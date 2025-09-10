Noida Love Jihad case: ৬ বছরের বাচ্চার মাকেও ছাড় নেই! পরকীয়ায় ফাঁসিয়ে ধর্মান্তরণে বাধ্য, তারপরই রাজা মিঁয়ার অকথ্য অত্যাচার...

Noida Love Jihad case: ৬ বছরের বাচ্চার মাকেও ছাড় নেই! পরকীয়ায় ফাঁসিয়ে ধর্মান্তরণে বাধ্য, তারপরই রাজা মিঁয়ার অকথ্য অত্যাচার...
Woman forcibly converted to Islam: জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে তার নাম পরিবর্তন করা হয় এবং ভুয়ো নথি ব্যবহার করে নিকাহ সম্পন্ন করা হয়। এফআইআরের অভিযোগ অনুযায়ী, রাজা মিয়াঁর পরিবারও এই অপরাধে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয়ডা পুলিস বুধবার জানিয়েছে, তারা তিনজনকে গ্রেফতার করেছে, যাদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত রাজা মिয়াঁ ওরফে এহসানও রয়েছে। অভিযোগ, তিনি এক ২৮ বছর বয়সী মহিলাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলেন। ঘটনাটি সামনে আসে মহিলার মা আলাহাবাদ হাই কোর্টে একটি আবেদন জানানোর পর, যেখানে তিনি মেয়ের সন্ধান চেয়েছিলেন। আদালতের নির্দেশে পুলিস তদন্ত শুরু করে। পরে ওই মহিলা, যিনি ছয় বছরের এক সন্তানের মা, তাকে চেন্নাই থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনা হয়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথমে ওই মহিলাকে প্রলুব্ধ করে সম্পর্কে জড়ান। পরে জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে তার নাম পরিবর্তন করা হয় এবং ভুয়ো নথি ব্যবহার করে নিকাহ (ইসলামিক বিবাহ) সম্পন্ন করা হয়। কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন, ওই মহিলা এখনও তাঁর স্বামীর সঙ্গে আইনত বিবাহিত এবং তাদের মধ্যে কোনও তালাক হয়নি।
এফআইআরের অভিযোগ অনুযায়ী, রাজা মিয়াঁর পরিবারও এই অপরাধে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। তাঁর মা নিজেকে ওই মহিলার খালা হিসেবে পরিচয় দেন, আর ভাই মহিলার ভাই সেজে বিয়েতে সাহায্য করে। স্থানীয় এক মৌলবি ভুয়ো নিকাহনামা (বিয়ের চুক্তিপত্র) তৈরি করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে রাজা মিয়াঁ, তাঁর বাবা, মা, ভাই এবং ওই মৌলবি-সহ মোট পাঁচ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজা মিয়াঁ, তাঁর বাবা ও মা-কে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে, তবে ভাই ও মৌলবি এখনও পলাতক। ঘটনাটির তদন্ত এখনও চলছে।
