড়ানোর ফল ভালো হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। যদিও বিরোধী নেতা অখিলেশ যাদব এই অশান্তির জন্য সরকারের নীতিকেই দায়ী করেছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)