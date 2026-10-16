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ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বোধন! দেশ-বিদেশের অতিথিদের সমাগমে জমে উঠেছে নয়ডা সেক্টর ১০৭-এর পুজো

শরতের আকাশে মেঘের ভেলা আর শিউলির সুবাসেই স্পষ্ট উমার আগমনী বার্তা। কেবল বাংলায় নয়, দিল্লি-নয়ডাতেও ছড়িয়ে পড়েছে দুর্গাপুজোর চিরপরিচিত আনন্দ ও আমেজ। প্রবাসী বাঙালি থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা— মেতে উঠেছেন মায়ের আরাধনায়। এই আবহেই মহা ষষ্ঠীতে ধুমধাম করে দেবীর আবাহন ও বোধন সম্পূর্ণ হল ‘নয়ডা সেক্টর ১০৭’-এর দুর্গোৎসবে।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 16, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 08:53 PM IST
ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বোধন! দেশ-বিদেশের অতিথিদের সমাগমে জমে উঠেছে নয়ডা সেক্টর ১০৭-এর পুজো

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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