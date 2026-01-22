Noida Techie Death: নয়ডার টেকি যুবরাজ কাঁদতে কাঁদতে ডুবে মরে গেল! জ্ঞানেশ কুমারের মেয়ে বলেই কি DM মেধা রূপমকে ছাড় যোগী আদিত্যনাথের?

Noida Techie Death: নয়ডার টেকি যুবরাজ কাঁদতে কাঁদতে ডুবে মরে গেল! জ্ঞানেশ কুমারের মেয়ে বলেই কি DM মেধা রূপমকে ছাড় যোগী আদিত্যনাথের?
উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ২৭ বছর বয়সী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যুবরাজ মেহতার ( Noida Yuvraj Mehta death case) মর্মান্তিক মৃত্যু পুরো দেশজুড়ে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। গত ১৬-১৭ জানুয়ারির রাতে ঘন কুয়াশার মধ্যে সেক্টর-১৫০ এলাকায় একটি নির্মাণাধীন গভীর গর্তে গাড়ি পড়ে গিয়ে যুবরাজের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা কেবল একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং প্রশাসনের চরম উদাসীনতা এবং উদ্ধারকাজে ব্যর্থতার এক জলজ্যান্ত উদাহরণ হিসেবে সামনে এসেছে।
উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ২৭ বছর বয়সী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যুবরাজ মেহতার ( Noida Yuvraj Mehta death case) মর্মান্তিক মৃত্যু পুরো দেশজুড়ে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। গত ১৬-১৭ জানুয়ারির রাতে ঘন কুয়াশার মধ্যে সেক্টর-১৫০ এলাকায় একটি নির্মাণাধীন গভীর গর্তে গাড়ি পড়ে গিয়ে যুবরাজের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা কেবল একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং প্রশাসনের চরম উদাসীনতা এবং উদ্ধারকাজে ব্যর্থতার এক জলজ্যান্ত উদাহরণ হিসেবে সামনে এসেছে।
মৃত্যুর ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (UP CM Yogi Adityanath) কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন। নয়ডা কর্তৃপক্ষের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) লোকেশ এম-কে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওয়েটলিস্টে রাখা হয়েছে। একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের কর্মকর্তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সঠিক কারণ এবং পরিস্থিতির তদন্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী তিন সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করেছেন।
মীরাট জোনের অতিরিক্ত প্রশাসক (ADG) ভানু ভাস্করের নেতৃত্বে এই SIT গঠন করা হয়েছে। দলের অন্য দুই সদস্য হলেন মীরাট গণপূর্ত বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অজয় বর্মা এবং মীরাট বিভাগীয় কমিশনার ভানু চন্দ্র গোস্বামী। মুখ্যমন্ত্রী আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে তাদের তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
ঘটনার বিবরণ:
যুবরাজ মেহতা গুরুগ্রামের অফিস থেকে কাজ সেরে মারুতি সুজুকি গ্র্যান্ড ভিটারা চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা প্রায় শূন্য ছিল। সেক্টর-১৫০ এলাকায় একটি রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছিল যেখানে কোনও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সতর্কবার্তা ছিল না। যুবরাজের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ভাঙা সীমানা প্রাচীর টপকে প্রায় ৭০ ফুট গভীর একটি জলমগ্ন গর্তে পড়ে যায়। রাস্তাটিতে ৯০ ডিগ্রি বাঁক থাকলেও সেখানে কোনো ব্যারিকেড বা সতর্কবার্তা ছিল না। ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কম থাকায় গাড়িটি সরাসরি প্রায় ৫০ ফুট গভীর জলমগ্ন গর্তে পড়ে যায়।
মর্মান্তিক বিষয়
