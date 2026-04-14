Who is Medha Rupam in Noida Protest Case: কে মেধা রূপম? উত্তপ্ত, অশান্ত নয়ডার শ্রমিক বিক্ষোভেও জ্ঞানেশ-যোগ? একা হাতে শান্ত করা এই IAS অফিসারের আসল পরিচয় জেনে নিন

Noida Protest: মেধা রূপমের ডি এম ছাড়াও অন্য পরিচয় রয়েছেে। দক্ষ এই সরকারি আধিকারিক ন্যাশনাল লেভেল শ্যুটারও।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 14, 2026, 03:54 PM IST
Who is Medha Rupam in Noida Protest Case: কে মেধা রূপম? উত্তপ্ত, অশান্ত নয়ডার শ্রমিক বিক্ষোভেও জ্ঞানেশ-যোগ? একা হাতে শান্ত করা এই IAS অফিসারের আসল পরিচয় জেনে নিন
নয়ডার শ্রমিক বিক্ষোভ সামলানো এই মেধা রূপম আসলে কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর (নয়ডা) শিল্পাঞ্চলে তীব্র শ্রমিক অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের ঘটনা সামনে এসেছে। বিশেষ করে বেতন বৃদ্ধি এবং শ্রম অধিকার নিয়ে শ্রমিকদের দাবি যখন হিংসার আকার নিয়েছে, তখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ডিএম) মেধা রূপম। 

নয়ডার প্রথম মহিলা ডিএম হিসেবে এই অশান্তি আটকাতে তিনি আসরে নেমেছেন। এছাড়াও তাঁর আরেকটি পরিচয় আছে, দেশের মুধ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের মেয়ে এই মেধা রূপম। সারা দেশে ভোটের আবহে যখন জ্ঞানেশ কুমার খবরের শিরেনামে-- SIR, অপসারণ ইস্যু থেকে তৃণমূল প্রতিনিধিদের গেট-আউট বলা নিয়ে রাজ্য ও দেশে প্রবল সমালোচনার মুখে তিনি, ঠিক তখনই এক সম্পুর্ণ ভিন্ন কারণে তাঁর মেয়ে-- IAS UP ক্যাডারের এই সরকারি আধিকারিক খবরের শিরোনামে।

বিক্ষোভের পটভূমি ও কারণ

নয়ডার ফেজ-২ এবং সেক্টর ৬০-এর মতো শিল্পাঞ্চলগুলোতে হাজার হাজার শ্রমিক গত কয়েক দিন ধরে বিক্ষোভ করছেন। শ্রমিকদের মূল দাবি হলো—ন্যূনতম বেতন ২০,০০০ টাকায় উন্নীত করা। বর্তমানে অধিকাংশ শ্রমিক মাসে প্রায় ১৩,০০০ টাকা আয় করেন, যা বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় অত্যন্ত কম বলে তারা দাবি করেছেন। বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজের (ওভারটাইম) সঠিক মূল্য না দেওয়া, সাপ্তাহিক ছুটির অভাব এবং কর্মস্থলে শৌচাগার বা পানীয় জলের বিরতি না পাওয়ার মতো অভিযোগও সামনে এসেছে।

গত সোমবার এই আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। শ্রমিকরা পাথর নিক্ষেপ করেন, যানবাহন ভাঙচুর করেন এবং বেশ কিছু জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিস মোতায়েন করতে হয় এবং এই উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেই ডিএম মেধা রূপমকে কঠোর সমালোচনার ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।

কে এই মেধা রূপম?

২০১৪ ব্যাচের উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের আইএএস অফিসার মেধা রূপম বর্তমানে গৌতম বুদ্ধ নগরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি নয়ডার ইতিহাসে প্রথম মহিলা ডিএম। তাঁর প্রশাসনিক জীবন অত্যন্ত উজ্জ্বল। 

তিনি ২০১৪ সালের ইউপিএসসি (UPSC) পরীক্ষায় সারা ভারতে ১০ম স্থান অর্জন করেছিলেন। দিল্লির স্বনামধন্য সেন্ট স্টিফেনস কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক মেধা রূপম এর আগে কাসগঞ্জ এবং হাপুরের ডিএম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মেধা রূপমের পারিবারিক প্রেক্ষাপটও প্রশাসনিক ঐতিহ্যে ঘেরা। তাঁর বাবা জ্ঞানেশ কুমার একজন প্রবীণ আইএএস অফিসার এবং বর্তমানে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার। মেধা রূপম নিজে একজন কৃতি খেলোয়াড় এবং জাতীয় স্তরের শুটার হিসেবে পরিচিত।

প্রশাসনের পদক্ষেপ ও মেধা রূপমের ভূমিকা

শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে মেধা রূপম কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মনোনিবেশ করেননি, বরং শ্রমিকদের মৌলিক সমস্যা সমাধানে দ্রুত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করেছেন। পরিস্থিতি শান্ত করতে তিনি শিল্প ইউনিটগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন এবং বেশ কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন:

১. বেতন প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা: এখন থেকে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন নিশ্চিত করতে হবে।
২. দ্বিগুণ ওভারটাইম: কোনো শ্রমিক অতিরিক্ত কাজ করলে তাঁকে প্রচলিত হারের দ্বিগুণ টাকা দিতে হবে।
৩. সাপ্তাহিক ছুটি ও বোনাস: শ্রমিকদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক বোনাস সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৪. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা: কর্মস্থলে হয়রানি বন্ধে এবং শ্রমিকদের সমস্যা শুনতে একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম (হেল্পলাইন নম্বরসহ) স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে নারীদের নেতৃত্বে ইন্টারনাল কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কী কী চ্যালেঞ্জ?

মেধা রূপমের নেতৃত্বে নেওয়া এই কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলো সত্ত্বেও শ্রমিক সংগঠনের একটি অংশ অসন্তুষ্ট। তাদের মতে, ডিএম-এর ঘোষিত ব্যবস্থাগুলো সুযোগ-সুবিধার ওপর জোর দিলেও তাদের প্রধান দাবি অর্থাৎ 'ন্যূনতম বেতন ২০,০০০ টাকা' করার বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা আসেনি। অন্যদিকে, শিল্প মালিকরা অতিরিক্ত আর্থিক চাপের আশঙ্কায় এই নতুন নিয়মগুলো পালনে অনীহা প্রকাশ করতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নয়ডার শ্রমিক বিক্ষোভ: 

নয়ডার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে শিল্প শান্তি বজায় রাখা এবং শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করা মেধা রূপমের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। একদিকে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং অন্যদিকে কয়েক লক্ষ শ্রমিকের অধিকার রক্ষা—এই দুইয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার ওপর নির্ভর করছে। 

মেধা রূপমের অশান্তি দমনে দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং নতুন নিয়ম যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে তা কেবল নয়ডায় নয়, বরং পুরো রাজ্যের শিল্প ব্যবস্থাপনায় একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তবে শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতনের বিষয়টি অমীমাংসিত থাকায় আগামী দিনগুলোতে উত্তেজনা পুরোপুরি প্রশমিত হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