গাড়িটি ডোবার সময় যুবরাজ কোনওভাবে বেরিয়ে এসে গাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং গাড়িটি ডুবে যাওয়ার পর যুবরাজ প্রায় ৯০ মিনিট বরফশীতল জলে আটকে ছিলেন। । তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা সেখানে মৃত্যুভয়ে লড়েছেন। ফোনের টর্চ জ্বালিয়ে উদ্ধারের সংকেত দিয়েছেন এবং বাবাকে ফোন করে আর্তনাদ করে বলেছিলেন, "পাপা, আমাকে বাঁচাও।" অভিযোগ উঠেছে যে, ঘটনাস্থলে পুলিস এবং উদ্ধারকারী দল উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁকে বাঁচাতে জলে নামার সাহস দেখাননি। শেষ পর্যন্ত সঠিক সময়ে উদ্ধার না হওয়ায় হাইপোথার্মিয়া এবং দমবন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়।
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্ক
তবে এই পদক্ষেপ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ উত্তরপ্রদেশ সরকারকে আক্রমণ করে বলেছেন, আইএএস কর্মকর্তাদের কেবল বদলি করা কোনও কঠোর শাস্তি নয়। তিনি সরাসরি নয়ডার জেলা শাসক (DM) মেধা রূপমের (Medha Rupam) দিকে আঙুল তুলেছেন। উদ্ধার অভিযান তার অধীনে ছিল। ভরদ্বাজের অভিযোগ, মেধা রূপম হলেন বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের (Gyanesh Kumar) মেয়ে, আর সেই কারণেই তাকে প্রশাসনিক সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে। উদ্ধারকাজের ব্যর্থতার জন্য ডিএম-কে সরাসরি দায়ী করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগ উঠেছে যে, মামলার প্রধান সাক্ষীকে বয়ান বদলানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে।
উদ্ধার অভিযানে ব্যর্থতা:
ঘটনাস্থলে রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (SDRF), উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এবং দমকল বাহিনী পৌঁছালেও কেউ তাকে বাঁচাতে জলে নামেননি। উদ্ধারকর্মীদের অজুহাত ছিল—জল অত্যন্ত ঠান্ডা এবং নিচে লোহার রড থাকতে পারে। এই ঘটনাটি নয়ডা প্রশাসনের জরুরি উদ্ধার কাজের সমন্বয়হীনতা, আধুনিক সরঞ্জামের অভাব এবং প্রশিক্ষণের ঘাটতিকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। ক্রেন পৌঁছাতে দেরি হওয়া এবং দড়ির দৈর্ঘ্য কম থাকার মতো সাধারণ সমস্যার কারণে এক যুবককে চোখের সামনে প্রাণ হারাতে হয়েছে।
নয়ডা পুলিসের এসিপি হেমন্ত উপাধ্যায় জানান, অতিরিক্ত প্রাণহানির ভয়ে কেউ জলে নামতে রাজি হননি। যদিও মনিন্দর নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শী উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তিনি সফল হননি।
অভিযোগ ও বর্তমান আইনি ব্যবস্থা:
স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার ওই বিপদজনক জায়গাটি নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। পর্যাপ্ত রিফ্লেক্টর, ব্যারিকেড বা নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব নিয়ে বারবার জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এবং ডেভেলপাররা তা উপেক্ষা করেছেন। এই ঘটনার পর 'এমজে উইজটাউন প্ল্যানার্স' এবং 'লোটাস গ্রিনস'-এর বিরুদ্ধে অবহেলা ও অপরাধমূলক নরহত্যার অভিযোগে এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে।
যুবরাজ মেহতার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে 'অ্যাস্ফেক্সিয়া' বা দমবন্ধ হওয়া এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নয়ডা শহরের নাকের ডগায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকা এবং চোখের সামনে একজন তরুণের মৃত্যু আধুনিক উদ্ধার ব্যবস্থার কঙ্কালসার রূপটিই ফুটিয়ে তুলেছে। প্রশাসন বদলি বা বরখাস্তের মাধ্যমে দায় এড়ানোর চেষ্টা করলেও, একজন প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ারের প্রাণ অকালেই ঝরে গেল সিস্টেমের ব্যর্থতায়। এই ঘটনা আগামী দিনে আবাসন শিল্প ও প্রশাসনিক নজরদারির ক্ষেত্রে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন রেখে গেল
আরও পড়ুন: High Court on maintenance case: ডিভোর্সের মুখে খোরপোশে ছাড় পেতে মোটা মাইনের MNC-র চাকরি ছাড়লেন যুবক, খেপে গিয়ে কোর্ট চাপাল ৪ কোটির ক্ষতিপূরণ!
আরও পড়ুন: Zomato CEO Deepinder Goyal resigns: রাঘবের তিরেই কি কাত? ১০ ঘণ্টা ইস্যুতে গিগ-কর্মীদের ধর্মঘটের পর নিজের সংস্থা থেকেই বেরিয়ে গেলেন Zomato CEO দীপিন্দর...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)